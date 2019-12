Vergoeding zorgverzekering Plastische chirurgie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Plastische chirurgie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor plastische chirurgie

Plastische chirurgie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het aanpassen, herstellen of reconstrueren van het uiterlijk. Plastische chirurgie wordt alleen vergoedt door je basisverzekering als het gaat om een medische noodzaak. Je hebt altijd een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Plastische chirurgie om cosmetische redenen wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn wel zorgverzekeraars die hiervoor een aanvullende verzekering aanbieden.

Wil je je aanvullend verzekeren voor een (gedeeltelijke) vergoeding van plastische chirurgie? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker.