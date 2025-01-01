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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Flebologie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Flebologie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor flebologie

Flebologie wordt ook vaak spataderbehandeling genoemd. Als er sprake is van een medische noodzaak, krijg je de behandeling vergoed vanuit het basispakket.  Vraag bij je verzekeraar wat de regels zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen.  Je kunt je aanvullend verzekeren voor flebologie die niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt.

Kosten flebologie

Je hebt verschillende behandelingen voor flebologie. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het soort behandeling. Informeer hier dus naar bij je zorgverlener.

Wil je je aanvullend verzekeren voor een (gedeeltelijke) vergoeding voor flebologie? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
Naar zorgvergelijker

Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Top

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 49,95

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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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VGZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Flebologie
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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

50%, max. € 75,- p.jr.

€ 17,05

AV Standaard

50%, max. € 75,- p.jr.

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

50%, max. € 75,- p.jr.

€ 28,05

AV Top

75%, max. € 100,- p.jr.

€ 54,20

AV Top + AV Delen

75%, max. € 100,- p.jr.

€ 60,70

AV GeZZin

75%, max. € 100,- p.jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

75%, max. € 100,- p.jr.

€ 73,00

AV Plus

75%, max. € 100,- p.jr.

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

75%, max. € 100,- p.jr.

€ 65,00

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