icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
"
Home Geld & Verzekering Zorgverzekering Vergoedingen zorgverzekering
Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Lactatiekundige hulp

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Lactatiekundige hulp of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor lactatiekundige hulp 

Lactatiekundige hulp bestaat uit advies en hulp bij borstvoedingsproblemen. Deze hulp wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar je kunt je er wel aanvullend voor verzekeren.  De vergoeding maakt doorgaans deel uit van een uitgebreider pakket en beperkt zich tot een bepaald bedrag of een beperkt aantal consulten.

Kosten lactatiekundige hulp

De kosten voor een lactatiekunde lopen uiteen. Dit heeft te maken met de diverse mogelijkheden. Je kunt kiezen voor een huisbezoek, een telefonisch consult of een videoconsult.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor lactatiekundige hulp? Vul dan de Zorgvergelijker van de Consumentenbond in. In de Zorgvergelijker vergelijk je eenvoudig de verschillende voorwaarden en premies van alle zorgverzekeraars. Hierdoor krijg je een duidelijk overzicht van de mogelijke vergoedingen op borstvoedingsproblemen bij verzekeraars.

Ontvang het laatste zorgnieuws

Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
 

Schrijf je in

Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lactatiekundige hulp
Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Laef! 3

100%, max. € 150,- p. bevalling

€ 34,77

Naar zorgvergelijker

Anderzorg

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lactatiekundige hulp
Naar zorgvergelijker

CZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Basis

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 10,85

Plus

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 27,35

Top

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

CZdirect

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lactatiekundige hulp
Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Mediumpolis

100%, max. € 175,- p.jr.; bij aanschaf borstkolf: 100%, max. € 75,- p. zwangerschap

€ 24,75

Largepolis

100%, max. € 175,- p.jr.; bij aanschaf borstkolf: 100%, max. € 75,- p. zwangerschap

€ 51,50

Naar zorgvergelijker

De Friesland

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Extra

100%, max. € 100,- per bevalling

€ 31,75

Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

100%, max. € 100,- (eenmalig)

€ 29,00

AV Top

100%, max. € 100,- (eenmalig)

€ 51,00

Naar zorgvergelijker

FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lactatiekundige hulp
Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lactatiekundige hulp
Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

MeerZeker

100%, max. € 80,- p.jr.

€ 22,29

ZonderZorgen

100%, max. € 80,- p.jr.

€ 40,88

Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lactatiekundige hulp
Naar zorgvergelijker

Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ExtraVerzorgd 2

100%, max. € 200,-

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. € 200,-

€ 45,80

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Start

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 13,50

Extra

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 31,50

Compleet

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 54,75

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra Aanvullend

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Benfit

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 100,- p. bevalling

€ 27,00

Top

100%, max. € 150,- p. bevalling

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Standaard AV

100%, max. € 100,- (eenmalig)

€ 28,50

Uitgebreide AV

100%, max. € 100,- (eenmalig)

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100%, max. € 100,- (eenmalig)

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 2

100%, max. € 200,- p. bevalling

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, max. € 200,- p. bevalling

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. € 200,- p. bevalling

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. € 200,- p. bevalling

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 200,- p. bevalling

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 200,- p. bevalling

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lactatiekundige hulp
Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lactatiekundige hulp
Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 24,46

Optimaal

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 50,48

Top

100%

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. € 200,- p. bevalling

€ 39,25

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Lactatiekundige hulp
Naar zorgvergelijker

Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 2 sterren

100%, max. € 80,- p.jr. alleen via aangewezen zorgverleners

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 80,- p.jr. alleen via aangewezen zorgverleners

€ 42,50

Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

borstvoedingscursus: 100%

€ 17,05

AV Standaard

borstvoedingscursus: 100%

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

borstvoedingscursus: 100%

€ 28,05

AV Standaard Regio

100%, max. €100,- p.jr; borstvoedingscursus: 100%

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

100%, max. €100,- p.jr; borstvoedingscursus: 100%

€ 0,00

AV Top

borstvoedingscursus: 100%

€ 54,20

AV Top + AV Delen

borstvoedingscursus: 100%, max. € 20,- p.jr.

€ 60,70

AV GeZZin

borstvoedingscursus: 100%; lactatiekundige hulp: 100%, max. € 150,-

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

borstvoedingscursus: 100%; lactatiekundige hulp: 100%, max. € 150,-

€ 73,00

Naar zorgvergelijker