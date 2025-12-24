Archief Zorgverzekering

25 februari 2026 |

Eigen risico zorgverzekering 2026

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft in 2026 te maken met een verplicht eigen risico van €385. Je kunt dit bedrag vrijwillig verhogen tot maximaal €885 in ruil voor premiekorting. Wij leggen uit hoe het eigen risico van de zorgverzekering werkt.