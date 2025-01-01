Vergoeding zorgverzekering Lactatiekundige hulp

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Aanvullende verzekering voor lactatiekundige hulp

Lactatiekundige hulp bestaat uit advies en hulp bij borstvoedingsproblemen. Deze hulp wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar je kunt je er wel aanvullend voor verzekeren. De vergoeding maakt doorgaans deel uit van een uitgebreider pakket en beperkt zich tot een bepaald bedrag of een beperkt aantal consulten.

Kosten lactatiekundige hulp

De kosten voor een lactatiekunde lopen uiteen. Dit heeft te maken met de diverse mogelijkheden. Je kunt kiezen voor een huisbezoek, een telefonisch consult of een videoconsult.

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