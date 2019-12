Vergoeding zorgverzekering Refertilisatie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Refertilisatie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor refertilisatie

Refertilisatie is het ongedaan maken van een sterilisatie bij een man of vrouw. De vergoeding voor refertilisatie is niet opgenomen in het basispakket, maar zit wel bij een beperkt aantal zorgverzekeraars in de aanvullende verzekering.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor refertilisatie? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.