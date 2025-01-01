Vergoeding zorgverzekering Stoppen met roken

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Stoppen met roken of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende zorgverzekering voor stoppen met roken

Dat roken niet gezond is, is algemeen bekend. Maar stoppen met roken is makkelijk gezegd dan gedaan. Een extra steuntje in de rug, bijvoorbeeld in de vorm van een vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar, kan dan fijn zijn.

Het stoppen-met-rokenprogramma (gecombineerd met medicijnen) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt maximaal 3 keer per jaar deelnemen aan een stoppen-met-rokenprogramma. Dit is gericht op gedragsverandering, met het doel om te stoppen met roken en al dan niet gecombineerd met een geneesmiddel.

Kosten stoppen met roken

Geef je de voorkeur aan een andere methode om te stoppen met roken, bijvoorbeeld die van Allen Carr of een laserbehandeling, dan kun je je daarvoor aanvullend verzekeren. De kosten zijn afhankelijk van de soort methode die gebruikt wordt. De training van Allen Carr kost €393,25 (2025). Een laserbehandeling om te stoppen met roken kost tussen de €150 en €300.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten om te stoppen met roken? Vul dan de Zorgvergelijker van de Consumentenbond in. Je kunt dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.