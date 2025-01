Vergoeding zorgverzekering IVF

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) IVF of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor vruchtbaarheidsbehandelingen

Zwanger worden gaat niet bij iedereen even makkelijk. Soms kunnen geneesmiddelen of vruchtbaarheidsbehandelingen uitkomst bieden.

Een veelvoorkomende vruchtbaarheidsbehandeling is In Vitro Fertilisatie (IVF) of een soortgelijke techniek, ICSI. Vanuit de basisverzekering heb je recht op 3 pogingen IVF/ICSI per zwangerschap als je 42 jaar of jonger bent.

Kunstmatige inseminatie wordt vergoed t/m de leeftijd van 42 jaar. Donorsperma wordt niet door de basisverzekering vergoed en moet je zelf betalen.

Wil je na 3 keer IVF/ICSI, nog een vierde of vijfde behandeling? Dan kun je je aanvullend verzekeren voor de kosten. Aanvullende pakketten vergoeden soms ook de kosten van invriezen van sperma of een second opinion.

Vergoeding kosten vruchtbaarheidsbehandeling

Dit zijn de voorwaarden voor een vruchtbaarheidsbehandeling:

Verzekeraars hanteren vaak een bovengrens van 42 jaar voor de vrouw om een vruchtbaarheidsbehandeling te ondergaan. Dit betekent over het algemeen dat vrouwen tot en met 42 jaar recht hebben op de vergoeding.

Bovenstaande behandelingen worden behalve in het ziekenhuis ook in gespecialiseerde klinieken vergoed. Vraag bij je zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de kliniek. Er zijn soms mogelijkheden voor vergoeding van een vruchtbaarheidsbehandeling in het buitenland. Hiervoor heb je altijd vooraf toestemming van je zorgverzekeraar nodig.

Vergoeding kosten IVF en ICSI

IVF- en ICSI-behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. De basisverzekering vergoedt de eerste 3 behandelingen. Je betaalt hiervoor wel het eigen risico. Je komt alleen voor vergoeding in aanmerking als er een medische reden voor onvruchtbaarheid is. Bijvoorbeeld niet goed werkende eileiders, (ernstige) endometriose, een niet te herstellen sterilisatie, verminderde kwaliteit van het zaad van de man of onverklaarbare onvruchtbaarheid.

Verder goed om te weten:

Bij vrouwen tot 38 jaar wordt bij de eerste en tweede behandeling maximaal 1 embryo teruggeplaatst en bij vrouwen van 38 tot 43 jaar worden bij alle behandelingen 1 of 2 embryo’s teruggeplaatst.

Terugplaatsen van embryo’s die eerder verkregen zijn, vallen onder de poging waaronder ze zijn verkregen. Het is dus mogelijk dat er terugplaatsingen plaatsvinden in verschillende maanden die onder 1 poging vallen.

IVF 4e poging vergoed vanuit aanvullende verzekering

Als er meer dan 3 IVF- of ICSI-behandelingen nodig zijn voordat je zwanger bent, kun je daar een aanvullende verzekering voor afsluiten. De zorgverzekeraar vergoedt dan de vierde poging. Sommige zorgverzekeraars vergoeden daarna ook nog meerdere pogingen. In het overzicht onderaan de pagina zie je welke aanvullende verzekeringen je kunt kiezen.

Vergoeding kosten MESA, PESA of TESE

De behandelmethodes MESA, PESA en TESE worden gebruikt als er totaal geen zaadcellen in het sperma te vinden zijn (steriliteit). Deze methodes worden vaak gebruikt in combinatie met IVF en ICSI en worden ook vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding kosten OI, KI en IUI

Ovulatie-Inductie (OI) is een medicijn om de eisprong te stimuleren. Ook vrouwen ouder dan 35 jaar hebben baat bij deze behandeling. OI wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Wel betaal je het eigen risico. Intra-uteriene inseminatie (IUI) of kunstmatige inseminatie (KI) worden volledig vergoed door de basisverzekering. De vrouw moet jonger zijn dan 43 jaar en een verwijzing van een arts hebben. De kosten van een eventuele spermadonor worden niet vergoed. Je betaalt het eigen risico.

