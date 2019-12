Reviews van Univé zorgverzekering

anoniem 13 november 2019







ik betaald elke maand mijn verzekering optijd en krijg elke maand te horen dat ik een betaalachterstand heb ik wil al jaren overstappen maar kan niet omdat hun verzinnen dat ik een achterstand heb wat niet klopt

Jerry 29 oktober 2019







Bizar onprofessionele klachtenafhandeling: heb al 5 keer moeten bellen en emailen om een goede declaratie dat kennelijk is afgewezen om een dbc cofe die wel evengoed correct blijkt te zijn.: komen afspraken niet na, elke mw zegt weer wat anders, sturen standaart antwoorden op specifieke klachten, zeggen dat ze gebeld hebben terwijl dat niet zo is. Dit is vaker voorgekomen.Zo storend dat dit mijn laatste jaar is.

Hugo 14 oktober 2019







Als je er van houd om van kastje naar de muur te worden gestuurd ben je hier aan t goede adres! Sturen totaal onleesbare declaraties. Als ze niet , en dit zelfs toegeven, weigeren ze een juiste te sturen. De een kan de factuur niet specificeren ivm met privacy de ander leest t gewoon voor. (Niks privacy dus) Declaraties van 250€ voor een telefoongesprek met t ziekenhuis van (echt waar) 2 minuten, zonder enige inhoud. Univé vind t allemaal normaal, de vruchten plukken zij zelf wel! BAH! Deze zorgverzekeraar werkt hogere zorgkosten in de hand, is niet transparant naar de klant en al helemaal niet daadkrachtig. NIET AAN BEGINNEN. Kijk ook goed welke verzekeraars hier allemaal verder onder vallen zoals VGZ. Kijk verder maar wordt er geen klant!

Sefa 12 augustus 2019







Oplichters bij de Unive, ik adviseer je motorvoertuig hier niet te verzekeren want er wordt gespeeld met je schadevrije jaren. Helaas tot mijn verbazing zit ik al jaren op dezelfde schadevrij jaren. Na een telefoongesprek zou ik gebeld worden wat ook niet is gebeurd. Ik voel me gedupeerd en zal hier een melding maken bij de kassa en radar. Daarnaast zal ik maar eens een aantal domeinnamen registeren van Unive op het internet;) Handig als dit ook je vak is.

Dieudonnée 31 juli 2019







