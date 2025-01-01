Vergoeding zorgverzekering Thuiszorg

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Thuiszorg of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor thuiszorg

Thuiszorg is voor mensen met een (chronische) ziekte, handicap of beperking. Het kan gaan om begeleiding, dagbesteding, verpleging of verzorging.

Gemeenten regelen de onderdelen huishoudelijke hulp en ondersteuning en begeleiding aan huis. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor verpleging en verzorging aan huis.

De onderdelen van thuiszorg die onder de Zorgverzekeringswet vallen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak moet je een eigen bijdrage betalen.

Vergoeding van thuiszorg

Thuiszorg kan op verschillende manieren vergoed worden. Dit ligt aan de soort thuiszorg die je nodig hebt. In sommige gevallen wordt de thuiszorg vergoed uit de basisverzekering, maar soms ook via de gemeente.

Benodigde thuiszorg Vergoeding Hoe regel je het? (Wijk-)verpleging (bij behoefte aan geneeskundige zorg zoals infuus aanleggen) Zorgverzekeringswet (Zvw) Indicatie aanvragen via de thuiszorginstelling Terminale zorg (voor patiënten met een levensverwachting van 3 maanden of minder) Zorgverzekeringswet (Zvw) Via je zorgverzekeraar Persoonlijke verzorging (zoals hulp bij wassen en aankleden) Zorgverzekeringswet (Zvw) Via je zorgverzekeraar Begeleiding bij zelfstandig functioneren (voor mensen met een psychosociale beperking) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen bij de gemeente Huishoudelijke hulp (als je om medische redenen niet meer zelf het huishouden kunt doen) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen bij de gemeente 24-uurszorg en nachtzorg (bij een medische indicatie) Wet langdurige zorg (Wlz) Via het zorgkantoor, declaratie via Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Kosten thuiszorg

Krijg je thuiszorg vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) of Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Dan moet je vaak een eigen bijdrage betalen. Hoeveel je precies moet betalen hangt af van je leeftijd, inkomen en de (kosten van de) soort zorg die je krijgt.

Wil je een vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage? Bij sommige verzekeraars kun je je aanvullend verzekeren voor deze eigen bijdrage.

Bij sommige zorgverzekeraars kun je je aanvullend verzekeren voor de eigen bijdrage thuiszorg. Wil je weten welke dat zijn? Bekijk en vergelijk dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in onze Zorgvergelijker.