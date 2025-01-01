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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Podotherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Podotherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor podotherapie 

Podotherapie is het onderzoeken en behandelen van klachten door een afwijkende manier van lopen of voetafstand. Een podotherapeut legt de focus op de behandeling van klachten in de lager gelegen delen van het lichaam. 

Kosten podotherapie

Heb je diabetes? Vanuit de basisverzekering wordt een behandeling podotherapie dan in sommige gevallen vergoed. Dit is afhankelijk van hoe hoog het risico is op verwondingen aan je voeten. Krijg je de behandeling niet vergoed? Dan kun je daar een aanvullende verzekering voor afsluiten om de kosten (deels) vergoed te krijgen.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor podotherapie? Vul dan de Zorgvergelijker in. Je kunt dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Podotherapie
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 2

100%, max. € 70,- p. jr.

€ 13,99

Laef! 3

100%, max. € 100,- p. jr.

€ 34,77

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Podotherapie
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 115,- p.jr. (door podotherapeut)

€ 27,35

Top

100%, max. € 115,- p.jr. (door podotherapeut)

€ 49,95

Jongeren

100%, max. € 70,- p.jr. (door podotherapeut)

€ 27,20

50 Plus

100%, max. € 115,- p.jr. (door podotherapeut)

€ 22,20

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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Podotherapie
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Largepolis

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Extra

100%, max. € 150,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 31,75

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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Compact

100%, max. 6 behand. p.jr., max. € 27,50 p. behand. dag

€ 10,00

AV Standaard

100%, max. €125,- p.jr., max. € 27,50 p. behand. dag

€ 29,00

AV Top

100%, max. €150,- p.jr., max. € 27,50 p. behand. dag

€ 51,00

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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Podotherapie
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Podotherapie
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Podotherapie
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Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Podotherapie
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

ExtraVerzorgd 2

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 45,80

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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 100,- p.jr. (door podotherapeut)

€ 31,50

Compleet

100%, max. € 150,- p.jr. (door podotherapeut)

€ 54,75

Jij & Gemak

100%, max. € 70,- p.jr. (door podotherapeut)

€ 33,00

Naar zorgvergelijker

OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

100%, max. € 50,- p.jr. (door podotherapeut)

€ 15,85

Extra Aanvullend

100%, max. € 100,- p.jr. (door podotherapeut)

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. € 150,- p.jr. (door podotherapeut)

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

75%, max. € 125,- p.jr.

€ 27,00

Top

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 49,95

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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Compact AV

100%, max. 6 behand. p.jr., max. € 27,50 p. behand. dag

€ 10,50

Jongeren AV

100%, max. €100,- p.jr., max. € 27,50 p. behand. dag

€ 12,75

Standaard AV

100%, max. €125,- . p.jr., max. € 27,50 p. behand. dag

€ 28,50

Uitgebreide AV

100%, max. 150,- p.jr., max. € 27,50 p. behand. dag

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100%, max. €150,- p.jr., max. € 27,50 p. behand. dag

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 2

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Goed

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 11,50

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Podotherapie
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Podotherapie
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Optimaal

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 50,48

Top

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 80,00

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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 39,25

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ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Podotherapie
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Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

100%, max. € 50,- p.jr.

€ 17,05

AV Standaard

100%, max. € 50,- p.jr.

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

100%, max. € 50,- p.jr.

€ 28,05

AV Standaard Regio

100%, max. € 50,- p.jr.

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

100%, max. € 50,- p.jr.

€ 0,00

AV Top

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 73,00

AV Plus

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 65,00

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