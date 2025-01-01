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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Ooglaseren

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Ooglaseren of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor ooglaseren

Met een ooglaserbehandeling kun je oogafwijkingen zoals bijziendheid, verziendheid of een cilinderafwijking in je oog verbeteren. De bedoeling van de behandeling is dat het kan dienen als alternatief voor contactlenzen en/of brilglazen. Een ooglaserbehandeling wordt niet vergoed vanuit je basisverzekering. Wel vergoeden sommige zorgverzekeraars het in de aanvullende verzekering.

Kosten ooglaseren 

De kosten van ooglaseren lopen sterk uiteen. De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van de oogafwijking, de soort ooglaserbehandeling en de kliniek. De prijs per oog begint vanaf ongeveer €1000 euro. Deze prijs kan oplopen tot duizenden euro’s per oog.  Het vooronderzoek is bij sommige klinieken gratis. Andere klinieken brengen hier wel kosten voor in rekening.

Wil je je aanvullend verzekeren voor een (gedeeltelijke) vergoeding van een ooglaserbehandeling? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. In de Zorgvergelijker vergelijk je eenvoudig de verschillende voorwaarden en premies van alle zorgverzekeraars. Hierdoor krijg je een duidelijk overzicht van de mogelijkheiden tot vergoeding op ooglaserbehandelingen bij alle verzekeraars.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 3

100%, max. € 150,- (eenmalig)

€ 34,77

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 100,-, 1x p. 2 jr.

€ 27,35

Top

100%, max. € 125,-, 1x p. 2 jr.

€ 49,95

Jongeren

100%, max. € 100,- 1x p. 2 jr.

€ 27,20

50 Plus

100%, max. € 100,-, 1x p. 2 jr.

€ 22,20

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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Largepolis

Ooglaseren en lensimplantatie: 100%, max. € 500,- (eenmalig)

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

ZonderZorgen

Ooglaseren en lensimplantatie: 100%, max. € 500,- (eenmalig)

€ 40,88

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Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Compleet

100%, max. € 100,- 1 x p. 2 jr.

€ 54,75

Naar zorgvergelijker

OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Uitgebreid

100%, max. € 75,- p. 2 jr.

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Benfit

100%, max. € 75,- p. 2 jr.

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 150,- p. 2 jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 300,- p. 2 jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Top

laserbehandeling of lensimplantatie: 100%, max. € 500,- eenmalig (voor behandeling beide ogen samen)

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Best

100%, max. € 500,- (eenmalig)

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

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Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 500,- (eenmalig)

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 75,- p. 2 jr.

€ 24,46

Optimaal

100%, max. € 150,- p. 2 jr.

€ 50,48

Top

100%, max. € 300,- p. 2 jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ooglaseren
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 3 sterren

Ooglaseren en lensimplantatie: 100%, max. € 500,- (eenmalig)

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

AV Top

100%, max. € 200,- (eenmalig)

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 200,- (eenmalig)

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 200,- (eenmalig)

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 200,- (eenmalig)

€ 73,00

AV Plus

100%, max. € 200,- (eenmalig)

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 200,- (eenmalig)

€ 65,00

Naar zorgvergelijker