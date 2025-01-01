Vergoeding zorgverzekering Haptotherapie

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Aanvullende verzekering voor haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie die je kan helpen bij sociale en emotionele vragen. Ook kun je tijdens de therapie leren om anders om te gaan met je lichaam bij fysieke klachten of beperking. Haptotherapie kan ook ingezet worden als aanvulling op fysiotherapie en/of psychotherapie. Hapthotherapie is een alternatieve therapie en wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Als je een vergoeding wilt voor haptotherapie kun je je hiervoor aanvullend verzekeren.

Kosten hapotherapie

Een consult bij de haptotherapeut kost meestal ongeveer €90. Let erop dat sommige verzekeraars een maximumvergoeding geven per consult.

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