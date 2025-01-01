De christelijke zorgverzekeraar zorgverzekering afsluiten

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van De christelijke zorgverzekeraar vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een De christelijke zorgverzekeraar zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren.

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Premies zorgverzekeringen De christelijke zorgverzekeraar 2026

Hieronder vind je de premies per maand van De christelijke zorgverzekeraar voor 2026. De korting bij betaling per halfjaar is 0,5% en per jaar 1%.

De christelijke zorgverzekeraar Maandpremie 2026 Principe Polis (natura) €155,25 Smallpolis €9,50 Mediumpolis €24,75 Largepolis €51,50 Tand Small €15,25 Tand Medium €26,95 Tand Large €45,25

Over De christelijke zorgverzekeraar zorgverzekering

De christelijke zorgverzekeraar combineert zorgverzekeringen met een christelijke visie op zorg en gezondheid. Naast de reguliere zorg helpt de verzekeraar bij het vinden van christelijke zorgverleners en biedt zij extra ondersteuning rond geloof, gezondheid en zingeving. De verzekeraar is onderdeel van Zilveren Kruis Achmea.