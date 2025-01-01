Vergoeding zorgverzekering Flapoorcorrectie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Flapoorcorrectie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende zorgverzekering voor een flapoorcorrectie

Flaporen, ook bekend als afstaande oren, zijn een veelvoorkomende afwijking aan de oren. Een flapoorcorrectie wordt niet vergoed vanuit het basispakket.

Kosten flapoorcorrectie

De kosten van een flapoorcorrectie variëren sterk per kliniek maar gemiddeld ligt de prijs tussen de €2000 en de €4000. Je kunt je aanvullend verzekeren voor een oorcorrectie. Vaak heb je wel toestemming nodig van je verzekeraar om de behandeling vergoed te krijgen.

Wil je je aanvullend verzekeren voor een (gedeeltelijke) vergoeding voor flapoorcorrectie? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.