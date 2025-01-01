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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Extra tandartsdekking na een ongeval

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Extra tandartsdekking na een ongeval of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor extra tandartsdekking na een ongeval 

Tandartskosten als gevolg van een ongeval worden niet vergoed vanuit de basisverzekering als je 18 jaar of ouder bent. Ook met een gewone aanvullende tandartsverzekering ben je niet altijd gedekt voor tandartskosten na een ongeval.

Wil je je aanvullend verzekeren voor tandartskosten na een ongeval? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Buitenland

100%, max. € 20.000,- p. ongeval;

€ 1,50

Ongevallendekking Fysio en Tand

100%, max. € 20.000,- p. ongeval;

€ 0,75

Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Laef! Basic

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 4,22

Laef! 1

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 7,39

Laef! 2

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 13,99

Laef! 3

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 34,77

Naar zorgvergelijker

Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 10.000,- per behandeling

€ 16,05

Buitenland en Tandongeval

100%, max. € 10.000,- per behandeling

€ 1,99

Tand 75% € 250

100%, max. € 10.000,- per behandeling

€ 14,25

Tand 75% € 500

100%, max. € 10.000,- per behandeling

€ 31,35

Naar zorgvergelijker

CZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Start

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 2,15

Basis

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 10,85

Plus

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 27,35

Top

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 49,95

Jongeren

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 27,20

50 Plus

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 22,20

Tandarts

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 27,00

Uitgebreide Tandarts

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 48,40

Naar zorgvergelijker

CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Wereld

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 2,00

Fysio 3

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 4,50

Fysio 6

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 7,50

Fysio 9

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 14,50

Tand 100

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 7,95

Tand 250

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 13,50

Tand 500

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 29,00

Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Smallpolis

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 9,50

Mediumpolis

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 24,75

Largepolis

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 51,50

Tand Small

+100%, max. € 2.000,- p. ongeval

€ 15,25

Tand Medium

+100%, max. € 2.000,- p. ongeval

€ 26,95

Tand Large

+100%, max. € 2.000,- p. ongeval

€ 45,25

Naar zorgvergelijker

De Friesland

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Instap

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 1,95

AV Opstap

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 6,75

AV Doorstap

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 13,95

AV Tand Opstap

+100%, max. € 2.000,- p. ongeval

€ 13,75

AV Tand Doorstap

+100%, max. € 2.000,- p. ongeval

€ 27,25

AV Budget

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 9,50

AV Standaard

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 18,75

AV Extra

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 31,75

AV Tand Standaard

+100%, max. € 2.000,- p. ongeval

€ 16,50

AV Tand Extra

+100%, max. € 2.000,- p. ongeval

€ 29,25

AV Tand Optimaal

+100%, max. € 2.000,- p. ongeval

€ 44,95

Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Compact

100%, max. €10.000,- per ongeval

€ 10,00

AV Standaard

100%, max. € 10.000 p. ongeval

€ 29,00

AV Top

100%, max. € 10.000 p. ongeval

€ 51,00

Naar zorgvergelijker

FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Module Tand Ongeval

100%, max. € 10.000,- p.jr.

€ 0,95

Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Buitenland

100%, max. € 20.000,- p. ongeval;

€ 1,50

Ongevallendekking Fysio en Tand

100%, max. € 20.000,- p. ongeval;

€ 0,75

Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgCompact Plus

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 12,50

ZonderMeer

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 7,94

MeerZeker

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 22,29

ZonderZorgen

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 40,88

GebitActief (250 euro)

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 15,88

GebitActief (500 euro)

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 27,65

GebitActief (1.000 euro)

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 48,82

Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Just Live

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 4,00

Just Smile

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 7,95

Naar zorgvergelijker

Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

100%, max. € 10.000,- (na toestemming)

€ 17,50

Extra Aanvullend

100%, max. € 10.000,- (na toestemming)

€ 31,90

Buitenland en Tandongeval

100%, max. € 10.000,- per behandeling

€ 1,99

JongerenVerzorgd

100%, max. € 10.000,- (na toestemming)

€ 21,15

Buitenland en Tandongeval

100%, max. € 10.000,- per behandeling

€ 1,99

TandVerzorgd 250

100%, max. € 10.000,- (na toestemming)

€ 14,60

TandVerzorgd 500

100%, max. € 10.000,- (na toestemming)

€ 22,65

TandVerzorgd 750

100%, max. € 10.000,- (na toestemming)

