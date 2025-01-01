Vergoeding zorgverzekering Sport medisch advies

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Sport medisch advies of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor sport medisch advies

Een sport medisch advies is voor mensen die (willen) sporten, maar een blessure hebben of klachten hebben tijdens het sporten. Onder sportmedisch advies valt sportmedische behandelingen, sportkeuringen, sportmedisch consult en sportmedisch onderzoek. Sport medisch advies wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel bieden sommige verzekeraars vergoeding vanuit een aanvullende verzekering.

Kosten sportmedisch onderzoek

Een sportmedisch onderzoek kost gemiddeld tussen de €150 en €400. De exacte kosten zijn afhankelijk van hoe uitgebreid het onderzoek is. Er zijn ook sportmedische onderzoeken voor specifieke sporten. Denk hierbij aan duiksporten, wielrennen en motorsporten.

Als je de Zorgvergelijker van de Consumentenbond invult, kunt je de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.