Vergoeding zorgverzekering Dieetadvisering

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Dieetadvisering of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor dieetadvisering

Een diëtist kan je ondersteunen met voedingsadviezen op maat. Samen met een diëtist kijk je naar je voedingsgewoonten en krijg je tips om die te verbeteren. Vanuit de basisverzekering heeft iedereen recht op 3 uur (4-6 consulten) dieetadvisering per jaar. Houd hierbij wel rekening met je eigen risico.

Wanneer de dieetadvisering onderdeel is van ketenzorg (diabetes, COPD of een vasculair risico), dan bestaat de kans dat je géén eigen risico hoeft te betalen. Vraag dit na aan je diëtist.

Wil je meer dan 3 uur dieetadvisering vergoed krijgen, dan kun je een aanvullende verzekering afsluiten.

Dieetadvisering kost circa €30 per half uur. Let op: een diëtist is niet hetzelfde als een gewichtsconsulent. Behandelingen door een gewichtsconsulent worden niet vergoed!

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor dieetadvisering? Vul dan de Zorgvergelijker van de Consumentenbond in. Je kunt dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.