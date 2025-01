We deden onderzoek (pdf) naar de 5 grootste zorgverzekeraars in Nederland. We onderzochten in het overstapseizoen of zorgverzekeraars hun contractering rond hadden. Dit deden we voor ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ook controleerden we of de zorgverzekeraars gebruikmaken van zorgplafonds.

Uit het rapport blijkt dat er nog veel te verbeteren valt. Het rapport is opgestuurd aan onze advocaat ter ondersteuning van het handhavingsverzoek dat we 14 november 2023 indienden bij de Nederlandse Zorgautoriteit.