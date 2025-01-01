Vergoeding zorgverzekering Buitenland niet spoed-eisende hulp

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Buitenland niet spoed-eisende hulp of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor niet-spoedeisende hulp in het buitenland

Met de basisverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Als je op vakantie bent en een ongeluk krijgt, worden de ziekenhuiskosten dus vergoed.

Maar let op: de wet gaat uit van wat de behandeling in Nederland kost. Wie bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan in de VS zal flink moeten bijbetalen. De kosten voor de gezondheidszorg zijn veel hoger dan hier. Ook in Canada, Zwitserland, Japan en een aantal Zuid-Amerikaanse landen gelden veel hogere kosten.

Maar ook in landen waar je het niet zou verwachten worden toeristen nogal eens naar privéklinieken gebracht. De kosten liggen daar ook veel hoger, bijvoorbeeld in Griekenland en Spanje.

Ga je naar een land op vakantie waar de medische kosten hoger zijn dan in Nederland? Dan kun je je daarvoor verzekeren met een reisverzekering of met een aanvullende zorgverzekering.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor geneeskundige hulp in het buitenland? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.