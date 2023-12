In 2024 betaal je met een polis van 1 van de grote 4 verzekeraars tussen de €5 en €11,10 per maand meer dan in 2023. Op Prinsjesdag verwachtte het kabinet nog een gemiddelde premiestijging van €12.

De gemiddelde premiestijging voor de reguliere naturapolis (de meestgekozen basisverzekering) van deze 4 grote verzekeraars is €6,65.

CZ

In 2024 biedt CZ de Zorgkeuzepolis (restitutiepolis, maandpremie in 2023: €149) niet meer aan. In plaats daarvan komt er een combinatiepolis met de naam Zorgvariatiepolis. Voor de selecte naturapolis en reguliere naturapolis betaal je in 2024 €11,10 en €7,60 meer per maand dan in 2023.

De premies voor 2024:

Selecte naturapolis: €143 per maand (2023: €131,90).

Reguliere naturapolis: €145,85 per maand (2023: €138,25).

Combinatiepolis: €159 per maand.

Menzis

Menzis is de enige van de 4 grote verzekeraars die in 2024 nog een restitutiepolis aanbiedt. Met een maandpremie van €161,75 is dit gelijk ook de duurste basispolis van de grote 4. Samen met de combinatiepolis van Zilveren Kruis. De maandpremies stijgen in 2024 met €5,75 (selecte naturapolis), €5,50 (reguliere naturapolis) en €9 (restitutiepolis).

De premies voor 2024:

Selecte naturapolis: €140,25 per maand (2023: €134,50).

Reguliere naturapolis: €146,75 per maand (2023: €141,25).

Restitutiepolis: €161,75 per maand (2023: €152,75).

VGZ

De laagste maandpremie bij de grote 4 vinden we terug bij VGZ. Voor de selecte naturapolis betaal je in 2024 €139,95 per maand. Dat is €7 meer dan in 2023. De maandpremies van de reguliere naturapolis en combinatiepolis stijgen allebei met €5.

De premies voor 2024:

Selecte naturapolis: €139,95 per maand (2023: €132,95).

Reguliere naturapolis: €146,95 per maand (2023: €141,95).

Combinatiepolis: €158,65 per maand (2023: €153,65).

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis is de enige van de 4 grote verzekeraars die een budgetpolis aanbiedt. Net als CZ stopt Zilveren Kruis in 2024 met de restitutiepolis (maandpremie 2023: €152,75). Wel biedt deze verzekeraar vanaf 2024 een combinatiepolis aan onder dezelfde naam (Basis Exclusief). Samen met de restitutiepolis van Menzis is dit de duurste basispolis van de grote 4. Zilveren Kruis verhoogt de maandpremies van de budgetpolis en naturapolis allebei met €8,50.

De premies voor 2024:

Budgetpolis: €140,45 per maand (2023: €131,95).

Naturapolis: €147,45 per maand (2023: €138,95).

Combinatiepolis: €161,75 per maand.

Overige verzekeraars

Ook de andere verzekeraars verhogen de premies van hun basisverzekeringen voor 2024.

Bekijk de premies van de verschillende verzekeraars op onze pagina Premieoverzicht basisverzekeringen 2024.

Duurste en goedkoopste

De basisverzekering met de laagste maandpremie voor 2024 is de selecte naturapolis van FBTO. Hiervoor betaal je komend jaar €131,95 per maand.

De restitutiepolis van a.s.r. is in 2024 het duurst. De maandpremie voor deze polis bedraagt €170,95.

Grootste premiestijging en -daling

De restitutiepolis van a.s.r. kent niet alleen de hoogste maandpremie, maar ook de grootste premiestijging. In 2023 kostte deze polis nog €156,50 per maand. Een verschil van €14,45. Ook de maandpremie van de combinatiepolis van Ik kies zelf van a.s.r. neemt toe met €14,45 (van €144,50 naar €158,95).

Bij de combinatiepolissen van IZA en UMC zorgverzekering blijft de stijging van de maandpremie het meest beperkt. Voor deze polissen betaal je in 2024 €2,10 meer dan in 2023. De premie gaat van €147,85 naar €149,95.