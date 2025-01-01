Overweeg je een Univé zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van Univé. De basiszorgverzekering is bij bijna elke zorgverzekeraar hetzelfde.
Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende Univé-verzekering.
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Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van Univé vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.
Is een Univé zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.
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Hieronder vind je de premies per maand van Univé voor 2026. De korting bij jaarbetaling is 1%.
|Univé
|Maandpremie 2026
|Basisverzekering Zorg Select (natura)
|€147,40
|Basisverzekering Zorg Basis (natura)
|€149,90
|Basisverzekering Zorg Geregeld (natura)
|€155
|Basisverzekering Zorg Uitgebreid (combinatie)
|€173,20
|Buitenland
|€2,00
|Buitenland + fysio 3
|€4,00
|Buitenland + fysio 6
|€7,00
|Hulp na een Ongeval
|€2,25
|Aanvullend Goed
|€9,25
|Aanvullend Beter
|€26,00
|Aanvullend Best
|€41,00
|Tand Start
|€7,00
|Tand 250
|€11,50
|Tand 500
|€21,50
|Hulp na Tandongeval
|€1,50
|Tand Budget
|€9,50
|Tand Goed
|€15,50
|Tand Beter
|€26,00
|Tand Best
|€52,00
Univé biedt verschillende verzekeringen en andere financiële producten voor particulieren en zakelijke klanten. Je kunt er onder meer terecht voor auto-, woon-, reis- en zorgverzekeringen. Daarnaast biedt Univé diensten op het gebied van hypotheken.