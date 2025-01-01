Overweeg je een UnitedConsumers zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van UnitedConsumers. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.
Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende UnitedConsumers-verzekering.
Luchthavenweg 20
5657 EB Eindhoven
Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van UnitedConsumers vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.
Is een UnitedConsumers zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.
Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
Hieronder vind je de premies per maand van United Consumers voor 2026.
Let op: onderstaande premies zijn inclusief de collectiviteitskorting via het collectief United Consumers.
|United Consumers
|Maandpremie 2026
|Basisverzekering Bewuste Keuze (budget)
|€147,40
|Basisverzekering Basis Keuze (natura)
|€149,90
|Basisverzekering Ruime Keuze (natura)
|€154,25
|Basisverzekering Eigen Keuze (combinatie)
|€171,65
|ZorgBasis
|€4,50
|ZorgZeker 1
|€7,97
|ZorgZeker 2
|€25,80
|ZorgZeker 3
|€46,75
|ZorgStart
|€2,00
|ZorgCombi
|€18,40
|TandBasis
|€8,50
|TandZeker 250
|€15,35
|TandZeker 500
|€28,50
United Consumers is een collectief dat verschillende producten en diensten aanbiedt.