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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor eigen bijdrage GVS

Medicijnen die je huisarts of medisch specialist voorschrijft,  worden meestal vergoed vanuit de basisverzekering. Deze medicijnen zijn geregistreerd in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Maar soms moet je een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage per persoon bedraagt maximaal €250 per jaar.

Met een aanvullende zorgverzekering heb je soms recht op een vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage. En voor sommige medicijnen geldt er een terugbetaalregeling die vergoeding biedt. Let op: is er sprake van een terugbetaalregeling? Lees dan goed de polisvoorwaarden van je verzekeraar. Soms kun je dan geen aanspraak meer maken op de vergoeding van de eigen bijdrage vanuit de aanvullende verzekering. Dit kan ook gelden als de terugbetaalregeling niet de volledige eigen bijdrage vergoedt. 

Alleen medicijnen die geregistreerd zijn in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden vanuit het basispakket (gedeeltelijk) vergoed. Voor niet-geregistreerde medicijnen krijg je geen vergoeding.

Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeringen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

 

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 2

100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage m.u.v. ADHD)

€ 13,99

Laef! 3

100%, max. € 250,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage m.u.v. ADHD)

€ 34,77

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Compleet

100%, max. € 150,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 54,75

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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

100%, max. € 25,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 15,85

Extra Aanvullend

100%, max. € 50,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. € 150,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 52,45

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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Eigen bijdrage Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
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