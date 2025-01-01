icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
"
Home Geld & Verzekering Zorgverzekering Vergoedingen zorgverzekering
Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Stoppen met roken

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Stoppen met roken of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende zorgverzekering voor stoppen met roken

Dat roken niet gezond is, is algemeen bekend. Maar stoppen met roken is makkelijk gezegd dan gedaan. Een extra steuntje in de rug, bijvoorbeeld in de vorm van een vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar, kan dan fijn zijn.

Het stoppen-met-rokenprogramma (gecombineerd met medicijnen) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt maximaal 3 keer per jaar deelnemen aan een stoppen-met-rokenprogramma. Dit is gericht op gedragsverandering, met het doel om te stoppen met roken en al dan niet gecombineerd met een geneesmiddel.

Kosten stoppen met roken

Geef je de voorkeur aan een andere methode om te stoppen met roken, bijvoorbeeld die van Allen Carr of een laserbehandeling, dan kun je je daarvoor aanvullend verzekeren. De kosten zijn afhankelijk van de soort methode die gebruikt wordt. De training van Allen Carr kost €393,25 (2025). Een laserbehandeling om te stoppen met roken kost tussen de €150 en €300.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten om te stoppen met roken? Vul dan de Zorgvergelijker van de Consumentenbond in. Je kunt dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.

Ontvang het laatste zorgnieuws

Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
 

Schrijf je in

Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Laef! 2

100%, max. € 125,- p.jr.

€ 13,99

Laef! 3

100%, max. € 125,- p.jr.

€ 34,77

Naar zorgvergelijker

Anderzorg

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

CZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

CZdirect

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

De Friesland

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Optimaal

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 50,48

Top

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Stoppen met roken
Naar zorgvergelijker