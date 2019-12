Vergoeding zorgverzekering Geneeskundige hulp in het buitenland

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Geneeskundige hulp in het buitenland of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Vergoedt de basisverzekering geneeskundige hulp in het buitenland?

Met de basisverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Als je op vakantie bent en een ongeluk krijgt, worden de ziekenhuiskosten dus (deels) vergoed.

Let op: de wet gaat uit van wat de behandeling in Nederland kost. Wie bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan in de VS zal flink moeten bijbetalen. De kosten voor de gezondheidszorg zijn daar veel hoger dan hier. Ook in Canada, Zwitserland, Japan en een aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn de kosten veel hoger.

Wil je je ook voor de meerkosten verzekeren? Dan kun je hiervoor een aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking of een reisverzekering met geneeskundige dekking afsluiten.

Dubbel verzekerd

Wil je jezelf verzekeren voor kosten van geneeskundige zorg in het buitenland die niet door de basisverzekering vergoed worden? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

Een reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten.

Een aanvullende verzekering bij je basiszorgverzekering afsluiten.

Kijk voor je een aanvullende verzekering gaat afsluiten dus eerst of je een reisverzekering hebt waarin medische kosten zijn gedekt.

Europese gezondheidskaart aanvragen

De kosten voor zorg in het buitenland kunnen snel oplopen en het is vervelend als je dit allemaal moet voorschieten. Een Europese gezondheidskaart (of EHIC) biedt uitkomst. Met deze kaart hoef je in het buitenland niet zelf de rekening te betalen en deze later te declareren. De kaart is een soort garantiestelling van de verzekeraar naar de buitenlandse zorgverlener dat de rekening (op basis van laagste prijsklasse) betaald wordt.

Bij veel zorgverzekeraars geldt de zorgpas zelf als EHIC. Je hoeft in dat geval geen aparte kaart aan te vragen. In andere gevallen kun je de EHIC (gratis) aanvragen via ehic.nl of via je zorgverzekeraar zelf. De kaart is persoonsgebonden en moet je voor elk gezinslid apart aanvragen.

De EHIC is geldig in:

Alle EU-landen

Liechtenstein

Noorwegen

IJsland

Zwitserland

Macedonië

Australië

Dat je een EHIC op zak hebt, betekent overigens niet dat je die in geval van nood ook moet gebruiken. Het nadeel is dat bij verrekening van de kosten de eigen bijdrage van het betreffende vakantieland geldt. Dit kan bijvoorbeeld in Duitsland nadelig uitpakken. Zonder EHIC geldt gewoon het eigen risico van je eigen zorgverzekering.

In Marokko, Tunesië, Turkije, Kaapverdië en het voormalige Joegoslavië (behalve EU-land Slovenië) kun je - in plaats van de EHIC - een verdragsformulier 111 gebruiken. Ook dat is aan te vragen bij de zorgverzekeraar.