Vergoeding zorgverzekering Vaccinaties

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Vaccinaties of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Basisverzekering

De basisverzekering biedt geen vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen tegen tropische ziektes zoals malaria of gele koorts. Ga je op reis naar een land met een verhoogd risico op ziektes waar een vaccinatie je tegen kan wapenen? Dan is het een idee om je hier aanvullend voor te verzekeren.

Aanvullende verzekering

Sommige zorgverzekeraars vergoeden reisvaccinaties en medicijnen vanuit de aanvullende verzekering. Vaak gaat het hier om een maximumbedrag per jaar. In sommige gevallen kan ook een gedeeltelijke vergoeding gelden. Je krijgt dan bijvoorbeeld 80% van de rekening vergoed.

Let erop dat er verschillende vergoedingen kunnen gelden voor consulten, vaccinaties en geneesmiddelen. Informeer daarom vooraf goed bij je zorgverzekeraar waar je recht op hebt.

Kosten vaccinaties

De prijs van een vaccinatie is afhankelijk van het soort vaccinatie en de vaccinerende instantie. Je kunt een vaccinatie halen bij GGD’s, (gespecialiseerde) huisartsen, sommige ziekenhuizen en particuliere organisaties. Denk hierbij aan Travel Clinic en KLM Health Services. De prijzen hiervoor lopen sterk uiteen.

Tips voor globetrotters

Bezoek op tijd een vaccinatiecentrum of arts, want zeker in vakantietijd kan het druk zijn. Houd minstens 4 weken voor vertrek aan en 6 weken voor een reis langer dan 3 maanden.

Vaccinaties en geneesmiddelen tegen tropische ziekten worden vaak vergoed door de aanvullende zorgverzekering.

Ga na met welk vaccinatiecentrum de zorgverzekeraar een contract heeft.

Gebruik in landen waar de dengue-mug huishoudt ook overdag een mugwerend middel met DEET (30-40%). Draag beschermende kleding en gebruik een met permethrine of deltamethrine geïmpregneerd muskietennet.

Breng, voor een goede werking, altijd eerst een antizonnebrandmiddel aan en daarna pas DEET.

Let op de kwaliteit van voedsel en drinkwater ter voorkoming van reizigersdiarree. Onthoud: cook it, boil it, peel it or leave it (kook het, pel het of laat het liggen).

Neem ORS (oplossing van zouten en druivensuiker) mee, om uitdroging bij diarree tegen te gaan.

Download de gratis app GGD Reist mee. Die stuurt waarschuwingen als er bijvoorbeeld een nieuwe epidemie of onrust uitbreekt en geeft dan direct de negatieve reisadviezen door.

Informatie over epidemieën is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Een goed advies

Het is belangrijk jezelf goed voor te bereiden en de juiste vragen te stellen aan het vaccinatiecentrum of de huisarts. Hierbij 3 tips:

Kijk voor algemene adviezen per land op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersaantallen. Hier staan ook adressen van erkende vaccinatieadressen.

Vul de benodigde gezondheidsverklaring zorgvuldig in en vraag hiervoor eventueel een medicatieoverzicht bij de apotheek.

Beschrijf zo precies mogelijk hoe de reis eruitziet en hoe lang die duurt. Hoe beter de beschrijving, hoe groter de kans op een goed advies.

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