Vergoeding zorgverzekering Ooglaseren

Aanvullende verzekering voor ooglaseren

Met een ooglaserbehandeling kan je oogafwijkingen zoals bijziendheid, verziendheid of een cilinderafwijking in je oog verbeteren. De bedoeling van de behandeling is dat het kan dienen als alternatief voor contactlenzen en/of brilglazen. Een ooglaserbehandeling wordt niet vergoed vanuit je basisverzekering. Wel vergoeden sommige zorgverzekeraars het in de aanvullende verzekering.

Wil je je aanvullend verzekeren voor een (gedeeltelijke) vergoeding van een ooglaserbehandeling? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars.