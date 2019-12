Univé zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Univé vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een Univé zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

Ook een zorgverzekering afsluiten of een zorgverzekering vergelijken? Maak gebruik van de Zorgvergelijker van de Consumentenbond!

Lees meer over vergoedingen van de Univé zorgverzekering.

Over Univé zorgverzekering

Unive is een verzekeringsorganisatie die werkt als vereniging zonder winstoogmerk en de leden centraal stelt. In 1991 is de huidige groep ontstaan met vestigingen verspreid over heel Nederland en met in totaal ongeveer 1,3 miljoen verzekerden.

Unive biedt schade- zorg en levensverzekeringen aan en financiele diensten en hypotheken. Particuliere verzekeringen zijn er op het gebied van gezondheid, vervoer, vrije tijd, wonen, recht, pensioen, lijfrente en uitvaart. Voor zakelijke klanten zijn er verzekeringen speciaal voor starters, ZZP-ers, MKB-ers en agrariers.