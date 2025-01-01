Vergoeding zorgverzekering Sterilisatie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Sterilisatie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor sterilisatie

Een sterilisatie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Om de kosten (deels) vergoed te krijgen, kun je een aanvullende verzekering afsluiten.

Wat is sterilisatie?

Sterilisatie is een operatie die uitgevoerd wordt om de patiënt onvruchtbaar te maken. Dat gebeurt door het dichtmaken van de zaadleiders (bij de man) of eileiders (bij de vrouw). Bij mannen wordt deze ingreep ook wel vasectomie genoemd.

Wat kost sterilisatie?

De prijzen van een sterilisatie varieren sterk per ziekenhuis. Het is verstandig de kosten vooraf te vergelijken. Hieronder geven we een indicatie.

Kosten sterilisatie man

Een sterilisatie bij een man is een kleine ingreep. Een vasectomie kost gemiddeld circa €500.

Kosten sterilisatie vrouw

Een sterilisatie bij een vrouw is ingrijpender dan die bij een man. De gemiddelde prijs voor een sterilisatie van de vrouw tussen de €1300 en €1600.

Via een aanvullende verzekering kun je mogelijk vergoeding krijgen voor vasectomie of sterilisatie bij de vrouw.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor sterilisatie? Bekijk de voorwaarden en premies van iedere zorgverzekeraar in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.