Vergoeding zorgverzekering ADHD medicijnen

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) ADHD medicijnen of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Voor sommige medicatie bestaat een terugbetaalregeling. Zo is er voor het geneesmiddel Tentin een vergoeding van de eigen bijdrage via HEVO Consult.
Let op: is er sprake van een terugbetaalregeling? Lees dan goed de polisvoorwaarden van je verzekeraar. Soms kun je dan geen aanspraak meer maken op de vergoeding van de eigen bijdrage vanuit de aanvullende verzekering. Dit kan ook gelden als de terugbetaalregeling niet de volledige eigen bijdrage vergoedt.
Als je een aanvullende verzekering afsluit, kun je te maken krijgen met een acceptatieprocedure. Voor de basisverzekering moeten verzekeraars iedereen accepteren, maar verzekeraars mogen klanten voor de aanvullende verzekering weigeren. Wil je een verzekering met acceptatieprocedure toch afsluiten, dan krijg je meestal een vragenlijst waarop je je zorggebruik in moet vullen.
Het is verstandig om te informeren bij de zorgverzekeraar van je keuze of er een acceptatieprocedure geldt. Wacht met het opzeggen van je oude verzekering tot je zeker weet dat je geaccepteerd wordt voor de nieuwe.
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een stoornis die zich kenmerkt door symptomen als impulsief gedrag, concentratieproblemen en hyperactiviteit.
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Compleet
€ 54,75
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Aanvullend
€ 15,85
Extra Aanvullend
€ 27,25
Uitgebreid
€ 52,45
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