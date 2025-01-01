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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Lidmaatschap patiëntenvereniging

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Lidmaatschap patiëntenvereniging of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende zorgverzekering voor lidmaatschap van een patiëntenvereniging

Een patiëntenvereniging is een organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een bepaalde aandoening. De kosten voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging wordt niet vergoed vanuit het basispakket, maar er zijn wel aanvullende zorgverzekeringen die hiervoor een (gedeeltelijke) vergoeding bieden.

Bekijk de voorwaarden en premies van iedere zorgverzekeraar in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. In de Zorgvergelijker vergelijk je eenvoudig de verschillende voorwaarden en premies van alle zorgverzekeraars. Hierdoor krijg je een duidelijk overzicht van de mogelijke vergoedingen op het lidmaatschap van een patiëntenvereniging.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Smallpolis

100%, max. € 35,- p.jr.

€ 9,50

Mediumpolis

100%, max. € 35,- p.jr.

€ 24,75

Largepolis

100%, max. € 35,- p.jr.

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

ExtraVerzorgd 2

100%, max. € 50,- p.jr.

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. € 50,- p.jr.

€ 45,80

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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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VGZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. € 25,-

€ 39,25

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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lidmaatschap patiëntenvereniging
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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

100%, max. € 20,- p.jr.

€ 17,05

AV Standaard

100%, max. € 20,- p.jr.

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

100%, max. € 20,- p.jr.

€ 28,05

AV Top

100%, max. € 20,- p.jr.

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 20,- p.jr.

€ 60,70

AV GeZZin

contributie patientenvereniging: 100%, max. € 20,- p.jr.; lidmaatschap thuiszorgorganisatie: 100%, max. € 17,50 p.jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

contributie patientenvereniging: 100%, max. € 20,- p.jr.; lidmaatschap thuiszorgorganisatie: 100%, max. € 17,50 p.jr.

€ 73,00

AV Plus

100%, max. € 20,- p.jr.

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 20,- p.jr.

€ 65,00

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