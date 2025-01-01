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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Laserepilatie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Laserepilatie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor laserepilatie

Als je last hebt van ongewenste haargroei kun je laserepilatie overwegen. Deze behandeling wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten zijn erg verschillend per behandelgebied en persoon. Als je de kosten vergoed wilt krijgen door je zorgverzekeraar, kun je een aanvullende verzekering zoeken die deze kosten dekt.

Kosten laserepilatie

De kosten voor laserepilatie zijn afhankelijk van een aantal factoren. De plaats waar gelaserd wordt, de dichtheid, de kleur en de diameter. Ook de specifieke kosten van de behandelaar en het aantal behandelingen spelen hierbij een rol.  

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor laserepilatie? Vul dan de Zorgvergelijker van de Consumentenbond in. In de Zorgvergelijker vergelijk je eenvoudig de verschillende voorwaarden en premies van alle zorgverzekeraars. Hierdoor krijg je een duidelijk overzicht van de mogelijke vergoedingen voor laserepilatie bij verzekeraars.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Laserepilatie
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 3

100%, max. € 200,- eenmalig (bij overmatige haargroei in het gelaat)

€ 34,77

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

80%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 16,05

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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 250,- vanaf 12 jr. en bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 27,35

Top

100%, max. € 350,- vanaf 12 jr. en bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 49,95

Jongeren

100%, max. € 250,- vanaf 12 jr. en bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 27,20

50 Plus

100%, max. € 250,- vanaf 12 jr. en bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 22,20

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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Laserepilatie
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Largepolis

100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat)

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Extra

100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat

€ 31,75

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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig)

€ 29,00

AV Top

75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig)

€ 51,00

Naar zorgvergelijker

FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Module Gezichtszorg & Orthodontie

100%, max. € 250,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat

€ 16,75

Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Laserepilatie
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

ZonderZorgen

100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat)

€ 40,88

Naar zorgvergelijker

Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Laserepilatie
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

JongerenVerzorgd

80%, max. € 300,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 21,15

ExtraVerzorgd 2

80%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

80%, max. € 750,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 45,80

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 200,- eenmalig (bij overmatige haargroei in het gelaat)

€ 31,50

Compleet

100%, max. € 300,- eenmalig (bij overmatige haargroei in het gelaat)

€ 54,75

Naar zorgvergelijker

OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

100%, max. € 100,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat

€ 15,85

Extra Aanvullend

100%, max. € 150,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. € 200,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat

€ 52,45

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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Benfit

100%, max. € 350,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 750,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig, 1 jaar wachttijd)

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 1.500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig, 1 jaar wachttijd)

€ 80,00

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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

door huidtherapeut: 75%, max. € 200,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts)

€ 14,00

Plus

door huidtherapeut: 75%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts)

€ 27,00

Top

door huidtherapeut: 75%, max. € 400,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts)

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Jongeren AV

75%, max. € 500,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig)

€ 12,75

Standaard AV

75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig)

€ 28,50

Uitgebreide AV

75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig)

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig)

€ 73,00

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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 2

100%, max. € 85,- p. dag, max. € 250,- p.jr. (vanaf 16 jr.)

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, max. € 85,- p. dag, max. € 350,- p.jr. (vanaf 16 jr.)

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. € 85,- p. dag, max. € 250,- p.jr. (vanaf 16 jr.)

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. € 85,- p. dag, max. € 350,- p.jr. (vanaf 16 jr.)

€ 41,00

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VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 85,- p. dag, max. € 250,- p.jr. (vanaf 16 jr.)

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 85,- p. dag, max. € 350,- p.jr. (vanaf 16 jr.)

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Laserepilatie
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Laserepilatie
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 350,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 24,46

Optimaal

100%, max. € 750,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig, 1 jaar wachttijd)

€ 50,48

Top

100%, max. € 1.500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig, 1 jaar wachttijd)

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. € 85,- p. dag, max. € 250,- p.jr. (vanaf 16 jr.)

€ 39,25

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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Laserepilatie
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat)

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 17,05

AV Sure

50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 27,45

AV Standaard

50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 28,05

AV Top

75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 54,20

AV Top + AV Delen

75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 60,70

AV GeZZin

75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 73,00

AV Plus

75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig)

€ 65,00

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