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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Thuiszorg

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Thuiszorg of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor thuiszorg

Thuiszorg is voor mensen met een (chronische) ziekte, handicap of beperking. Het kan gaan om begeleiding, dagbesteding, verpleging of verzorging.

Gemeenten regelen de onderdelen huishoudelijke hulp en ondersteuning en begeleiding aan huis. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor verpleging en verzorging aan huis.

De onderdelen van thuiszorg die onder de Zorgverzekeringswet vallen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak moet je een eigen bijdrage betalen. 

Vergoeding van thuiszorg

Thuiszorg kan op verschillende manieren vergoed worden. Dit ligt aan de soort thuiszorg die je nodig hebt. In sommige gevallen wordt de thuiszorg vergoed uit de basisverzekering, maar soms ook via de gemeente.

Benodigde thuiszorg

Vergoeding

Hoe regel je het?

(Wijk-)verpleging (bij behoefte aan geneeskundige zorg zoals infuus aanleggen)

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Indicatie aanvragen via de thuiszorginstelling

Terminale zorg (voor patiënten met een levensverwachting van 3 maanden of minder)

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Via je zorgverzekeraar

Persoonlijke verzorging (zoals hulp bij wassen en aankleden)

Zorgverzekeringswet (Zvw)

 Via je zorgverzekeraar

Begeleiding bij zelfstandig functioneren (voor mensen met een psychosociale beperking)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Aanvragen bij de gemeente

Huishoudelijke hulp (als je om medische redenen niet meer zelf het huishouden kunt doen)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Aanvragen bij de gemeente

24-uurszorg en nachtzorg (bij een medische indicatie)

Wet langdurige zorg (Wlz)

Via het zorgkantoor, declaratie via Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Kosten thuiszorg

Krijg je thuiszorg vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) of Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Dan moet je vaak een eigen bijdrage betalen. Hoeveel je precies moet betalen hangt af van je leeftijd, inkomen en de (kosten van de) soort zorg die je krijgt. 

Wil je een vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage? Bij sommige verzekeraars kun je je aanvullend verzekeren voor deze eigen bijdrage.

Bij sommige zorgverzekeraars kun je je aanvullend verzekeren voor de eigen bijdrage thuiszorg. Wil je weten welke dat zijn? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in onze Zorgvergelijker.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Buitenland

Gezinshulp: 100%, max. € 20,- p. uur voor kinderen tot 14 jr

€ 1,50

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Aevitae (EUCARE)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
Naar zorgvergelijker

CZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
Naar zorgvergelijker

CZdirect

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Module Zorg & Herstel

gezinszorg bij ziekenhuisopname: 100%, max. € 75,- p.dag, max. € 1.500,- p.jr.

€ 2,50

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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Buitenland

Gezinshulp: 100%, max. € 20,- p. uur voor kinderen tot 14 jr

€ 1,50

Naar zorgvergelijker

Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
Naar zorgvergelijker

Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Optifit

100%, max. 9 uur p.jr. (aanvulling op de WMO), na 4 dgn ziekenhuisopname

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. 18 uur p.jr. (aanvulling op de WMO), na 4 dgn ziekenhuisopname

€ 80,00

OntzorgPlus

1 week, bij spoedopname, na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max., per ernstig ongeval of ernstige aandoening

€ 4,84

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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
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UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
Naar zorgvergelijker

Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
Naar zorgvergelijker

VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Optimaal

100%, max. 9 uur p.jr. (aanvulling op de WMO), na 4 dgn ziekenhuisopname

€ 50,48

Top

100%, max. 18 uur p.jr. (aanvulling op de WMO), na 4 dgn ziekenhuisopname

€ 80,00

ontzorgplus

1 week, bij spoedopname, na ernstig ongeval of vaststellen ernstige aandoening Max., per ernstig ongeval of ernstige aandoening

€ 4,84

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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Thuiszorg
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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

AV Plus

100%, max. € 200,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 200,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage)

€ 65,00

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