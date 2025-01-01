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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Haptotherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Haptotherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie die je kan helpen bij sociale en emotionele vragen. Ook kun je tijdens de therapie leren om anders om te gaan met je lichaam bij fysieke klachten of beperking. Haptotherapie kan ook ingezet worden als aanvulling op fysiotherapie en/of psychotherapie. Hapthotherapie is een alternatieve therapie en wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Als je een vergoeding wilt voor haptotherapie kun je je hiervoor aanvullend verzekeren. 

Kosten hapotherapie

Een consult bij de haptotherapeut kost meestal ongeveer €90. Let erop dat sommige verzekeraars een maximumvergoeding geven per consult.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor haptotherapie? Bekijk de voorwaarden en premies van iedere zorgverzekeraar in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Haptotherapie
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 3

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 250,- p. jr.

€ 34,77

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 16,05

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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 27,35

Top

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 550,- p.jr.

€ 49,95

Jongeren

100%, max. € 30,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 27,20

50 Plus

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 22,20

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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Haptotherapie
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Haptotherapie
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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 18,75

AV Extra

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 400,- p.jr.

€ 31,75

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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Compact

Haptotherapie: 100%, max. € 250,- p. jr. max. € 25,- behandeling.

€ 10,00

AV Standaard

100%, max. € 30,- p. behandeling, max. € 450,- p.jr.

€ 29,00

AV Top

100%, max. € 35,- p. behandeling, max. € 450,- p.jr.

€ 51,00

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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Haptotherapie
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Haptotherapie
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Haptotherapie
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Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Haptotherapie
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

JongerenVerzorgd

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 21,15

ExtraVerzorgd 2

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 300,- p.jr.

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

€ 45,80

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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 31,50

Compleet

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

€ 54,75

Jij & Gemak

100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 33,00

Jij & Vitaal

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 42,95

Naar zorgvergelijker

OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 15,85

Extra Aanvullend

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Bewuste Keuze alternatief

100%, max. € 25,- p. dag, max. € 100,- p.jr.

€ 3,92

Vrije Keuze Startfit

100%, max. € 30,- p. dag, max. € 100,- p.jr.

€ 9,84

Vrije Keuze Benfit

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 550,- p.jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

Haptotherapie: 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr. (ook dekking voor neurofeedback)

€ 27,00

Top

Haptotherapie: 100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr. (ook dekking voor neurofeedback)

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Compact AV

Haptotherapie: max. € 250,- p. jr. max. € 25,- behandeling.

€ 10,50

Jongeren AV

Haptotherapie: 100%, max. € 30,- p. behandeling, max. €400,- p. jr.

€ 12,75

Standaard AV

100%, max. € 30,- p. behandeling, max. € 450,- p.jr.

€ 28,50

Uitgebreide AV

100%, max. € 35,- p. behandeling, max. € 450,- p.jr.

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

Haptotherapie: 100%, max. € 40,- p. behandeling, max. €450,- p. jr.

€ 73,00

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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 3

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 300,- p.jr.

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 300,- p.jr.

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 300,- p.jr.

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Haptotherapie
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Haptotherapie
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Natura alternatief

100%, max. € 25,- p. dag, max. € 100,- p.jr.

€ 3,92

Start

100%, max. € 30,- p. dag, max. € 100,- p.jr.

€ 9,84

Plus

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 24,46

Optimaal

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 550,- p.jr.

€ 50,48

Top

100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

€ 80,00

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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 39,25

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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Haptotherapie
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 2 sterren

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Haptotherapie
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