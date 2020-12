Zorgverzekeraars moeten beter informeren

| 16 december 2020

Brief aan Nederlandse Zorgautoriteit

Omdat uit ons onderzoek blijkt dat de informatie in communicatie van zorgverzekeraars niet volledig is, hebben we een brief (pdf) verstuurd naar de Nederlandse Zorgautoriteit. De belangrijkste zorgen die we uiten gaan over contractering, zorgplafonds en beperkingen in polissen. Wij vinden dat de richtlijn voor informatieverstrekking door zorgverzekeraars scherper moet.