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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Buikwandcorrectie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Buikwandcorrectie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor een buikwandcorrectie

Een buikwandcorrectie wordt volledig vergoed uit het basispakket als er sprake is van medische noodzaak. Ook moet je vooraf toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. De vergoeding telt mee voor het eigen risico.

Is er geen sprake van een medische noodzaak en wil je de kosten toch (deels) vergoed hebben? Dan kun je daar een aanvullende verzekering voor afsluiten. Let op: niet alle zorgverzekeringen hebben een buikwandcorrectievergoeding.

Kosten buikwandcorrectie

Voor een buikwandcorrectie krijg je een prijsopgave op maat. De kosten zijn afhankelijk van hoe gecompliceerd de operatie is, de operatiemethode en de kliniek. Een buikwandcorrectie start vanaf een aantal duizenden euro’s. Dit kan oplopen tot meer dan €10.000.

Wil je weten welke zorgverzekeraars een buikwandcorrectie vergoeden?  Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
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Anderzorg

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
Naar zorgvergelijker

CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
Naar zorgvergelijker

CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
Naar zorgvergelijker

FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
Naar zorgvergelijker

Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
Naar zorgvergelijker

Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Topfit

100% (indien medisch noodzakelijk)

€ 80,00

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Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 3

100% (bij bepaalde indicaties)

€ 58,44

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Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Best

100% (bij bepaalde indicaties)

€ 41,00

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VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Best

100% (bij bepaalde indicaties)

€ 47,60

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VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Top

100% (indien medisch noodzakelijk)

€ 80,00

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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
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Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Buikwandcorrectie
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Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

kortingsregeling

€ 17,05

AV Sure

kortingsregeling

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

kortingsregeling

€ 27,45

AV Standaard

kortingsregeling

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

kortingsregeling

€ 28,05

AV Standaard Regio

kortingsregeling

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

kortingsregeling

€ 0,00

AV Top

kortingsregeling

€ 54,20

AV Top + AV Delen

kortingsregeling

€ 60,70

AV GeZZin

kortingsregeling

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

kortingsregeling

€ 73,00

AV Plus

kortingsregeling

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

kortingsregeling

€ 65,00

Naar zorgvergelijker