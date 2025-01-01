Vergoeding zorgverzekering Vaccinaties

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Vaccinaties of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
De basisverzekering biedt geen vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen tegen tropische ziektes zoals malaria of gele koorts. Ga je op reis naar een land met een verhoogd risico op ziektes waar een vaccinatie je tegen kan wapenen? Dan is het een idee om je hier aanvullend voor te verzekeren.
Sommige zorgverzekeraars vergoeden reisvaccinaties en medicijnen vanuit de aanvullende verzekering. Vaak gaat het hier om een maximumbedrag per jaar. In sommige gevallen kan ook een gedeeltelijke vergoeding gelden. Je krijgt dan bijvoorbeeld 80% van de rekening vergoed.
Let erop dat er verschillende vergoedingen kunnen gelden voor consulten, vaccinaties en geneesmiddelen. Informeer daarom vooraf goed bij je zorgverzekeraar waar je recht op hebt.
De prijs van een vaccinatie is afhankelijk van het soort vaccinatie en de vaccinerende instantie. Je kunt een vaccinatie halen bij GGD’s, (gespecialiseerde) huisartsen, sommige ziekenhuizen en particuliere organisaties. Denk hierbij aan Travel Clinic en KLM Health Services. De prijzen hiervoor lopen sterk uiteen.
Het is belangrijk jezelf goed voor te bereiden en de juiste vragen te stellen aan het vaccinatiecentrum of de huisarts. Hierbij 3 tips:
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Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgGoed
€ 14,00
ZorgBeter
€ 23,50
ZorgBest
€ 40,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Laef! 2
€ 13,99
Laef! 3
€ 34,77
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 27,35
Top
€ 49,95
Jongeren
€ 27,20
50 Plus
€ 22,20
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Smallpolis
€ 9,50
Mediumpolis
€ 24,75
Largepolis
€ 51,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Standaard
€ 18,75
AV Extra
€ 31,75
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Top
€ 51,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgGoed
€ 14,00
ZorgBeter
€ 23,50
ZorgBest
€ 40,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgCompact Plus
€ 12,50
ZonderMeer
€ 7,94
MeerZeker
€ 22,29
ZonderZorgen
€ 40,88
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
JongerenVerzorgd
€ 21,15
ExtraVerzorgd 1
€ 8,60
ExtraVerzorgd 2
€ 25,00
ExtraVerzorgd 3
€ 45,80
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Start
€ 13,50
Extra
€ 31,50
Compleet
€ 54,75
Jij & Gemak
€ 33,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend
€ 15,85
Extra Aanvullend
€ 27,25
Uitgebreid
€ 52,45
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Bewuste Keuze extra
€ 10,65
Vrije Keuze Startfit
€ 9,84
Vrije Keuze Benfit
€ 24,46
Vrije Keuze Optifit
€ 50,48
Vrije Keuze Topfit
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Top
€ 49,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Jongeren AV
€ 12,75
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgZeker 1
€ 9,96
ZorgZeker 2
€ 32,25
ZorgZeker 3
€ 58,44
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend Beter
€ 26,00
Aanvullend Best
€ 41,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Goed
€ 11,50
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Natura extra
€ 10,65
Start
€ 9,84
Plus
€ 24,46
Optimaal
€ 50,48
Top
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend 1 ster
€ 10,25
Aanvullend 2 sterren
€ 22,50
Aanvullend 3 sterren
€ 42,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Sure
€ 24,95
AV Sure + AV Delen
€ 27,45
AV Standaard Regio
€ 0,00
AV Standaard Regio + AV Delen
€ 0,00
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00