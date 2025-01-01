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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Stottertherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Stottertherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor stottertherapie 

Stottertherapie door een logopedist wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Maar wil je een behandeling volgens de methode van Del Ferro, Boma, het Instituut Natuurlijk Spreken, McGuire of Hausdörfer, dan moet je de kosten zelf betalen. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die (een deel van de) kosten vergoeden.

Kosten stottertherapie

De basisverzekering vergoedt dus stottertherapie. Wil je gebruikmaken van een van de bovenstaande specifieke stottertherapiemethodes? Deze kosten verschillen per gekozen methode en duur van de sessie.  

Wil je je aanvullend verzekeren voor een (gedeeltelijke) vergoeding van stottertherapie door een andere therapeut dan een logopedist? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Top

10-daagse training: 100%, max. € 550,- eenmalig (Del Ferro); 3-daagse vervolgtraining: 100%, max. € 95,- eenmalig (Del Ferro)

€ 51,00

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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
Naar zorgvergelijker

Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
Naar zorgvergelijker

Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Benfit

100%, max. € 350,- (eenmalig)

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 500,- (eenmalig)

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 750,- (eenmalig)

€ 80,00

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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Uitgebreide AV

10-daagse training: 100%, max. € 550,- eenmalig (Del Ferro); 3-daagse vervolgtraining: 100%, max. € 95,- eenmalig (Del Ferro)

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

10-daagse training: 100%, max. € 550,- eenmalig (Del Ferro); 3-daagse vervolgtraining: 100%, max. € 95,- eenmalig (Del Ferro)

€ 73,00

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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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VGZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 350,- (eenmalig)

€ 24,46

Optimaal

100%, max. € 500,- (eenmalig)

€ 50,48

Top

100%, max. € 750,- (eenmalig)

€ 80,00

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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stottertherapie
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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

AV Top

75%, max. € 350,- p.jr. (Del Ferro / Boma / Hausdorfer)

€ 54,20

AV Top + AV Delen

75%, max. € 350,- p.jr. (Del Ferro / Boma / Hausdorfer)

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 400,- p.jr. (Del Ferro / Boma / Hausdorfer)

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 400,- p.jr. (Del Ferro / Boma / Hausdorfer)

€ 73,00

AV Plus + AV Delen

75%, max. € 350,- p. jr. (Del-Ferro/ Boma/ Hausdörfer)

€ 65,00

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