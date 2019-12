Vergoeding zorgverzekering Tandimplantaten

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Tandimplantaten of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Wat kost een implantaat bij de tandarts?

Een implantaat is een kunstwortel die wordt aangebracht op de plaats waar een tand of kies verloren gegaan is. Daarop wordt vervolgens een kroon geplaatst. Voor een brug of klikgebit zijn meerdere implantaten nodig.

Implantaten worden doorgaans alleen vergoed vanuit de basisverzekering als je helemaal tandeloos bent en een volledige gebitsprothese (kunstgebit) draagt. Om vergoeding in aanmerking te komen heb je vooraf toestemming nodig van de zorgverzekeraar.

Heb je geen recht op vergoeding uit het basispakket en wil je toch een (gedeeltelijke) vergoeding voor tandimplantaten, dan zul je je aanvullend moeten verzekeren.

Denk je erover om een aanvullende verzekering af te sluiten voor een (gedeeltelijke) vergoeding van implantaten? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.