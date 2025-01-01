Vergoeding zorgverzekering Stottertherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Stottertherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor stottertherapie

Stottertherapie door een logopedist wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Maar wil je een behandeling volgens de methode van Del Ferro, Boma, het Instituut Natuurlijk Spreken, McGuire of Hausdörfer, dan moet je de kosten zelf betalen. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die (een deel van de) kosten vergoeden.

Kosten stottertherapie

De basisverzekering vergoedt dus stottertherapie. Wil je gebruikmaken van een van de bovenstaande specifieke stottertherapiemethodes? Deze kosten verschillen per gekozen methode en duur van de sessie.

Wil je je aanvullend verzekeren voor een (gedeeltelijke) vergoeding van stottertherapie door een andere therapeut dan een logopedist? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.