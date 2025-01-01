Vergoeding zorgverzekering Borstprothese

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Borstprothese of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Kosten borstprothese

Medische noodzaak

Borstprotheses worden door de zorgverzekeraar uit de basisverzekering vergoed als er sprake is van medische noodzaak. Bijvoorbeeld na een (gedeeltelijke) borstamputatie als gevolg van borstkanker. Let wel op dat je de prothese aanschaft bij een leverancier die een contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar, anders krijg je maar een deel van de kosten vergoed. De vergoeding uit de basisverzekering telt mee voor het eigen risico.

Geen medische noodzaak

Is er geen sprake van een medische noodzaak, dan vergoedt de basisverzekering niet. Je kunt dan in veel gevallen een aanvullende verzekering afsluiten.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor het plaatsen van een borstprothese? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.