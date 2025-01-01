Vergoeding zorgverzekering Laserepilatie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Laserepilatie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor laserepilatie

Als je last hebt van ongewenste haargroei kun je laserepilatie overwegen. Deze behandeling wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten zijn erg verschillend per behandelgebied en persoon. Als je de kosten vergoed wilt krijgen door je zorgverzekeraar, kun je een aanvullende verzekering zoeken die deze kosten dekt.

Kosten laserepilatie

De kosten voor laserepilatie zijn afhankelijk van een aantal factoren. De plaats waar gelaserd wordt, de dichtheid, de kleur en de diameter. Ook de specifieke kosten van de behandelaar en het aantal behandelingen spelen hierbij een rol.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor laserepilatie? Vul dan de Zorgvergelijker van de Consumentenbond in. In de Zorgvergelijker vergelijk je eenvoudig de verschillende voorwaarden en premies van alle zorgverzekeraars. Hierdoor krijg je een duidelijk overzicht van de mogelijke vergoedingen voor laserepilatie bij verzekeraars.