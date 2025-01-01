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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Buitenland niet spoed-eisende hulp

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Buitenland niet spoed-eisende hulp of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor niet-spoedeisende hulp in het buitenland 

Met de basisverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Als je op vakantie bent en een ongeluk krijgt, worden de ziekenhuiskosten dus vergoed.

Maar let op: de wet gaat uit van wat de behandeling in Nederland kost. Wie bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan in de VS zal flink moeten bijbetalen. De kosten voor de gezondheidszorg zijn veel hoger dan hier. Ook in Canada, Zwitserland, Japan en een aantal Zuid-Amerikaanse landen gelden veel hogere kosten.

Maar ook in landen waar je het niet zou verwachten worden toeristen nogal eens naar privéklinieken gebracht. De kosten liggen daar ook veel hoger, bijvoorbeeld in Griekenland en Spanje.

Ga je naar een land op vakantie waar de medische kosten hoger zijn dan in Nederland? Dan kun je je daarvoor verzekeren met een reisverzekering of met een aanvullende zorgverzekering.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor geneeskundige hulp in het buitenland? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

alleen dekking in EU-, EER- of verdragsland: 100% voor de verzekerde onderdelen op je aanvullende verzekering (woonachtig in het land waar de zorg is genoten); zorg in België en Duitsland (woonachtig in NL binnen 50 km. van de grens): 100%

€ 4,95

ZorgBewust

alleen dekking in EU-, EER- of verdragsland: 100% voor de verzekerde onderdelen op je aanvullende verzekering (woonachtig in het land waar de zorg is genoten); zorg in België en Duitsland (woonachtig in NL binnen 50 km. van de grens): 100%

€ 8,75

ZorgGoed

alleen dekking in EU-, EER- of verdragsland: 100% voor de verzekerde onderdelen op je aanvullende verzekering (woonachtig in het land waar de zorg is genoten); zorg in België en Duitsland (woonachtig in NL binnen 50 km. van de grens): 100%

€ 14,00

ZorgBeter

alleen dekking in EU-, EER- of verdragsland: 100% voor de verzekerde onderdelen op je aanvullende verzekering (woonachtig in het land waar de zorg is genoten); zorg in België en Duitsland (woonachtig in NL binnen 50 km. van de grens): 100%

€ 23,50

ZorgBest

alleen dekking in EU-, EER- of verdragsland: 100% voor de verzekerde onderdelen op je aanvullende verzekering (woonachtig in het land waar de zorg is genoten); zorg in België en Duitsland (woonachtig in NL binnen 50 km. van de grens): 100%

€ 40,95

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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buitenland niet spoed-eisende hulp
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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buitenland niet spoed-eisende hulp
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buitenland niet spoed-eisende hulp
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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buitenland niet spoed-eisende hulp
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Smallpolis

max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 9,50

Mediumpolis

max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 24,75

Largepolis

max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Instap

overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 1,95

AV Opstap

overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 6,75

AV Doorstap

overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 13,95

AV Budget

overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 9,50

AV Standaard

overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 18,75

AV Extra

overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 31,75

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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buitenland niet spoed-eisende hulp
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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Module Zorg & Herstel

max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 2,50

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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

alleen dekking in EU-, EER- of verdragsland: 100% voor de verzekerde onderdelen op je aanvullende verzekering (woonachtig in het land waar de zorg is genoten); zorg in België en Duitsland (woonachtig in NL binnen 50 km. van de grens): 100%

€ 4,95

ZorgBewust

alleen dekking in EU-, EER- of verdragsland: 100% voor de verzekerde onderdelen op je aanvullende verzekering (woonachtig in het land waar de zorg is genoten); zorg in België en Duitsland (woonachtig in NL binnen 50 km. van de grens): 100%

€ 8,75

ZorgGoed

alleen dekking in EU-, EER- of verdragsland: 100% voor de verzekerde onderdelen op je aanvullende verzekering (woonachtig in het land waar de zorg is genoten); zorg in België en Duitsland (woonachtig in NL binnen 50 km. van de grens): 100%

€ 14,00

ZorgBeter

alleen dekking in EU-, EER- of verdragsland: 100% voor de verzekerde onderdelen op je aanvullende verzekering (woonachtig in het land waar de zorg is genoten); zorg in België en Duitsland (woonachtig in NL binnen 50 km. van de grens): 100%

€ 23,50

ZorgBest

alleen dekking in EU-, EER- of verdragsland: 100% voor de verzekerde onderdelen op je aanvullende verzekering (woonachtig in het land waar de zorg is genoten); zorg in België en Duitsland (woonachtig in NL binnen 50 km. van de grens): 100%

€ 40,95

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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgCompact Plus

max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 12,50

ZonderMeer

Niet-spoedeisende medische zorg: max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; aanvulling tot maximaal 200% van het Nederlands tarief bij zorg uit de basisverzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 7,94

MeerZeker

Niet-spoedeisende medische zorg: max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; aanvulling tot maximaal 200% van het Nederlands tarief bij zorg uit de basisverzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 22,29

