icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
"
Home Geld & Verzekering Zorgverzekering Vergoedingen zorgverzekering
Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Dieetadvisering

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Dieetadvisering of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor dieetadvisering 

Een diëtist kan je ondersteunen met voedingsadviezen op maat. Samen met een diëtist kijk je naar je voedingsgewoonten en krijg je tips om die te verbeteren. Vanuit de basisverzekering heeft iedereen recht op 3 uur (4-6 consulten) dieetadvisering per jaar. Houd hierbij wel rekening met je eigen risico.

Wanneer de dieetadvisering onderdeel is van ketenzorg (diabetes, COPD of een vasculair risico), dan bestaat de kans dat je géén eigen risico hoeft te betalen. Vraag dit na aan je diëtist.

Wil je meer dan 3 uur dieetadvisering vergoed krijgen, dan kun je een aanvullende verzekering afsluiten. 

Kosten dieetadvisering 

Dieetadvisering kost ongeveer €40 per half uur. Let op: een diëtist is niet hetzelfde als een gewichtsconsulent. Behandelingen door een gewichtsconsulent worden niet vergoed.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor dieetadvisering? Vul dan de Zorgvergelijker van de Consumentenbond in. Je kunt dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.

Ontvang het laatste zorgnieuws

Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
 

Schrijf je in

Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

Zorg voor Jezelf app: 100%, max. 3 afspraken

€ 4,95

ZorgBewust

Zorg voor Jezelf app: 100%, max. 3 afspraken

€ 8,75

ZorgGoed

Zorg voor Jezelf app: 100%, max. 3 afspraken

€ 14,00

ZorgBeter

Zorg voor Jezelf app: 100%, max. 3 afspraken

€ 23,50

ZorgBest

Zorg voor Jezelf app: 100%, max. 3 afspraken

€ 40,95

Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Laef! 3

100%, max. 3 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 34,77

Naar zorgvergelijker

Anderzorg

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 16,05

Naar zorgvergelijker

CZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Basis

100%, max. € 120,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 10,85

Plus

100%, max. € 120,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 27,35

Top

100%, max. € 120,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 49,95

Jongeren

100%, max. € 120,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 27,20

50 Plus

100%, max. € 120,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 22,20

Naar zorgvergelijker

CZdirect

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Dieetadvisering
Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Dieetadvisering
Naar zorgvergelijker

De Friesland

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Dieetadvisering
Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Dieetadvisering
Naar zorgvergelijker

FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Dieetadvisering
Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

Zorg voor Jezelf app: 100%, max. 3 afspraken

€ 4,95

ZorgBewust

Zorg voor Jezelf app: 100%, max. 3 afspraken

€ 8,75

ZorgGoed

Zorg voor Jezelf app: 100%, max. 3 afspraken

€ 14,00

ZorgBeter

Zorg voor Jezelf app: 100%, max. 3 afspraken

€ 23,50

ZorgBest

Zorg voor Jezelf app: 100%, max. 3 afspraken

€ 40,95

Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Dieetadvisering
Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Dieetadvisering
Naar zorgvergelijker

Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ExtraVerzorgd 2

100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. 4 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 45,80

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Compleet

100%, max. € 150,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 54,75

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra Aanvullend

100%, max. € 100,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. € 150,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Benfit

100%, max. € 120,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Dieetadvisering
Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Dieetadvisering
Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 3

100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. 4 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. 4 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Dieetadvisering
Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Dieetadvisering
Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 120,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 24,46

Optimaal

100%, max. € 200,- p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 50,48

Top

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 39,25

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Dieetadvisering
Naar zorgvergelijker

Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Dieetadvisering
Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Top

tot 18 jr: 100%, max. 7 kwartier (aanvulling op de basisverzekering); vanaf 18 jr: 100%, max. 8 kwartier (bij specifieke indicaties )

€ 54,20

AV Top + AV Delen

tot 18 jr: 100%, max. 7 kwartier (aanvulling op de basisverzekering); vanaf 18 jr: 100%, max. 8 kwartier (bij specifieke indicaties )

€ 60,70

AV GeZZin

tot 18 jr: 100%, max. 7 kwartier (aanvulling op de basisverzekering)

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

tot 18 jr: 100%, max. 7 kwartier (aanvulling op de basisverzekering)

€ 73,00

AV Plus

vanaf 18 jr: 100%, max. 8 kwartier (bij specifieke indicaties )

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

vanaf 18 jr: 100%, max. 8 kwartier (bij specifieke indicaties )

€ 65,00

Naar zorgvergelijker