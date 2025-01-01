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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Vaccinaties

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Vaccinaties of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Basisverzekering

De basisverzekering biedt geen vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen tegen tropische ziektes zoals malaria of gele koorts. Ga je op reis naar een land met een verhoogd risico op ziektes waar een vaccinatie je tegen kan wapenen? Dan is het een idee om je hier aanvullend voor te verzekeren.

Aanvullende verzekering

Sommige zorgverzekeraars vergoeden reisvaccinaties en medicijnen vanuit de aanvullende verzekering. Vaak gaat het hier om een maximumbedrag per jaar. In sommige gevallen kan ook een gedeeltelijke vergoeding gelden. Je krijgt dan bijvoorbeeld 80% van de rekening vergoed.

Let erop dat er verschillende vergoedingen kunnen gelden voor consulten, vaccinaties en geneesmiddelen. Informeer daarom vooraf goed bij je zorgverzekeraar waar je recht op hebt.

Kosten vaccinaties

De prijs van een vaccinatie is afhankelijk van het soort vaccinatie en de vaccinerende instantie. Je kunt een vaccinatie halen bij GGD’s, (gespecialiseerde) huisartsen, sommige ziekenhuizen en particuliere organisaties. Denk hierbij aan Travel Clinic en KLM Health Services. De prijzen hiervoor lopen sterk uiteen.

Tips voor globetrotters

  • Bezoek op tijd een vaccinatiecentrum of arts, want zeker in vakantietijd kan het druk zijn. Houd minstens 4 weken voor vertrek aan en 6 weken voor een reis langer dan 3 maanden.
  • Vaccinaties en geneesmiddelen tegen tropische ziekten worden vaak vergoed door de aanvullende zorgverzekering.
  • Ga na met welk vaccinatiecentrum de zorgverzekeraar een contract heeft.
  • Gebruik in landen waar de dengue-mug huishoudt ook overdag een mugwerend middel met DEET (30-40%). Draag beschermende kleding en gebruik een met permethrine of deltamethrine geïmpregneerd muskietennet.
  • Breng, voor een goede werking, altijd eerst een antizonnebrandmiddel aan en daarna pas DEET.
  • Let op de kwaliteit van voedsel en drinkwater ter voorkoming van reizigersdiarree. Onthoud: cook it, boil it, peel it or leave it (kook het, pel het of laat het liggen).
  • Neem ORS (oplossing van zouten en druivensuiker) mee, om uitdroging bij diarree tegen te gaan.
  • Download de gratis app GGD Reist mee. Die stuurt waarschuwingen als er bijvoorbeeld een nieuwe epidemie of onrust uitbreekt en geeft dan direct de negatieve reisadviezen door.
  • Informatie over epidemieën is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Een goed advies

Het is belangrijk jezelf goed voor te bereiden en de juiste vragen te stellen aan het vaccinatiecentrum of de huisarts.  Hierbij 3 tips:

  • Kijk voor algemene adviezen per land op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersaantallen. Hier staan ook adressen van erkende vaccinatieadressen.
  • Vul de benodigde gezondheidsverklaring zorgvuldig in en vraag hiervoor eventueel een medicatieoverzicht bij de apotheek.
  • Beschrijf zo precies mogelijk hoe de reis eruitziet en hoe lang die duurt. Hoe beter de beschrijving, hoe groter de kans op een goed advies.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgGoed

100%, max. €100,- p. jr.

€ 14,00

ZorgBeter

100%, max. €100,- p. jr.

€ 23,50

ZorgBest

100%, max. €250,- p. jr.

€ 40,95

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Aevitae (EUCARE)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Laef! 2

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 13,99

Laef! 3

100%

€ 34,77

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Anderzorg

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Vaccinaties
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

50%: Inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A,-B,-A/B, gele koorts, tyfus en bloedonderzoek ivm hepatitis B; 50%: Tabletten tegen malaria en tyfus

€ 27,35

Top

75%: Inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A,-B,-A/B, gele koorts, tyfus en bloedonderzoek ivm hepatitis B; 75%: Tabletten tegen malaria en tyfus

€ 49,95

Jongeren

100%: Inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A,-B,-A/B, gele koorts, tyfus, (Mantouxtest bij mogelijke) tuberculose, meningitis, Japanse/ tekenencefalitis, rabiës en bloedonderzoek ivm hepatitis; 100%: Tabletten tegen malaria en tyfus

€ 27,20

50 Plus

100%: Inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A,-B,-A/B, gele koorts, tyfus, (Mantouxtest bij mogelijke) tuberculose, meningitis, Japanse/ tekenencefalitis, rabiës en bloedonderzoek ivm hepatitis; 100%: Tabletten tegen malaria en tyfus

€ 22,20

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CZdirect

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Vaccinaties
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Smallpolis

consulten en vaccinaties: 100%; preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100%

€ 9,50

Mediumpolis

consulten en vaccinaties: 100%; preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100%

€ 24,75

Largepolis

consulten en vaccinaties: 100%; preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100%

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

100%, max. € 175,- p.jr.