ZonderZorgen

Niet-spoedeisende medische zorg: max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; aanvulling tot maximaal 200% van het Nederlands tarief bij zorg uit de basisverzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 40,88

Naar zorgvergelijker

Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buitenland niet spoed-eisende hulp
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buitenland niet spoed-eisende hulp
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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buitenland niet spoed-eisende hulp
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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buitenland niet spoed-eisende hulp
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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Bewuste Keuze start

Start vergoedingen gelden ook in het buitenland, max. het in Nederland geldende tarief

€ 3,76

Bewuste Keuze extra

Extra vergoedingen gelden ook in het buitenland, max. het in Nederland geldende tarief

€ 10,65

Bewuste Keuze alternatief

Bewuste Keuze alternatief vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 3,92

Bewuste Keuze tand

Bewuste Keuze tand vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 13,44

Vrije Keuze Startfit

Startfit vergoedingen gelden ook in het buitenland, max. het in Nederland geldende tarief

€ 9,84

Vrije Keuze Benfit

Benfit vergoedingen gelden ook in het buitenland, max. het in Nederland geldende tarief

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

Optifit vergoedingen gelden ook in het buitenland, max. het in Nederland geldende tarief

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

Topfit vergoedingen gelden ook in het buitenland, max. het in Nederland geldende tarief

€ 80,00

Tandfit A

Tandfit A vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 14,95

Tandfit B

Tandfit B vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 35,75

Tandfit C

Tandfit C vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 49,46

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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buitenland niet spoed-eisende hulp
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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buitenland niet spoed-eisende hulp
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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

Zie vergoeding voor fysiotherapie

€ 5,63

ZorgCombi

Zie vergoeding voor fysiotherapie en mondzorg

€ 23,00

ZorgBasis

Zie vergoeding voor fysiotherapie en mondzorg

€ 5,63

ZorgZeker 1

Zie vergoeding voor fysiotherapie en mondzorg

€ 9,96

ZorgZeker 2

Zie vergoeding voor fysiotherapie en mondzorg

€ 32,25

ZorgZeker 3

Zie vergoeding voor fysiotherapie en mondzorg

€ 58,44

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Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Buitenland + Fysio 3

Zie vergoeding voor fysiotherapie

€ 4,00

Buitenland + Fysio 6

Zie vergoeding voor fysiotherapie

€ 7,00

Aanvullend Goed

Zie vergoeding voor fysiotherapie

€ 9,25

Aanvullend Beter

Zie vergoeding voor fysiotherapie

€ 26,00

Aanvullend Best

Zie vergoeding voor fysiotherapie

€ 41,00

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VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Instap

Zie vergoeding voor fysiotherapie

€ 6,50

VGZ Aanvullend Goed

Zie vergoeding voor fysiotherapie

€ 11,50

VGZ Aanvullend Beter

Zie vergoeding voor fysiotherapie

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

Zie vergoeding voor fysiotherapie

€ 47,60

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VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

bewuzt fit

Zie vergoeding voor fysiotherapie en mondzorg

€ 5,50

bewuzt gezond

Zie vergoeding voor fysiotherapie en mondzorg

€ 19,50

Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buitenland niet spoed-eisende hulp
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Natura compact

Natura Compact vergoedingen gelden ook in het buitenland, max. het in Nederland geldende tarief

€ 3,76

Natura extra

Extra vergoedingen gelden ook in het buitenland, max. het in Nederland geldende tarief

€ 10,65

Natura alternatief

Natura alternatief vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 3,92

Natura tand

Natura tand vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 13,44

Start

Start vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 9,84

Plus

VvAA Plus vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 24,46

Optimaal

VvAA Optimaal vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 50,48

Top

VvAA Top vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 80,00

tandplus A

VvAA tandplus A vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 14,95

tandplus B

VvAA tandplus B vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 35,75

tandplus C

VvAA tandplus C vergoedingen gelden ook in het buitenland

€ 49,46

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

Zie vergoeding voor fysiotherapie en mondzorg

€ 39,25

Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie

Zie vergoeding voor fysiotherapie en mondzorg

€ 16,95

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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

ZieZo Aanvullend 1

max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 6,50

ZieZo Wereld & Tandongeval

max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering)

€ 1,75

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Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Basis Plus Module

max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 2,25

Start Zorg & Tand 1

max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 11,95

Start Zorg & Tand 2

max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 15,95

Basis Plus Module

max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 2,25

Aanvullend 1 ster

max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 10,25

Aanvullend 2 sterren

max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

max. 100% NL-tarief voor zorg die is opgenomen in de aanvullende verzekering; overnachtings/vervoerskosten bij expertisebehandelingen in het buitenland: max. € 75,- p. nacht (overnachting), vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer en taxivervoer max. € 0,40 p. km., gezamenlijk tot max. € 5.000,- (u, en uw begeleider en uw gezinsleden samen)

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buitenland niet spoed-eisende hulp
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