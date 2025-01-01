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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Flapoorcorrectie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Flapoorcorrectie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende zorgverzekering voor een flapoorcorrectie 

Flaporen, ook bekend als afstaande oren, zijn een veelvoorkomende afwijking aan de oren.  Een flapoorcorrectie wordt niet vergoed vanuit het basispakket.

Kosten flapoorcorrectie

De kosten van een flapoorcorrectie variëren sterk per kliniek maar gemiddeld ligt de prijs tussen de €2000 en de €4000. Je kunt je aanvullend verzekeren voor een oorcorrectie. Vaak heb je wel toestemming nodig van je verzekeraar om de behandeling vergoed te krijgen.

Wil je je aanvullend verzekeren voor een (gedeeltelijke) vergoeding voor flapoorcorrectie? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flapoorcorrectie
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 3

100% (tot 18 jr.)

€ 34,77

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flapoorcorrectie
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100% eenmalig (tot 18 jaar)

€ 27,35

Top

100% eenmalig (tot 18 jaar)

€ 49,95

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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flapoorcorrectie
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Largepolis

100% (tot 18 jr.)

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flapoorcorrectie
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Top

75% (tot 18.jr.)

€ 51,00

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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flapoorcorrectie
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flapoorcorrectie
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

ZonderZorgen

100% (tot 18 jr.)

€ 40,88

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Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flapoorcorrectie
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flapoorcorrectie
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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Compleet

100% eenmalig

€ 54,75

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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Uitgebreid

100% eenmalig

€ 52,45

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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Optifit

100% (voor kinderen tot 18 jaar)

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100% (voor kinderen tot 18 jr.)

€ 80,00

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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Top

100% (tot 18 jr.)

€ 49,95

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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Uitgebreide AV

75% (tot 18.jr.)

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

75% (tot 18.jr.)

€ 73,00

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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 3

100% (tot 18 jr.)

€ 58,44

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Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Best

100% (tot 18 jr.)

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

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Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Best

100% (tot 18 jr.)

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flapoorcorrectie
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flapoorcorrectie
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Optimaal

100% (voor kinderen tot 18 jaar)

€ 50,48

Top

100% (voor kinderen tot 18 jr.)

€ 80,00

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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flapoorcorrectie
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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flapoorcorrectie
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 3 sterren

100% (tot 18 jr.)

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

kortingsregeling

€ 17,05

AV Sure

kortingsregeling

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

kortingsregeling

€ 27,45

AV Standaard

kortingsregeling

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

kortingsregeling

€ 28,05

AV Standaard Regio

kortingsregeling

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

kortingsregeling

€ 0,00

AV Top

100%, max. € 500,- (verzekerden niet ouder dan 15 jaar) en een kortingsregeling

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 500,- (verzekerden niet ouder dan 15 jaar) en een kortingsregeling

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 500,- (verzekerden niet ouder dan 15 jaar) en een kortingsregeling

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 500,- (verzekerden niet ouder dan 15 jaar) en een kortingsregeling

€ 73,00

AV Plus

kortingsregeling

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

kortingsregeling

€ 65,00

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