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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Steunzolen

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Steunzolen of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor steunzolen

Steun- of inlegzolen  ondersteunen de gewrichten, banden en kapsels van de voet. Ze worden niet vergoed uit de basisverzekering, maar je kunt je er wel  aanvullend voor verzekeren. Je krijgt dan een vergoeding voor het aanmeten, de aanschaf en de reparatie van de steunzolen tot een maximum bedrag per jaar.

Kosten steunzolen

De aanschaf van steunzolen kost gemiddeld €150 tot €300. De steunzolen worden op maat gemaakt. De vorm en het materiaal zijn persoonsafhankelijk. Hierdoor kunnen de kosten hoger of lager uitvallen. Hier komen nog eventuele bijkomende kosten bij. Denk aan aanmeetkosten, reparatie en nazorg van de steunzolen.

Wil je je aanvullend verzekeren voor een (gedeeltelijke) vergoeding van steunzolen? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Je kunt dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Steunzolen
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 2

100%, max. 1 paar p.jr., max. € 70,- p. jr.

€ 13,99

Laef! 3

100%, max. 1 paar p.jr., max. € 100,- p. jr.

€ 34,77

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Steunzolen
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 75,- p.jr.

€ 27,35

Top

100%, max. € 75,- p.jr.

€ 49,95

Jongeren

100%, max. € 60,- p.jr.

€ 27,20

50 Plus

100%, max. € 60,- p.jr.

€ 22,20

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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Steunzolen
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Largepolis

100%, max. € 150,- p.jr. (waaronder max. 1 paar steunzolen)

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Extra

Tot 18 jr: 100%, max. € 125,- p. jr; vanaf 18 jr: 100%, max. €125,- 1 x p. 2 jr.

€ 31,75

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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

100%, max. € 125,- p.jr.

€ 29,00

AV Top

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 51,00

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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Steunzolen
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Steunzolen
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Steunzolen
Naar zorgvergelijker

Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Steunzolen
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

ExtraVerzorgd 2

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 45,80

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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 31,50

Compleet

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 54,75

Jij & Gemak

100%, max. € 60,- p.jr.

€ 33,00

Naar zorgvergelijker

OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Extra Aanvullend

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

75%, max. € 125,- p.jr.

€ 27,00

Top

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Jongeren AV

100%, max € 100,- p.jr.

€ 12,75

Standaard AV

100%, max. € 125,- p.jr.

€ 28,50

Uitgebreide AV

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 2

100%, max. € 70,- p.jr.

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, max. € 125,- p.jr.

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. € 70,- p.jr.

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Goed

100%, max. € 70,- p.jr.

€ 11,50

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 125,- p.jr.

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 180,- p.jr.

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Steunzolen
Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Steunzolen
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VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Optimaal

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 50,48

Top

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. € 125,- p.jr.

€ 39,25

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Steunzolen
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 150,- p.jr. (waaronder max. 1 paar steunzolen)

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

50%, max. € 35,- p.jr.

€ 17,05

AV Standaard

50%, max. € 35,- p.jr.

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

50%, max. € 35,- p.jr.

€ 28,05

AV Standaard Regio

50%, max. € 35,- p.jr.

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

50%, max. € 35,- p.jr.

€ 0,00

AV Top

100%, max. € 70,- p.jr.

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 70,- p.jr.

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 70,- p.jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 70,- p.jr.

€ 73,00

AV Plus

100%, max. € 70,- p.jr.

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 70,- p.jr.

€ 65,00

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