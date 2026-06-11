Hoe lang ben je verzekerd?

De meeste doorlopende reisverzekeringen dekken een verblijf in het buitenland voor studie of stage. De reis moet wel passen binnen de maximale reisduur van je verzekering. Meestal is dat tussen de 45 en 180 dagen. Bij veel verzekeraars kun je die reisduur verlengen tot 6 maanden of 1 jaar.

Wat als je medische kosten hebt?

Hoe zit het met je zorgverzekering als je in het buitenland studeert of stage loopt? Dat hangt af van wat je gaat doen.

Je studeert en werkt niet

Bij een studie in het buitenland blijft je Nederlandse zorgverzekering doorlopen. Houd er rekening mee dat zorg in sommige landen duurder is dan in Nederland. Je Nederlandse zorgverzekeraar vergoedt zorg tot het Nederlandse tarief. In landen als Zwitserland, Canada en de Verenigde Staten zijn de zorgkosten een stuk hoger. Je kunt ook in een privékliniek terechtkomen. Dat kan bijvoorbeeld in Griekenland of Spanje. Extra verzekeren is dan nodig. Dit kan door een aanvullende medische dekking op je reisverzekering. Dit geldt alleen voor acute en medisch noodzakelijke zorg.

Heb je een aanvullende zorgverzekering? Kijk dan of buitenlandse zorgkosten daar al zijn meeverzekerd.

Je studeert en hebt ook een (bij)baan

Dit kan gevolgen hebben voor je zorgverzekering. Dat hangt af van het land waar je werkt. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank kun je een Wlz-onderzoek aanvragen. Met dit onderzoek kun je vaststellen of je verplicht bent om je in Nederland te verzekeren. Of dat je je juist in het buitenland moet verzekeren.

Je loopt stage

Een stage in het buitenland kan tellen als werken in het buitenland. Dan moet je vaak in dat land zelf een zorgverzekering afsluiten. Zoek dit vooraf goed uit.

Vraag advies aan je stagebedrijf. Neem ook contact op met je zorgverzekeraar. Doe dit ook als je je Nederlandse zorgverzekering niet hoeft op te zeggen.

Hoe is je bagage verzekerd?

Je bagage is niet altijd standaard meeverzekerd. Heeft je doorlopende reisverzekering geen standaardbagagedekking? Dan kun je die vaak als extra dekking toevoegen.

De vergoedingen lopen uiteen van €1000 tot €6000. Kijk goed of dit bedrag geldt per persoon per reis, of per polis per gebeurtenis.

Komt je bagage later aan dan jij? Dan vergoedt een reisverzekering ook noodzakelijke aankopen. Dit bedrag is vaak €100 tot een paar honderd euro. Controleer dit in de voorwaarden.

Bij de doorlopende reisverzekering van Unigarant krijg je een vergoeding van €600, maar pas als je bagage 24 uur vertraagd is. Bij Allianz Direct kun je al een vergoeding krijgen als je bagage minimaal 6 uur later aankomt. De vergoeding is bij Allianz Direct maximaal €500.

Neem je een telefoon, laptop of tablet mee? Let dan op het maximale bedrag voor bagage of waardevolle spullen. Dit bedrag is niet altijd hoog genoeg, vooral niet als je meerdere apparaten meeneemt. Voor je hele bagage geldt vaak eveneens een maximumbedrag. Controleer of dat genoeg is voor wat je meeneemt.

Neem je ook sieraden, muziekinstrumenten of andere bijzondere spullen mee? Vergelijk dan extra goed de voorwaarden en vergoedingen.

Kijk ook waar je spullen verzekerd zijn. Soms geldt de dekking alleen tijdens de reis en in je tijdelijke woonruimte. Soms zijn je spullen ook buitenshuis verzekerd. Dit verschilt per verzekeraar.

Er gelden vaak maximale bedragen voor schade buitenshuis. Die lopen uiteen van €250 tot €1100.

Buitenhuisdekking of dekking voor mobiele elektronica?

Heb je in Nederland een inboedelverzekering met buitenhuisdekking? Bij sommige verzekeraars kan die een bagagedekking op je reisverzekering vervangen. Dat geldt bij ANWB, Lancyr, Rhion, Unigarant en Zevenwouden.

Bij sommige verzekeraars biedt de buitenhuisdekking maar een beperkte dekking voor reisbagage. Dan zijn bijvoorbeeld alleen kostbaarheden verzekerd. Dit geldt voor a.s.r., De Goudse, De Internationale en Klaverblad.

Heb je al een dekking voor mobiele elektronica op je inboedelverzekering? Kijk dan goed naar het dekkingsgebied. Niet alle dekkingen voor mobiele elektronica hebben werelddekking (overal ter wereld). Verzekeraars die wel een werelddekking hebben zijn a.s.r., ANWB, De Goudse, De Internationale, InShared, Lancyr, Lemonade, Nationale-Nederlanden, Rhion, Unigarant, Vereniging Eigen Huis en Zevenwouden.

Let op: bij De Internationale en Lemonade zijn eigen ongelukjes niet meeverzekerd. Bijvoorbeeld als je je telefoon of laptop zelf laat vallen.

Ben je verzekerd voor al je activiteiten?

Ga je naast je stage of studie ook op pad? En doe je avontuurlijke sporten? Niet alle activiteiten zijn standaard verzekerd op je reisverzekering.

Soms heb je een extra dekking nodig. Denk aan een wintersportdekking of een dekking voor bijzondere sporten.

Aansprakelijkheid en rechtsbijstand in het buitenland

Een aansprakelijkheidsverzekering heeft meestal werelddekking. Een rechtsbijstandsverzekering vaak ook.

Neem vooraf contact op met je verzekeraar. Dan weet je zeker of de dekking ook geldt tijdens je verblijf in het buitenland. Voor stages die horen bij een fulltime studie ben je vaak wel verzekerd. Maar check dit altijd bij je verzekeraar.

Heb je nog geen rechtsbijstandverzekering? Controleer dan eerst je reisverzekering. Bij sommige reisverzekeringen is dit standaard meeverzekerd. Soms kun je deze dekking ook als extra afsluiten.

Is dat niet zo? Dan kan een losse rechtsbijstandverzekering handig zijn. Zeker als je langere tijd in het buitenland bent. Bij een juridisch conflict krijg je dan hulp.

Checklist

Ga je studeren of stage lopen in het buitenland? Controleer dan altijd deze punten:

De meeste verzekeraars hebben een chatfunctie op hun website. Daar kun je ook vragen stellen over de dekking van je verzekering.

Lukt het niet met de chatbot? Vraag in de chat om een medewerker.

Het voordeel van een chatgesprek is dat je het antwoord kunt bewaren. Aan het einde van de chat kun je het gesprek opslaan.