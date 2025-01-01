Vergoeding zorgverzekering Podotherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Podotherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor podotherapie

Podotherapie is het onderzoeken en behandelen van klachten door een afwijkende manier van lopen of voetafstand. Een podotherapeut legt de focus op de behandeling van klachten in de lager gelegen delen van het lichaam.

Kosten podotherapie

Heb je diabetes? Vanuit de basisverzekering wordt een behandeling podotherapie dan in sommige gevallen vergoed. Dit is afhankelijk van hoe hoog het risico is op verwondingen aan je voeten. Krijg je de behandeling niet vergoed? Dan kun je daar een aanvullende verzekering voor afsluiten om de kosten (deels) vergoed te krijgen.



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