Vergoeding zorgverzekering Lactatiekundige hulp

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Lactatiekundige hulp of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Lactatiekundige hulp bestaat uit advies en hulp bij borstvoedingsproblemen. Deze hulp wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar je kunt je er wel aanvullend voor verzekeren. De vergoeding maakt doorgaans deel uit van een uitgebreider pakket en beperkt zich tot een bepaald bedrag of een beperkt aantal consulten.
De kosten voor een lactatiekunde lopen uiteen. Dit heeft te maken met de diverse mogelijkheden. Je kunt kiezen voor een huisbezoek, een telefonisch consult of een videoconsult.
Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor lactatiekundige hulp? Vul dan de Zorgvergelijker van de Consumentenbond in. In de Zorgvergelijker vergelijk je eenvoudig de verschillende voorwaarden en premies van alle zorgverzekeraars. Hierdoor krijg je een duidelijk overzicht van de mogelijke vergoedingen op borstvoedingsproblemen bij verzekeraars.
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Laef! 3
€ 34,77
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Basis
€ 10,85
Plus
€ 27,35
Top
€ 49,95
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Mediumpolis
€ 24,75
Largepolis
€ 51,50
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Vanaf prijs (per maand)
AV Extra
€ 31,75
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Vanaf prijs (per maand)
AV Standaard
€ 29,00
AV Top
€ 51,00
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
MeerZeker
€ 22,29
ZonderZorgen
€ 40,88
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
ExtraVerzorgd 2
€ 25,00
ExtraVerzorgd 3
€ 45,80
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Vanaf prijs (per maand)
Start
€ 13,50
Extra
€ 31,50
Compleet
€ 54,75
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Vanaf prijs (per maand)
Extra Aanvullend
€ 27,25
Uitgebreid
€ 52,45
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Vanaf prijs (per maand)
Vrije Keuze Benfit
€ 24,46
Vrije Keuze Optifit
€ 50,48
Vrije Keuze Topfit
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 27,00
Top
€ 49,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Standaard AV
€ 28,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgZeker 2
€ 32,25
ZorgZeker 3
€ 58,44
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend Beter
€ 26,00
Aanvullend Best
€ 41,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 24,46
Optimaal
€ 50,48
Top
€ 80,00
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Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
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Vanaf prijs (per maand)
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Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend 2 sterren
€ 22,50
Aanvullend 3 sterren
€ 42,50
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Vanaf prijs (per maand)
AV Basis
€ 17,05
AV Standaard
€ 25,55
AV Standaard + AV Delen
€ 28,05
AV Standaard Regio
€ 0,00
AV Standaard Regio + AV Delen
€ 0,00
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00