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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Sterilisatie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Sterilisatie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor sterilisatie

Een sterilisatie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Om de kosten (deels) vergoed te krijgen, kun je een aanvullende verzekering afsluiten.

Wat is sterilisatie?

Sterilisatie is een operatie die uitgevoerd wordt om de patiënt onvruchtbaar te maken. Dat gebeurt door het dichtmaken van de zaadleiders (bij de man) of eileiders (bij de vrouw). Bij mannen wordt deze ingreep ook wel vasectomie genoemd.

Wat kost sterilisatie?

De prijzen van een sterilisatie varieren sterk per ziekenhuis. Het is verstandig de kosten vooraf te vergelijken. Hieronder geven we een indicatie.

Kosten sterilisatie man

Een sterilisatie bij een man is een kleine ingreep. Een vasectomie kost gemiddeld circa €500.

Kosten sterilisatie vrouw

Een sterilisatie bij een vrouw is ingrijpender dan die bij een man. De gemiddelde prijs voor een sterilisatie van de vrouw tussen de €1300 en €1600.

Via een aanvullende verzekering kun je mogelijk vergoeding krijgen voor vasectomie of sterilisatie bij de vrouw.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor sterilisatie? Bekijk de voorwaarden en premies van iedere zorgverzekeraar in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sterilisatie
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sterilisatie
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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sterilisatie
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%; zaadleiders: maximaal € 400,-; eileiders: maximaal € 1.250,-

€ 27,35

Top

100%; zaadleiders: maximaal € 400,-; eileiders: maximaal € 1.250,-

€ 49,95

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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sterilisatie
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Largepolis

100%

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sterilisatie
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sterilisatie
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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sterilisatie
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sterilisatie
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

ZonderZorgen

100%

€ 40,88

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Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sterilisatie
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

ExtraVerzorgd 2

bij mannen: 100%, max. € 300,-; bij vrouwen: 100%, max. € 1.200,-

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

bij mannen: 100%, max. € 300,-; bij vrouwen: 100%, max. € 1.200,-

€ 45,80

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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%; zaadleiders: maximaal € 400,-; eileiders: maximaal € 1.250,-

€ 31,50

Compleet

100%; zaadleiders: maximaal € 400,-; eileiders: maximaal € 1.250,-

€ 54,75

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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Uitgebreid

100%; zaadleiders: maximaal € 400,-; eileiders: maximaal € 1.250,-

€ 52,45

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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Benfit

man: 100%, max. € 350,-; vrouw: 100%, max. € 1.000,-

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

man: 100%, max. € 400,-; vrouw: 100%, max. € 1.200,-

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%

€ 80,00

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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100% (eenmalig)

€ 27,00

Top

100% (eenmalig)

€ 49,95

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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Extra Uitgebreide AV

50%, max. € 300,- (eenmalig)

€ 73,00

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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sterilisatie
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Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Best

100%

€ 41,00

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VGZ

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Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Beter

100%

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sterilisatie
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VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sterilisatie
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

man: 100%, max. € 350,-; vrouw: 100%, max. € 1.000,-

€ 24,46

Optimaal

man: 100%, max. € 400,-; vrouw: 100%, max. € 1.200,-

€ 50,48

Top

100%

€ 80,00

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ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%

€ 39,25

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ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sterilisatie
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Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 3 sterren

100%

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

kortingsregeling

€ 17,05

AV Sure

kortingsregeling

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

kortingsregeling

€ 27,45

AV Standaard

kortingsregeling

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

kortingsregeling

€ 28,05

AV Standaard Regio

kortingsregeling

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

kortingsregeling

€ 0,00

AV Top

bij mannen: 100%, max. € 300,- (door huisarts); 75%, max. € 300,- (door medisch specialist); bij vrouwen: 75%, max. € 1.200,- (door medisch specialist)

€ 54,20

AV Top + AV Delen

bij mannen: 100%, max. € 300,- (door huisarts); 75%, max. € 300,- (door medisch specialist); bij vrouwen: 75%, max. € 1.200,- (door medisch specialist)

€ 60,70

AV GeZZin

bij mannen: 100%, max. € 300,- (door huisarts); 75%, max. € 300,- (door medisch specialist); bij vrouwen: 75%, max. € 1.200,- (door medisch specialist)

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

bij mannen: 100%, max. € 300,- (door huisarts); 75%, max. € 300,- (door medisch specialist); bij vrouwen: 75%, max. € 1.200,- (door medisch specialist)

€ 73,00

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