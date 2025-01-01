Vergoeding zorgverzekering Tandartscontroles vanaf 18 jaar

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Tandartscontroles vanaf 18 jaar of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
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Vanaf prijs (per maand)
TandBewust
€ 10,00
TandGoed
€ 13,50
TandBeter
€ 16,50
TandBest
€ 31,00
TandPlus
€ 47,95
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Vanaf prijs (per maand)
Tand Laef! Basic
€ 8,05
Tand Laef! Plus
€ 15,83
Tand Laef! 1
€ 17,17
Tand Laef! 2
€ 30,02
Tand Laef! 3
€ 54,38
Tand Laef! 250
€ 18,94
Tand Laef! 500
€ 36,22
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Vanaf prijs (per maand)
Tand 75% € 250
€ 14,25
Tand 75% € 500
€ 31,35
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Vanaf prijs (per maand)
Jongeren
€ 27,20
Tandarts
€ 27,00
Uitgebreide Tandarts
€ 48,40
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Vanaf prijs (per maand)
Tand 100
€ 7,95
Tand 250
€ 13,50
Tand 500
€ 29,00
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Vanaf prijs (per maand)
Tand Small
€ 15,25
Tand Medium
€ 26,95
Tand Large
€ 45,25
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Vanaf prijs (per maand)
AV Tand Opstap
€ 13,75
AV Tand Doorstap
€ 27,25
AV Tand Standaard
€ 16,50
AV Tand Extra
€ 29,25
AV Tand Optimaal
€ 44,95
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Vanaf prijs (per maand)
AV Standaard
€ 29,00
AV Top
€ 51,00
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Vanaf prijs (per maand)
Module Tand Basis 75 procent 250
€ 7,20
Module Tand 250
€ 16,75
Module Tand 500
€ 32,25
Module Tand 750
€ 51,25
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Vanaf prijs (per maand)
TandBewust
€ 10,00
TandGoed
€ 13,50
TandBeter
€ 16,50
TandBest
€ 31,00
TandPlus
€ 47,95
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Vanaf prijs (per maand)
GebitActief (250 euro)
€ 15,88
GebitActief (500 euro)
€ 27,65
GebitActief (1.000 euro)
€ 48,82
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Just Smile
€ 7,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend
€ 17,50
Extra Aanvullend
€ 31,90
JongerenVerzorgd
€ 21,15
TandVerzorgd 250
€ 14,60
TandVerzorgd 500
€ 22,65
TandVerzorgd 750
€ 38,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Zorg Zeker & Tand
€ 18,50
Zorg Tand
€ 10,70
Jij & Compact
€ 16,45
Jij & Gemak
€ 33,00
Jij & Vitaal
€ 42,95
TandenGaaf 75% tot EUR 250
€ 15,75
TandenGaaf 75% tot EUR 500
€ 26,95
TandenGaaf 100% tot EUR 1000
€ 61,50
TandenGaaf 100% tot EUR 1500
€ 87,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand Sterk € 250 (75%)
€ 13,75
Tand Gaaf € 325 (75%)
€ 15,95
Tand Gaaf € 500 (75%)
€ 27,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Bewuste Keuze tand
€ 13,44
Tandfit A
€ 14,95
Tandfit B
€ 35,75
Tandfit C
€ 49,46
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
TandExtra
€ 17,50
TandPlus
€ 31,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Jongeren AV
€ 12,75
Standaard AV
€ 28,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgCombi
€ 23,00
TandStart
€ 8,44
TandExtra
€ 12,44
TandBasis
€ 10,63
TandZeker 250
€ 19,19
TandZeker 500
€ 35,63
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand Start
€ 7,00
Tand 250
€ 11,50
Tand 500
€ 21,50
Tand Budget
€ 9,50
Tand Goed Pakket
€ 15,50
Tand Beter Pakket
€ 26,00
Tand Best Pakket
€ 52,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
VGZ Tand Instap
€ 9,50
VGZ Tand Goed
€ 15,85
VGZ Tand Beter
€ 28,85
VGZ Tand Best
€ 58,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
bewuzt gezond
€ 19,50
bewuzt tand 250
€ 10,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand
€ 14,45
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Natura tand
€ 13,44
tandplus A
€ 14,95
tandplus B
€ 35,75
tandplus C
€ 49,46
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
Aanvullend ZEKUR Tand
€ 16,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZieZo Tand 1
€ 12,95
ZieZo Tand 2
€ 25,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Start Zorg & Tand 1
€ 11,95
Start Zorg & Tand 2
€ 15,95
Aanvullend Tand Basis
€ 9,50
Aanvullend Tand 1 ster
€ 14,50
Aanvullend Tand 2 sterren
€ 24,50
Aanvullend Tand 3 sterren
€ 43,75
Aanvullend Tand 4 sterren
€ 62,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Sure
€ 24,95
AV Sure + AV Delen
€ 27,45
AV Standaard
€ 25,55
AV Standaard + AV Delen
€ 28,05
AV Standaard Regio
€ 0,00
AV Standaard Regio + AV Delen
€ 0,00
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00
AV Gemak
€ 21,20
AV Gemak Regio
€ 0,00