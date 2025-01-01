Vergoeding zorgverzekering Steunzolen

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Steunzolen of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor steunzolen

Steun- of inlegzolen ondersteunen de gewrichten, banden en kapsels van de voet. Ze worden niet vergoed uit de basisverzekering, maar je kunt je er wel aanvullend voor verzekeren. Je krijgt dan een vergoeding voor het aanmeten, de aanschaf en de reparatie van de steunzolen tot een maximum bedrag per jaar.

Kosten steunzolen

De aanschaf van steunzolen kost gemiddeld €150 tot €300. De steunzolen worden op maat gemaakt. De vorm en het materiaal zijn persoonsafhankelijk. Hierdoor kunnen de kosten hoger of lager uitvallen. Hier komen nog eventuele bijkomende kosten bij. Denk aan aanmeetkosten, reparatie en nazorg van de steunzolen.

Wil je je aanvullend verzekeren voor een (gedeeltelijke) vergoeding van steunzolen? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Je kunt dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.