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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Plastische chirurgie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Plastische chirurgie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor plastische chirurgie 

Plastische chirurgie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het aanpassen, herstellen of reconstrueren van het uiterlijk. Plastische chirurgie wordt alleen vergoedt door je basisverzekering als het gaat om een medische noodzaak. Je hebt altijd een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Plastische chirurgie om cosmetische redenen wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn wel zorgverzekeraars die hiervoor een aanvullende verzekering aanbieden.

Kosten plastische chirurgie

De kosten van plastische chirurgie lopen sterk uiteen. De kosten zijn afhankelijk van het soort ingreep. Sommige klinieken werken met een op maat gemaakte offerte. Denk ook aan eventuele bijkomende kosten. Bijvoorbeeld een narcose of een overnachting.

Wil je je aanvullend verzekeren voor een (gedeeltelijke) vergoeding van plastische chirurgie? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
Naar zorgvergelijker

Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Topfit

100% (indien medisch noodzakelijk)

€ 80,00

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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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VGZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Top

100% (indien medisch noodzakelijk)

€ 80,00

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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Plastische chirurgie
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