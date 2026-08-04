Extreem weer en je reisverzekering

Wat is het verschil tussen een reisverzekering en annuleringsverzekering?

Reisverzekering

Een reisverzekering helpt als er tijdens je vakantie onverwachts iets gebeurt. Denk aan extra verblijfskosten of een andere terugreis.

Je kunt kiezen voor een basisdekking en daarnaast extra dekkingen toevoegen. Voorbeelden zijn medische kosten, wintersport en annulering.

Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering kan de kosten vergoeden als je niet op vakantie kunt. Of als je eerder naar huis moet.

Vaak sluit je deze verzekering af als uitbreiding op je reisverzekering. Bij sommige verzekeraars kun je ook een losse annuleringsverzekering afsluiten.

Sluit je annuleringsverzekering op tijd af. Bij de meeste verzekeraars moet dat binnen 7 tot 14 dagen na je boeking. Bij ANWB en Unigarant kun je de verzekering ook later afsluiten.

Waar klop je aan bij schade?

De verzekeraar betaalt niet alle kosten. Soms moet de luchtvaartmaatschappij, reisorganisatie, het hotel of de verhuurder bepaalde kosten vergoeden.

Controleer daarom altijd eerst wie verantwoordelijk is voor de schade of extra kosten. Vergoedt die partij niets of maar een deel? Dan kan de reis- of annuleringsverzekering soms uitkomst bieden.

Of je kosten vergoed krijgt, hangt af van de oorzaak van de schade en de voorwaarden. Sluit je zowel de reis- als annuleringsverzekering bij dezelfde verzekeraar af, dan hoef je niet zelf te bepalen onder welke verzekering de schade valt.

Neem bij problemen tijdens je vakantie zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. De alarmcentrale van je verzekeraar is dag en nacht bereikbaar.

Zet voor vertrek het nummer van de alarmcentrale in je telefoon. Noteer daarbij ook je polisnummer. Dan heb je alles meteen bij de hand.

Hoe ben ik verzekerd bij extreem weer?

Als vakantieganger krijg je steeds vaker te maken met extreem weer. Lees hoe je verzekerd bent bij verschillende klimaatverschijnselen.

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