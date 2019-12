Vergoeding zorgverzekering Geestelijke gezondheidszorg

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Geestelijke gezondheidszorg of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende zorgverzekering voor geestelijke gezondheidszorg

Als je psychische klachten hebt, kun je terecht bij je huisarts. Als hij je niet zelf verder kan behandelen, wordt je doorverwezen naar de Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket.

Heb je een naturapolis? Let er dan op of je behandelaar een contract heeft gesloten met je verzekeraar. Als dat niet het geval is, loop je namelijk het risico een deel van de kosten zelf te moeten betalen.

Wil je je aanvullend verzekeren voor een (gedeeltelijke) vergoeding van geestelijke gezondheidszorg? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.