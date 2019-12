Op de wachtlijst en toch al betalen

Vraag: Mijn schoonvader is ingeschreven bij een zorginstelling. Hij staat op de wachtlijst, maar moet al wel betalen. Is dat normaal?

Antwoord: Alleen betalen om op een wachtlijst te staan kan niet. Maar wanneer je in een zorginstelling opgenomen wilt worden en er is nog geen plek, dan kun je tijdelijk overbruggingszorg krijgen. Dit houdt in dat je dan bijvoorbeeld tijdelijk in een ander verpleeghuis opgenomen wordt of zorg thuis ontvangt.

Omdat deze overbruggingszorg vanuit de Wet langdurige zorg wordt gefinancierd, betaalt de patiënt hiervoor een eigen bijdrage. Waarschijnlijk zijn dit de kosten die in rekening zijn gebracht.

Sandra Mul, redacteur-onderzoeker Zorg Consumentenbond

Gezondgids 5, oktober 2017

