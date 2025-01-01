Vergoeding zorgverzekering Podotherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Podotherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Podotherapie is het onderzoeken en behandelen van klachten door een afwijkende manier van lopen of voetafstand. Een podotherapeut legt de focus op de behandeling van klachten in de lager gelegen delen van het lichaam.
Heb je diabetes? Vanuit de basisverzekering wordt een behandeling podotherapie dan in sommige gevallen vergoed. Dit is afhankelijk van hoe hoog het risico is op verwondingen aan je voeten. Krijg je de behandeling niet vergoed? Dan kun je daar een aanvullende verzekering voor afsluiten om de kosten (deels) vergoed te krijgen.
Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor podotherapie? Vul dan de Zorgvergelijker in. Je kunt dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Laef! 2
€ 13,99
Laef! 3
€ 34,77
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 27,35
Top
€ 49,95
Jongeren
€ 27,20
50 Plus
€ 22,20
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Largepolis
€ 51,50
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Vanaf prijs (per maand)
AV Extra
€ 31,75
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Vanaf prijs (per maand)
AV Compact
€ 10,00
AV Standaard
€ 29,00
AV Top
€ 51,00
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
ExtraVerzorgd 2
€ 25,00
ExtraVerzorgd 3
€ 45,80
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Vanaf prijs (per maand)
Extra
€ 31,50
Compleet
€ 54,75
Jij & Gemak
€ 33,00
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Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend
€ 15,85
Extra Aanvullend
€ 27,25
Uitgebreid
€ 52,45
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Vanaf prijs (per maand)
Vrije Keuze Optifit
€ 50,48
Vrije Keuze Topfit
€ 80,00
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Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 27,00
Top
€ 49,95
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Vanaf prijs (per maand)
Compact AV
€ 10,50
Jongeren AV
€ 12,75
Standaard AV
€ 28,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
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Vanaf prijs (per maand)
ZorgZeker 2
€ 32,25
ZorgZeker 3
€ 58,44
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Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend Beter
€ 26,00
Aanvullend Best
€ 41,00
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Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Goed
€ 11,50
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Optimaal
€ 50,48
Top
€ 80,00
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Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend 3 sterren
€ 42,50
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Vanaf prijs (per maand)
AV Basis
€ 17,05
AV Standaard
€ 25,55
AV Standaard + AV Delen
€ 28,05
AV Standaard Regio
€ 0,00
AV Standaard Regio + AV Delen
€ 0,00
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00