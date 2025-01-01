Vergoeding zorgverzekering Flebologie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Flebologie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor flebologie

Flebologie wordt ook vaak spataderbehandeling genoemd. Als er sprake is van een medische noodzaak, krijg je de behandeling vergoed vanuit het basispakket. Vraag bij je verzekeraar wat de regels zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Je kunt je aanvullend verzekeren voor flebologie die niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt.

Kosten flebologie

Je hebt verschillende behandelingen voor flebologie. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het soort behandeling. Informeer hier dus naar bij je zorgverlener.

Wil je je aanvullend verzekeren voor een (gedeeltelijke) vergoeding voor flebologie? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.