Vergoeding zorgverzekering Tandimplantaten

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Tandimplantaten of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Een implantaat is een kunstwortel die wordt aangebracht op de plaats waar een tand of kies verloren gegaan is. Daarop wordt vervolgens een kroon geplaatst. Voor een brug of klikgebit zijn meerdere implantaten nodig.
Implantaten worden doorgaans alleen vergoed vanuit de basisverzekering als je helemaal tandeloos bent en een volledige gebitsprothese (kunstgebit) draagt. Om vergoeding in aanmerking te komen heb je vooraf toestemming nodig van de zorgverzekeraar.
Heb je geen recht op vergoeding uit het basispakket en wil je toch een (gedeeltelijke) vergoeding voor tandimplantaten, dan zul je je aanvullend moeten verzekeren.
Denk je erover om een aanvullende verzekering af te sluiten voor een (gedeeltelijke) vergoeding van implantaten? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
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Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
TandGoed
€ 13,50
TandBeter
€ 16,50
TandBest
€ 31,00
TandPlus
€ 47,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand Laef! Plus
€ 15,83
Tand Laef! 1
€ 17,17
Tand Laef! 2
€ 30,02
Tand Laef! 3
€ 54,38
Tand Laef! 250
€ 18,94
Tand Laef! 500
€ 36,22
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand 75% € 250
€ 14,25
Tand 75% € 500
€ 31,35
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Jongeren
€ 27,20
Tandarts
€ 27,00
Uitgebreide Tandarts
€ 48,40
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand 100
€ 7,95
Tand 250
€ 13,50
Tand 500
€ 29,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand Small
€ 15,25
Tand Medium
€ 26,95
Tand Large
€ 45,25
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Tand Opstap
€ 13,75
AV Tand Doorstap
€ 27,25
AV Tand Standaard
€ 16,50
AV Tand Extra
€ 29,25
AV Tand Optimaal
€ 44,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Standaard
€ 29,00
AV Top
€ 51,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Module Tand 250
€ 16,75
Module Tand 500
€ 32,25
Module Tand 750
€ 51,25
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
TandGoed
€ 13,50
TandBeter
€ 16,50
TandBest
€ 31,00
TandPlus
€ 47,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
GebitActief (250 euro)
€ 15,88
GebitActief (500 euro)
€ 27,65
GebitActief (1.000 euro)
€ 48,82
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra Aanvullend
€ 31,90
TandVerzorgd 250
€ 14,60
TandVerzorgd 500
€ 22,65
TandVerzorgd 750
€ 38,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Zorg Zeker & Tand
€ 18,50
Zorg Tand
€ 10,70
Jij & Compact
€ 16,45
Jij & Gemak
€ 33,00
Jij & Vitaal
€ 42,95
TandenGaaf 75% tot EUR 250
€ 15,75
TandenGaaf 75% tot EUR 500
€ 26,95
TandenGaaf 100% tot EUR 1000
€ 61,50
TandenGaaf 100% tot EUR 1500
€ 87,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand Gaaf € 325 (75%)
€ 15,95
Tand Gaaf € 500 (75%)
€ 27,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Bewuste Keuze tand
€ 13,44
Tandfit A
€ 14,95
Tandfit B
€ 35,75
Tandfit C
€ 49,46
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
TandExtra
€ 17,50
TandPlus
€ 31,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Jongeren AV
€ 12,75
Standaard AV
€ 28,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgCombi
€ 23,00
ZorgZeker 2
€ 32,25
ZorgZeker 3
€ 58,44
TandZeker 250
€ 19,19
TandZeker 500
€ 35,63
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand 250
€ 11,50
Tand 500
€ 21,50
Aanvullend Best
€ 41,00
Tand Goed Pakket
€ 15,50
Tand Beter Pakket
€ 26,00
Tand Best Pakket
€ 52,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
VGZ Tand Goed
€ 15,85
VGZ Tand Beter
€ 28,85
VGZ Tand Best
€ 58,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
bewuzt gezond
€ 19,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Tand
€ 14,45
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Natura tand
€ 13,44
tandplus A
€ 14,95
tandplus B
€ 35,75
tandplus C
€ 49,46
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
Aanvullend ZEKUR Tand
€ 16,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZieZo Tand 1
€ 12,95
ZieZo Tand 2
€ 25,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend Tand Basis
€ 9,50
Aanvullend Tand 1 ster
€ 14,50
Aanvullend Tand 2 sterren
€ 24,50
Aanvullend Tand 3 sterren
€ 43,75
Aanvullend Tand 4 sterren
€ 62,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00