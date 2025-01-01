Vergoeding zorgverzekering Sport medisch advies

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Sport medisch advies of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Een sport medisch advies is voor mensen die (willen) sporten, maar een blessure hebben of klachten hebben tijdens het sporten. Onder sportmedisch advies valt sportmedische behandelingen, sportkeuringen, sportmedisch consult en sportmedisch onderzoek. Sport medisch advies wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel bieden sommige verzekeraars vergoeding vanuit een aanvullende verzekering.
Een sportmedisch onderzoek kost gemiddeld tussen de €150 en €400. De exacte kosten zijn afhankelijk van hoe uitgebreid het onderzoek is. Er zijn ook sportmedische onderzoeken voor specifieke sporten. Denk hierbij aan duiksporten, wielrennen en motorsporten.
Als je de Zorgvergelijker van de Consumentenbond invult, kunt je de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.
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Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgBewust
€ 8,75
ZorgGoed
€ 14,00
ZorgBeter
€ 23,50
ZorgBest
€ 40,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Laef! 2
€ 13,99
Laef! 3
€ 34,77
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra
€ 16,05
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Basis
€ 10,85
Plus
€ 27,35
Top
€ 49,95
Jongeren
€ 27,20
50 Plus
€ 22,20
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Smallpolis
€ 9,50
Mediumpolis
€ 24,75
Largepolis
€ 51,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Standaard
€ 18,75
AV Extra
€ 31,75
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Top
€ 51,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgBewust
€ 8,75
ZorgGoed
€ 14,00
ZorgBeter
€ 23,50
ZorgBest
€ 40,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
JongerenVerzorgd
€ 21,15
ExtraVerzorgd 1
€ 8,60
ExtraVerzorgd 2
€ 25,00
ExtraVerzorgd 3
€ 45,80
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Instap
€ 8,95
Start
€ 13,50
Extra
€ 31,50
Compleet
€ 54,75
Jij & Compact
€ 16,45
Jij & Gemak
€ 33,00
Jij & Vitaal
€ 42,95
TandenGaaf 75% tot EUR 250
€ 15,75
TandenGaaf 75% tot EUR 500
€ 26,95
TandenGaaf 100% tot EUR 1000
€ 61,50
TandenGaaf 100% tot EUR 1500
€ 87,50
Fit module
€ 0,00
Fit module
€ 0,00
Fit module
€ 0,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Module Gezond
€ 0,00
Module Energiek
€ 0,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Vrije Keuze Optifit
€ 50,48
Vrije Keuze Topfit
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 27,00
Top
€ 49,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Jongeren AV
€ 12,75
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgBasis
€ 5,63
ZorgCombi
€ 23,00
ZorgBasis
€ 5,63
ZorgZeker 1
€ 9,96
ZorgZeker 2
€ 32,25
ZorgZeker 3
€ 58,44
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend Goed
€ 9,25
Aanvullend Beter
€ 26,00
Aanvullend Best
€ 41,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Instap
€ 6,50
VGZ Aanvullend Goed
€ 11,50
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
bewuzt fit
€ 5,50
bewuzt gezond
€ 19,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Optimaal
€ 50,48
Top
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend 1 ster
€ 10,25
Aanvullend 2 sterren
€ 22,50
Aanvullend 3 sterren
€ 42,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Sure
€ 24,95
AV Sure + AV Delen
€ 27,45
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00