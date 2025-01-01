Vergoeding zorgverzekering Extra tandartsdekking na een ongeval

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Extra tandartsdekking na een ongeval of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor extra tandartsdekking na een ongeval

Tandartskosten als gevolg van een ongeval worden niet vergoed vanuit de basisverzekering als je 18 jaar of ouder bent. Ook met een gewone aanvullende tandartsverzekering ben je niet altijd gedekt voor tandartskosten na een ongeval.

Wil je je aanvullend verzekeren voor tandartskosten na een ongeval? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.