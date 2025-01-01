Vergoeding zorgverzekering Lidmaatschap patiëntenvereniging

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Lidmaatschap patiëntenvereniging of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende zorgverzekering voor lidmaatschap van een patiëntenvereniging

Een patiëntenvereniging is een organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een bepaalde aandoening. De kosten voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging wordt niet vergoed vanuit het basispakket, maar er zijn wel aanvullende zorgverzekeringen die hiervoor een (gedeeltelijke) vergoeding bieden.

Bekijk de voorwaarden en premies van iedere zorgverzekeraar in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. In de Zorgvergelijker vergelijk je eenvoudig de verschillende voorwaarden en premies van alle zorgverzekeraars. Hierdoor krijg je een duidelijk overzicht van de mogelijke vergoedingen op het lidmaatschap van een patiëntenvereniging.