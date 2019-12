Vergoeding zorgverzekering Podotherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Podotherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Wat kost podotherapie?

Podotherapie wordt ruimschoots vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij er geen sprake is van eigen risico. Je kunt op eigen initiatief een afspraak maken met een podotherapeut. je hebt in de meeste gevallen geen verwijsbrief nodig van een (huis)arts of medisch specialist om deze zorg vergoed te krijgen.

Diabetes voetzorg

Wanneer uw huisarts of een andere medisch specialist diabetes mellitus bij u heeft vastgesteld en uit de jaarlijkse screening in de huisartsenpraktijk blijkt dat u door de diabetes mellitus een risico heeft op het krijgen van wondjes aan uw voeten (Simm's classificatie 1 t/m 3) kunt u op verwijzing een afspraak maken met een podotherapeut.

Medisch noodzakelijke voetzorg voor mensen met diabetes mellitus wordt vergoed uit de basisverzekering wanneer:

- er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden;

- er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld.

Overige (verzorgende) voetzorg waartoe uzelf niet in staat bent, valt(helaas) niet onder medisch noodzakelijke zorg. De podotherapeut kan een pedicure inschakelen om behandelingen uit te voeren. De pedicure declareert dan bij de podotherapeut. Voor de ontvangen DM-voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke zorg die verleend is door de pedicure ontvangt u nooit een factuur. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg.



