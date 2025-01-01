Vergoeding zorgverzekering Buikwandcorrectie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Buikwandcorrectie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor een buikwandcorrectie

Een buikwandcorrectie wordt volledig vergoed uit het basispakket als er sprake is van medische noodzaak. Ook moet je vooraf toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. De vergoeding telt mee voor het eigen risico.

Is er geen sprake van een medische noodzaak en wil je de kosten toch (deels) vergoed hebben? Dan kun je daar een aanvullende verzekering voor afsluiten. Let op: niet alle zorgverzekeringen hebben een buikwandcorrectievergoeding.

Kosten buikwandcorrectie

Voor een buikwandcorrectie krijg je een prijsopgave op maat. De kosten zijn afhankelijk van hoe gecompliceerd de operatie is, de operatiemethode en de kliniek. Een buikwandcorrectie start vanaf een aantal duizenden euro’s. Dit kan oplopen tot meer dan €10.000.

Wil je weten welke zorgverzekeraars een buikwandcorrectie vergoeden? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.