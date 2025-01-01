Vergoeding zorgverzekering ADHD medicijnen

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) ADHD medicijnen of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Kosten ADHD-medicijnen

Basisverzekering

Het kortwerkende ADHD-medicijn methylfenidaat (vaak van het merk Ritalin) wordt volledig vergoed door de basisverzekering.

Voor langwerkende medicatie als Concerta en Straterra betaal je een eigen bijdrage. Deze medicijnen worden vergoed tot het tarief van Ritalin. Het resterende bedrag is voor eigen rekening. De maximale eigen bijdrage per persoon is €250 per jaar. Dat geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Melatonine, dat gebruikt wordt voor slaapproblemen, wordt helemaal niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Veel zorgverzekeraars bieden vergoeding voor ADHD-medicijnen vanuit een aanvullende zorgverzekering. Dit kan een vergoeding zijn voor de eigen bijdrage of voor andere medicatie. Let hierbij op dat de vergoeding vaak gemaximeerd is tot een bepaald bedrag per jaar en dat er in sommige gevallen toestemming van de verzekeraar nodig is.

Voor vergoeding van langwerkende ADHD-medicatie vragen sommige verzekeraars om een brief van de arts waaruit de noodzaak voor deze medicatie blijkt.

Terugbetaalregeling

Voor sommige medicatie bestaat een terugbetaalregeling. Zo is er voor het geneesmiddel Tentin een vergoeding van de eigen bijdrage via HEVO Consult.

Let op: is er sprake van een terugbetaalregeling? Lees dan goed de polisvoorwaarden van je verzekeraar. Soms kun je dan geen aanspraak meer maken op de vergoeding van de eigen bijdrage vanuit de aanvullende verzekering. Dit kan ook gelden als de terugbetaalregeling niet de volledige eigen bijdrage vergoedt.

Medische acceptatie

Als je een aanvullende verzekering afsluit, kun je te maken krijgen met een acceptatieprocedure. Voor de basisverzekering moeten verzekeraars iedereen accepteren, maar verzekeraars mogen klanten voor de aanvullende verzekering weigeren. Wil je een verzekering met acceptatieprocedure toch afsluiten, dan krijg je meestal een vragenlijst waarop je je zorggebruik in moet vullen.

Het is verstandig om te informeren bij de zorgverzekeraar van je keuze of er een acceptatieprocedure geldt. Wacht met het opzeggen van je oude verzekering tot je zeker weet dat je geaccepteerd wordt voor de nieuwe.

Wat is ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een stoornis die zich kenmerkt door symptomen als impulsief gedrag, concentratieproblemen en hyperactiviteit.