Vergoeding zorgverzekering Extra tandartsdekking na een ongeval

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Extra tandartsdekking na een ongeval of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Tandartskosten als gevolg van een ongeval worden niet vergoed vanuit de basisverzekering als je 18 jaar of ouder bent. Ook met een gewone aanvullende tandartsverzekering ben je niet altijd gedekt voor tandartskosten na een ongeval.
Wil je je aanvullend verzekeren voor tandartskosten na een ongeval? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
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Vanaf prijs (per maand)
Buitenland
€ 1,50
Ongevallendekking Fysio en Tand
€ 0,75
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Vanaf prijs (per maand)
Laef! Basic
€ 4,22
Laef! 1
€ 7,39
Laef! 2
€ 13,99
Laef! 3
€ 34,77
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Vanaf prijs (per maand)
Extra
€ 16,05
Buitenland en Tandongeval
€ 1,99
Tand 75% € 250
€ 14,25
Tand 75% € 500
€ 31,35
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Vanaf prijs (per maand)
Start
€ 2,15
Basis
€ 10,85
Plus
€ 27,35
Top
€ 49,95
Jongeren
€ 27,20
50 Plus
€ 22,20
Tandarts
€ 27,00
Uitgebreide Tandarts
€ 48,40
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Vanaf prijs (per maand)
Wereld
€ 2,00
Fysio 3
€ 4,50
Fysio 6
€ 7,50
Fysio 9
€ 14,50
Tand 100
€ 7,95
Tand 250
€ 13,50
Tand 500
€ 29,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Smallpolis
€ 9,50
Mediumpolis
€ 24,75
Largepolis
€ 51,50
Tand Small
€ 15,25
Tand Medium
€ 26,95
Tand Large
€ 45,25
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Vanaf prijs (per maand)
AV Instap
€ 1,95
AV Opstap
€ 6,75
AV Doorstap
€ 13,95
AV Tand Opstap
€ 13,75
AV Tand Doorstap
€ 27,25
AV Budget
€ 9,50
AV Standaard
€ 18,75
AV Extra
€ 31,75
AV Tand Standaard
€ 16,50
AV Tand Extra
€ 29,25
AV Tand Optimaal
€ 44,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Compact
€ 10,00
AV Standaard
€ 29,00
AV Top
€ 51,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Module Tand Ongeval
€ 0,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Buitenland
€ 1,50
Ongevallendekking Fysio en Tand
€ 0,75
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgCompact Plus
€ 12,50
ZonderMeer
€ 7,94
MeerZeker
€ 22,29
ZonderZorgen
€ 40,88
GebitActief (250 euro)
€ 15,88
GebitActief (500 euro)
€ 27,65
GebitActief (1.000 euro)
€ 48,82
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Just Live
€ 4,00
Just Smile
€ 7,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend
€ 17,50
Extra Aanvullend
€ 31,90
Buitenland en Tandongeval
€ 1,99
JongerenVerzorgd
€ 21,15
Buitenland en Tandongeval
€ 1,99
TandVerzorgd 250
€ 14,60
TandVerzorgd 500
€ 22,65
TandVerzorgd 750
€ 38,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Zorg Basis
€ 2,00
Zorg Zeker
€ 5,00
Zorg Zeker Plus
€ 12,65
Zorg Zeker & Tand
€ 18,50
Zorg Tand
€ 10,70
Instap
€ 8,95
Start
€ 13,50
Extra
€ 31,50
Compleet
€ 54,75
Jij & Compact
€ 16,45
Jij & Gemak
€ 33,00
Jij & Vitaal
€ 42,95
TandenGaaf 75% tot EUR 250
€ 15,75
TandenGaaf 75% tot EUR 500
€ 26,95
TandenGaaf 100% tot EUR 1000
€ 61,50
TandenGaaf 100% tot EUR 1500
€ 87,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Zorgverzekerd op Reis
€ 1,95
Compact
€ 7,95
Sterk
€ 10,90
Aanvullend
€ 15,85
Extra Aanvullend
€ 27,25
Uitgebreid
€ 52,45
Tand Sterk € 250 (75%)
€ 13,75
Tand Gaaf € 325 (75%)
€ 15,95
Tand Gaaf € 500 (75%)
€ 27,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Bewuste Keuze start
€ 3,76
Bewuste Keuze extra
€ 10,65
Bewuste Keuze op reis
€ 2,96
Bewuste Keuze tand
€ 13,44
OntzorgPlus
€ 4,84
Tandfit A
€ 14,95
Tandfit B
€ 35,75
Tandfit C
€ 49,46
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Compact AV
€ 10,50
Jongeren AV
€ 12,75
Standaard AV
€ 28,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgStart
€ 2,50
ZorgBasis
€ 5,63
ZorgCombi
€ 23,00
TandStart
€ 8,44
TandExtra
€ 12,44
ZorgBasis
€ 5,63
ZorgZeker 1
€ 9,96
ZorgZeker 2
€ 32,25
ZorgZeker 3
€ 58,44
TandBasis
€ 10,63
TandZeker 250
€ 19,19
TandZeker 500
€ 35,63
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Hulp na Tandongeval
€ 1,50
Tand Budget
€ 9,50
Tand Goed Pakket
€ 15,50
Tand Beter Pakket
€ 26,00
Tand Best Pakket
€ 52,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Instap
€ 6,50
VGZ Tand Instap
€ 9,50
VGZ Tand Goed
€ 15,85
VGZ Tand Beter
€ 28,85
VGZ Tand Best
€ 58,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
bewuzt actief
€ 2,50
bewuzt fit
€ 5,50
bewuzt gezond
€ 19,50
bewuzt tand 250
€ 10,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Buitenland en Tandongeval
€ 1,94
Tand
€ 14,45
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Natura compact
€ 3,76
Natura extra
€ 10,65
Natura op reis
€ 2,96
Natura tand
€ 13,44
ontzorgplus
€ 4,84
tandplus A
€ 14,95
tandplus B
€ 35,75
tandplus C
€ 49,46
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZieZo Aanvullend 1
€ 6,50
ZieZo Wereld & Tandongeval
€ 1,75
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Basis Plus Module
€ 2,25
Start Zorg & Tand 1
€ 11,95
Start Zorg & Tand 2
€ 15,95
Basis Plus Module
€ 2,25
Aanvullend 1 ster
€ 10,25
Aanvullend 2 sterren
€ 22,50
Aanvullend 3 sterren
€ 42,50
Aanvullend Tand Basis
€ 9,50
Aanvullend Tand 1 ster
€ 14,50
Aanvullend Tand 2 sterren
€ 24,50
Aanvullend Tand 3 sterren
€ 43,75
Aanvullend Tand 4 sterren
€ 62,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Basis
€ 17,05
AV Sure
€ 24,95
AV Sure + AV Delen
€ 27,45
AV Standaard
€ 25,55
AV Standaard + AV Delen
€ 28,05
AV Standaard Regio
€ 0,00
AV Standaard Regio + AV Delen
€ 0,00
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00
AV Gemak
€ 21,20
AV Gemak Regio
€ 0,00