€ 18,75

AV Extra

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 31,75

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DSW Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Top

100%, max. € 80,- p.jr.

€ 51,00

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FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Vaccinaties
Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgGoed

100%, max. €100,- p. jr.

€ 14,00

ZorgBeter

100%, max. €100,- p. jr.

€ 23,50

ZorgBest

100%, max. €250,- p. jr.

€ 40,95

Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgCompact Plus

consulten en vaccinaties: 100%; preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100%

€ 12,50

ZonderMeer

consulten en vaccinaties: 100%; preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100%

€ 7,94

MeerZeker

consulten en vaccinaties: 100%; preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100%

€ 22,29

ZonderZorgen

consulten en vaccinaties: 100%; preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100%

€ 40,88

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Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Vaccinaties
Naar zorgvergelijker

Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

JongerenVerzorgd

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 21,15

ExtraVerzorgd 1

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 8,60

ExtraVerzorgd 2

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 45,80

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Start

100%, max. € 250,- p.jr.: preventieve inentingen, medicijnen, bloedonderzoek ivm hepatitis B en (Mantouxtest bij mogelijke) tuberculose

€ 13,50

Extra

100%, max. € 250,- p.jr.: preventieve inentingen, medicijnen, bloedonderzoek ivm hepatitis B en (Mantouxtest bij mogelijke) tuberculose

€ 31,50

Compleet

100%, max. € 250,- p.jr.: preventieve inentingen, medicijnen, bloedonderzoek ivm hepatitis B en (Mantouxtest bij mogelijke) tuberculose

€ 54,75

Jij & Gemak

100%

€ 33,00

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

100%, max. € 250,- p.jr.: preventieve inentingen, medicijnen, bloedonderzoek ivm hepatitis B en (Mantouxtest bij mogelijke) tuberculose

€ 15,85

Extra Aanvullend

100%, max. € 250,- p.jr.: preventieve inentingen, medicijnen, bloedonderzoek ivm hepatitis B en (Mantouxtest bij mogelijke) tuberculose

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. € 250,- p.jr.: preventieve inentingen, medicijnen, bloedonderzoek ivm hepatitis B en (Mantouxtest bij mogelijke) tuberculose

€ 52,45

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ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Bewuste Keuze extra

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 10,65

Vrije Keuze Startfit

100%, max. € 75,- p.jr.

€ 9,84

Vrije Keuze Benfit

100%, max. € 75,- p.jr.

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%

€ 80,00

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Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Top

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Jongeren AV

100%, max. € 80,- p.jr.

€ 12,75

Uitgebreide AV

100%, max. € 80,- p.jr.

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100%, max. € 80,- p.jr.

€ 73,00

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UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 1

100%

€ 9,96

ZorgZeker 2

100%

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%

€ 26,00

Aanvullend Best

100%

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Goed

100%

€ 11,50

VGZ Aanvullend Beter

100%

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Vaccinaties
Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Vaccinaties
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VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Natura extra

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 10,65

Start

100%, max. € 75,- p.jr.

€ 9,84

Plus

100%, max. € 75,- p.jr.

€ 24,46

Optimaal

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 50,48

Top

100%

€ 80,00

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ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%

€ 39,25

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ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Vaccinaties
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Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 1 ster

consulten en vaccinaties: 100%; preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100%

€ 10,25

Aanvullend 2 sterren

consulten en vaccinaties: 100%; preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100%

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

consulten en vaccinaties: 100%; preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen): 100%

€ 42,50

Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Sure

100%

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

100%

€ 27,45

AV Standaard Regio

75%

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

75%

€ 0,00

AV Top

100%, max. € 80,- p. jr.

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 80,- p. jr.

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 80,- p. jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 80,- p. jr.

€ 73,00

AV Plus

100%, max. € 80,- p. jr.

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 80,- p. jr.

€ 65,00

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