€ 38,00

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Zorg Basis

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 2,00

Zorg Zeker

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 5,00

Zorg Zeker Plus

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 12,65

Zorg Zeker & Tand

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 18,50

Zorg Tand

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 10,70

Instap

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 8,95

Start

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 13,50

Extra

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 31,50

Compleet

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 54,75

Jij & Compact

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 16,45

Jij & Gemak

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 33,00

Jij & Vitaal

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 42,95

TandenGaaf 75% tot EUR 250

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 15,75

TandenGaaf 75% tot EUR 500

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 26,95

TandenGaaf 100% tot EUR 1000

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 61,50

TandenGaaf 100% tot EUR 1500

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 87,50

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Zorgverzekerd op Reis

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 1,95

Compact

100%, max. 20.000,- p. ongeval

€ 7,95

Sterk

100%, max. 20.000,- p. ongeval

€ 10,90

Aanvullend

100%, max. €20.000,- p. ongeval

€ 15,85

Extra Aanvullend

100%, max. €20.000 p. ongeval

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. 20.000,- p. ongeval

€ 52,45

Tand Sterk € 250 (75%)

100%, max. 20.000,- p. ongeval

€ 13,75

Tand Gaaf € 325 (75%)

100%, max. 20.000,- p. ongeval

€ 15,95

Tand Gaaf € 500 (75%)

100%, max. 20.000,- p. ongeval

€ 27,95

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Bewuste Keuze start

100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p.jr.

€ 3,76

Bewuste Keuze extra

100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p.jr.

€ 10,65

Bewuste Keuze op reis

zie vergoeding basisverzekering

€ 2,96

Bewuste Keuze tand

100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p.jr.

€ 13,44

OntzorgPlus

100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p.jr.

€ 4,84

Tandfit A

100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p.jr.

€ 14,95

Tandfit B

100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p.jr.

€ 35,75

Tandfit C

100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p.jr.

€ 49,46

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Extra tandartsdekking na een ongeval
Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Compact AV

100%, max. €10.000,- p. ongeval

€ 10,50

Jongeren AV

100%, max. €10.000,- per ongeval

€ 12,75

Standaard AV

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 28,50

Uitgebreide AV

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgStart

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 2,50

ZorgBasis

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 5,63

ZorgCombi

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 23,00

TandStart

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 8,44

TandExtra

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 12,44

ZorgBasis

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 5,63

ZorgZeker 1

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 9,96

ZorgZeker 2

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 58,44

TandBasis

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 10,63

TandZeker 250

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 19,19

TandZeker 500

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 35,63

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Hulp na Tandongeval

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 1,50

Tand Budget

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 9,50

Tand Goed Pakket

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 15,50

Tand Beter Pakket

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 26,00

Tand Best Pakket

100%, max. € 20.000,- p. ongeval

€ 52,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Instap

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 6,50

VGZ Tand Instap

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 9,50

VGZ Tand Goed

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 15,85

VGZ Tand Beter

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 28,85

VGZ Tand Best

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 58,00

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

bewuzt actief

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 2,50

bewuzt fit

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 5,50

bewuzt gezond

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 19,50

bewuzt tand 250

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 10,00

Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Buitenland en Tandongeval

100%, max. € 10.000,- per behandeling

€ 1,94

Tand

100%, max. € 10.000,- per behandeling

€ 14,45

Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Natura compact

100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p.jr.

€ 3,76

Natura extra

100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p.jr.

€ 10,65

Natura op reis

zie vergoeding basisverzekering

€ 2,96

Natura tand

100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p.jr.

€ 13,44

ontzorgplus

100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p.jr.

€ 4,84

tandplus A

100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p.jr.

€ 14,95

tandplus B

100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p.jr.

€ 35,75

tandplus C

100%, max. € 10.000,-, max. 1 ongeval p.jr.

€ 49,46

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Extra tandartsdekking na een ongeval
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ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZieZo Aanvullend 1

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 6,50

ZieZo Wereld & Tandongeval

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 1,75

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Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Basis Plus Module

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 2,25

Start Zorg & Tand 1

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 11,95

Start Zorg & Tand 2

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 15,95

Basis Plus Module

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 2,25

Aanvullend 1 ster

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 10,25

Aanvullend 2 sterren

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 10.000,- p. ongeval

€ 42,50

Aanvullend Tand Basis

+100%, max. € 2.000,- p. ongeval

€ 9,50

Aanvullend Tand 1 ster

+100%, max. € 2.000,- p. ongeval

€ 14,50

Aanvullend Tand 2 sterren

+100%, max. € 2.000,- p. ongeval

€ 24,50

Aanvullend Tand 3 sterren

+100%, max. € 2.000,- p. ongeval

€ 43,75

Aanvullend Tand 4 sterren

+100%, max. € 2.000,- p. ongeval

€ 62,50

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Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 17,05

AV Sure

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 27,45

AV Standaard

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 28,05

AV Standaard Regio

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 0,00

AV Top

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 73,00

AV Plus

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 65,00

AV Gemak

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 21,20

AV Gemak Regio

100%, max. € 10.000,- p. gebeurtenis

€ 0,00

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