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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Sport medisch advies

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Sport medisch advies of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor sport medisch advies 

Een sport medisch advies is voor mensen die (willen) sporten, maar een blessure hebben of klachten hebben tijdens het sporten. Onder sportmedisch advies valt sportmedische behandelingen, sportkeuringen, sportmedisch consult en sportmedisch onderzoek. Sport medisch advies wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel bieden sommige verzekeraars vergoeding vanuit een aanvullende verzekering.

Kosten sportmedisch onderzoek

Een sportmedisch onderzoek kost gemiddeld tussen de €150 en €400. De exacte kosten zijn afhankelijk van hoe uitgebreid het onderzoek is. Er zijn ook sportmedische onderzoeken voor specifieke sporten. Denk hierbij aan duiksporten, wielrennen en motorsporten.  

Als je de Zorgvergelijker van de Consumentenbond invult, kunt je de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBewust

Sportmedisch onderzoek: 100%, max. €75,- p. 2 jr.

€ 8,75

ZorgGoed

Sportmedisch onderzoek: 100%, max. €100,- p. 2 jr.

€ 14,00

ZorgBeter

Sportmedisch onderzoek: 100%, max. €150,- p. 2 jr.

€ 23,50

ZorgBest

Sportmedisch onderzoek: 100%, max. €200,- p. 2 jr.

€ 40,95

Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 2

100%, max. € 125,- p.jr.

€ 13,99

Laef! 3

100%, max. € 125,- p.jr.

€ 34,77

Naar zorgvergelijker

Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 200,- p.jr. (ook vergoeding sportkeuring)

€ 16,05

Naar zorgvergelijker

CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Basis

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 100,- p.jr.

€ 10,85

Plus

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 150,- p.jr.

€ 27,35

Top

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 150,- p.jr.

€ 49,95

Jongeren

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 150,- p.jr.

€ 27,20

50 Plus

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 150,- p.jr.

€ 22,20

Naar zorgvergelijker

CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sport medisch advies
Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Smallpolis

sportmedisch onderzoek: 100%, max. € 200,- p.jr. alleen bij aangewezen organisaties

€ 9,50

Mediumpolis

sportmedisch onderzoek: 100%, max. € 200,- p.jr. alleen bij aangewezen organisaties

€ 24,75

Largepolis

sportmedisch onderzoek: 100%, max. € 200,- p.jr. alleen bij aangewezen organisaties

€ 51,50

Naar zorgvergelijker

De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

sportmedisch advies: 100%, max. € 150,- p.jr.

€ 18,75

AV Extra

sportmedisch advies: 100%, max. € 200,- p.jr.

€ 31,75

Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Top

60%

€ 51,00

Naar zorgvergelijker

FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sport medisch advies
Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBewust

Sportmedisch onderzoek: 100%, max. €75,- p. 2 jr.

€ 8,75

ZorgGoed

Sportmedisch onderzoek: 100%, max. €100,- p. 2 jr.

€ 14,00

ZorgBeter

Sportmedisch onderzoek: 100%, max. €150,- p. 2 jr.

€ 23,50

ZorgBest

Sportmedisch onderzoek: 100%, max. €200,- p. 2 jr.

€ 40,95

Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sport medisch advies
Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sport medisch advies
Naar zorgvergelijker

Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

JongerenVerzorgd

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 250,- p.jr. (ook vergoeding sportkeuring)

€ 21,15

ExtraVerzorgd 1

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 100,- p.jr. (ook vergoeding sportkeuring)

€ 8,60

ExtraVerzorgd 2

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 150,- p.jr. (ook vergoeding sportkeuring)

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 250,- p.jr. (ook vergoeding sportkeuring)

€ 45,80

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Instap

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 8,95

Start

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 13,50

Extra

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 31,50

Compleet

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 54,75

Jij & Compact

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 16,45

Jij & Gemak

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 33,00

Jij & Vitaal

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 42,95

TandenGaaf 75% tot EUR 250

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 15,75

TandenGaaf 75% tot EUR 500

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 26,95

TandenGaaf 100% tot EUR 1000

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 61,50

TandenGaaf 100% tot EUR 1500

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 87,50

Fit module

€ 150,-

€ 0,00

Fit module

€ 150,-

€ 0,00

Fit module

€ 150,-

€ 0,00

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Module Gezond

100%, max. €150,- p.jr.

€ 0,00

Module Energiek

100%, max. €150,- p.jr.

€ 0,00

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Optifit

50%, max. € 200,- p.jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

50%, max. € 350,- p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 125,- p.jr.

€ 27,00

Top

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Jongeren AV

100%, max € 55,- p.jr.

€ 12,75

Uitgebreide AV

60%

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

60%

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 75,- p.jr.

€ 5,63

ZorgCombi

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 75,- p.jr.

€ 23,00

ZorgBasis

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 75,- p.jr.

€ 5,63

ZorgZeker 1

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 300,- p.jr.

€ 9,96

ZorgZeker 2

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 500,- p.jr.

€ 32,25

ZorgZeker 3

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 600,- p.jr.

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Goed

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 200,- p.jr.

€ 9,25

Aanvullend Beter

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 400,- p.jr.

€ 26,00

Aanvullend Best

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 500,- p.jr.

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Instap

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 75,- p.jr.

€ 6,50

VGZ Aanvullend Goed

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 200,- p.jr.

€ 11,50

VGZ Aanvullend Beter

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 400,- p.jr.

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 500,- p.jr.

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

bewuzt fit

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 75,- p.jr.

€ 5,50

bewuzt gezond

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 75,- p.jr.

€ 19,50

Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sport medisch advies
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VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Optimaal

50%, max. € 200,- p.jr.

€ 50,48

Top

50%, max. € 350,- p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

Sport Medisch Advies: 100%, max. € 200,- p.jr.

€ 39,25

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Sport medisch advies
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Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 1 ster

sportmedisch onderzoek: 100%, max. € 150,- p.jr. alleen bij aangewezen organisaties ; sportmedisch begeleiding: 100%, max. € 150,- p.jr. alleen bij aangewezen organisaties

€ 10,25

Aanvullend 2 sterren

sportmedisch onderzoek: 100%, max. € 200,- p.jr. alleen bij aangewezen organisaties ; sportmedisch begeleiding: 100%, max. € 200,- p.jr. alleen bij aangewezen organisaties

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

sportmedisch onderzoek: 100%, max. € 250,- p.jr. alleen bij aangewezen organisaties ; sportmedisch begeleiding: 100%, max. € 250,- p.jr. alleen bij aangewezen organisaties

€ 42,50

Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Sure

100%, max. € 120,- p.jr.

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

100%, max. € 120,- p.jr.

€ 27,45

AV Top

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 73,00

AV Plus

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 65,00

Naar zorgvergelijker