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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Borstprothese

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Borstprothese of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Kosten borstprothese

Medische noodzaak

Borstprotheses worden door de zorgverzekeraar uit de basisverzekering vergoed als er sprake is van medische noodzaak. Bijvoorbeeld na een (gedeeltelijke) borstamputatie als gevolg van borstkanker. Let wel op dat je de prothese aanschaft bij een leverancier die een contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar, anders krijg je maar een deel van de kosten vergoed. De vergoeding uit de basisverzekering telt mee voor het eigen risico.

Geen medische noodzaak

Is er geen sprake van een medische noodzaak, dan vergoedt de basisverzekering niet. Je kunt dan in veel gevallen een aanvullende verzekering afsluiten.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor het plaatsen van een borstprothese? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 3

plakstrips: 100%, max, € 125,- p.jr.

€ 34,77

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Basis

aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max. € 90,- (eenmalig)

€ 10,85

Plus

aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max. € 90,- (eenmalig)

€ 27,35

Top

aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max. € 90,- (eenmalig)

€ 49,95

Jongeren

aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max. € 90,- (eenmalig)

€ 27,20

50 Plus

aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max. € 90,- (eenmalig)

€ 22,20

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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Mediumpolis

100% vergoeding van plakstrips; kunsttepel of mamillaprothese (maatwerktepelprothese): 100%

€ 24,75

Largepolis

100% vergoeding van plakstrips; kunsttepel of mamillaprothese (maatwerktepelprothese): 100%

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

ZonderZorgen

100% vergoeding van plakstrips; kunsttepel of mamillaprothese (maatwerktepelprothese): 100%

€ 40,88

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Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Start

aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max. € 90,- (eenmalig)

€ 13,50

Extra

aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max. € 90,- (eenmalig)

€ 31,50

Compleet

aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max. € 90,- (eenmalig)

€ 54,75

Jij & Gemak

aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max. € 90,- (eenmalig)

€ 33,00

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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max. € 90,- (eenmalig)

€ 15,85

Extra Aanvullend

aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max. € 90,- (eenmalig)

€ 27,25

Uitgebreid

aangepaste lingerie na borstamputatie: 100%, max. € 90,- (eenmalig)

€ 52,45

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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 2

100%, max. € 250,- p.jr. (plakstrips, borstprothese BH, prothese badpak en schoonmaakmiddelen)

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, max. € 500,- p.jr. (plakstrips, borstprothese BH, prothese badpak en schoonmaakmiddelen)

€ 58,44

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Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. € 150,- p.jr. (plakstrips, borstprothese BH, prothese badpak en schoonmaakmiddelen)

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. € 200,- p.jr. (plakstrips, borstprothese BH, prothese badpak en schoonmaakmiddelen)

€ 41,00

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VGZ

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Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 250,- p.jr. (plakstrips, borstprothese BH, prothese badpak en schoonmaakmiddelen)

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 500,- p.jr. (plakstrips, borstprothese BH, prothese badpak en schoonmaakmiddelen)

€ 47,60

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VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. € 250,- p.jr. (plakstrips, borstprothese BH, prothese badpak en schoonmaakmiddelen)

€ 39,25

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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Borstprothese
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 2 sterren

100% vergoeding van plakstrips; kunsttepel of mamillaprothese (maatwerktepelprothese): 100%

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

100% vergoeding van plakstrips; kunsttepel of mamillaprothese (maatwerktepelprothese): 100%

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

100%, max. € 70,- p.jr. (incl. plakstrips)

€ 17,05

AV Standaard

100%, max. € 70,- p.jr. (incl. plakstrips)

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

100%, max. € 70,- p.jr. (incl. plakstrips)

€ 28,05

AV Standaard Regio

100%, max. € 70,- p.jr. (incl. plakstrips)

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

100%, max. € 70,- p.jr. (incl. plakstrips)

€ 0,00

AV Top

100%, max. € 140,- p.jr. (incl. plakstrips)

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 140,- p.jr. (incl. plakstrips)

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 140,- p.jr. (incl. plakstrips)

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 140,- p.jr. (incl. plakstrips)

€ 73,00

AV Plus

100%, max. € 140,- p.jr. (incl. plakstrips)

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 140,- p.jr. (incl. plakstrips)

€ 65,00

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