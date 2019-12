Prijzige vaccinatieprikken vergelijken loont

Voor vaccinaties kunnen reizigers terecht bij GGD's, (gespecialiseerde) huisartsen, sommige ziekenhuizen en particuliere organisaties als Travel Clinic en KLM Health Services. Voor het vaccinatieconsult vroegen sommige huisartsen €55 terwijl andere huisartsen dit al voor €18 doen. De hoogste prijzen voor de vaccins zelf vragen de GGD's en KLM Health Services.

In de Consumentengids van juni (pdf, alleen voor leden) is ook te lezen over het grote verschil tussen de inkoopprijs van een vaccin en de prijs die consumenten betalen. Zo wordt voor een DTP-vaccin van €9,70 meestal €19 tot €23 in rekening gebracht, maar zijn reizigers bij de GGD Zuid-Holland hiervoor €31,85 kwijt. Via thuisvaccinatie.nl komt een arts of verpleegkundige voor € 19,90 per persoon thuis vaccinaties toedienen. Daar komen de kosten van de vaccinatie nog bij.

Dichtbij huis

Vaccinaties zijn niet alleen nodig voor verre bestemmingen maar ook voor populaire vakantielanden dichterbij. Zo is het verstandig om inentingen te halen tegen hepatitis A/B, DTP, rabiës en soms ook tegen tbc, mazelen en/of tekenencefalitis voor landen als Kroatië, Slovenië, Turkije, Marokko, Kaapverdië, Montenegro, Polen en Bulgarije. Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigeradvisering staat per bestemming welke inentingen nodig zijn.