Univé zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Univé vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een Univé zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen Univé 2026

Hieronder vind je de premies per maand van Univé voor 2026. De korting bij jaarbetaling is 1%.

Univé Maandpremie 2026 Basisverzekering Zorg Select (natura) €147,40 Basisverzekering Zorg Basis (natura) €149,90 Basisverzekering Zorg Geregeld (natura) €155 Basisverzekering Zorg Uitgebreid (combinatie) €173,20 Buitenland €2,00 Buitenland + fysio 3 €4,00 Buitenland + fysio 6 €7,00 Hulp na een Ongeval €2,25 Aanvullend Goed €9,25 Aanvullend Beter €26,00 Aanvullend Best €41,00 Tand Start €7,00 Tand 250 €11,50 Tand 500 €21,50 Hulp na Tandongeval €1,50 Tand Budget €9,50 Tand Goed €15,50 Tand Beter €26,00 Tand Best €52,00

Over Univé zorgverzekering

Univé biedt verschillende verzekeringen en andere financiële producten voor particulieren en zakelijke klanten. Je kunt er onder meer terecht voor auto-, woon-, reis- en zorgverzekeringen. Daarnaast biedt Univé diensten op het gebied van hypotheken.