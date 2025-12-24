Archief Zorgverzekering

Reiskosten zorg: mis geen vergoeding
Maak je veel reiskosten omdat je naar het ziekenhuis moet of een andere zorgverlener? Check of je recht hebt op een reiskostenvergoeding.
Maak je veel reiskosten omdat je naar het ziekenhuis moet of een andere zorgverlener? Check of je recht hebt op een reiskostenvergoeding.
Basis- en aanvullende zorgverzekeringen kun je bij verschillende zorgverzekeraars afsluiten. Hier vind je een overzicht van alle zorgverzekeraars.
Voordat je een schadeverzekering afsluit, moeten verzekeringstussenpersonen uit zichzelf melden hoeveel zij hieraan verdienen. Dat heet actieve provisietransparantie.
Je gaat naar de mondhygiënist om je gebit en tandvlees gezond te houden. Maar een bezoek is niet voor iedereen altijd nodig. Vaak geeft de tandarts het advies om te gaan.
Iedereen van 18 jaar en ouder heeft in 2026 te maken met een verplicht eigen risico van €385. Je kunt dit bedrag vrijwillig verhogen tot maximaal €885 in ruil voor premiekorting. Wij leggen uit hoe het eigen risico van de zorgverzekering werkt.
In november verstuurt je huidige zorgverzekeraar de zorgpolis voor het nieuwe jaar. Waar moet je op letten?
Hoe declareer je zorgkosten? Hoeveel tijd heb je ervoor en wanneer krijg je je geld terug?
Met een collectieve zorgverzekering kun je korting krijgen op je premie. Welke organisaties bieden collectieve verzekeringen aan?
Sommige medische behandelingen kunnen ook in het buitenland plaatsvinden. Waar moet je rekening mee houden bij geplande zorg in het buitenland?
Het regelen van een goede zorgverzekering hoort bij de voorbereiding op de bevalling. Wat vergoedt een zorgverzekering precies?
Wat verandert er in 2026 aan de zorgverzekering? Hoe hoog is de zorgpremie? En hoeveel is het verplichte eigen risico? Op deze pagina houden we je op de hoogte over de zorgverzekering van 2026.
Bij een aantal zorgverzekeraars kun je nog in januari wijzigingen in je huidige polis doorvoeren of de hoogte van je eigen risico aanpassen.
Steeds vaker hangt het af van je zorgverzekering of je bij de zorgverlener van je keus wel of geen volledige vergoeding krijgt. Controleer dit vooraf.
Vanaf je 18e ben je niet meer gratis verzekerd voor zorg. Jij of je ouders moet(en) vanaf dan betalen voor de zorgverzekering. Voor studenten zijn er een aantal mogelijkheden om de kosten daarvoor te verlagen.
De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt de Nederlandse zorgverzekering. Maar wat staat er in de Zorgverzekeringswet? Hoe wordt de zorg eruit betaald?
Zorgverzekeraars doen nog steeds aan koppelverkoop. Je bent dan verplicht een duurdere basisverzekering af te sluiten als je een ruime aanvullende verzekering wilt. Wij vinden dat er een verbod moet komen op koppelverkoop.
Betaal je je zorgverzekering niet op tijd? Dan kun je te maken krijgen met extra kosten, een boete of zelfs een incassobureau. Dit moet je weten.
Het zoeken naar een nieuwe zorgverzekering kan vragen oproepen. Daarom hebben wij de belangrijkste vragen op een rij gezet.
Zorg je langere tijd voor iemand? Dan weet je hoe zwaar dit kan zijn. Er zijn zorgverzekeraars die extra ondersteuning voor mantelzorgers bieden.
Het is slim om goed en kritisch te kijken naar de zorg die je nodig hebt en daar je zorgverzekering op af te stemmen. Zo voorkom je dat je te veel betaalt.