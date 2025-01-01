Vergoeding zorgverzekering Acnétherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Acnétherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
De behandeling van acne wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Wil je dat deze kosten vergoed worden? Dan moet je een aanvullende zorgverzekering afsluiten.
De kosten van acnétherapie zijn afhankelijk van de behandeling. Die variëren van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Meestal zijn er meerdere behandelingen nodig.
Als je de Zorgvergelijker van de Consumentenbond invult, kun je de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.
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Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra
€ 16,05
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 27,35
Top
€ 49,95
Jongeren
€ 27,20
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Largepolis
€ 51,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Standaard
€ 18,75
AV Extra
€ 31,75
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Standaard
€ 29,00
AV Top
€ 51,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Module Gezichtszorg & Orthodontie
€ 16,75
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZonderZorgen
€ 40,88
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
JongerenVerzorgd
€ 21,15
ExtraVerzorgd 2
€ 25,00
ExtraVerzorgd 3
€ 45,80
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Start
€ 13,50
Extra
€ 31,50
Compleet
€ 54,75
Jij & Gemak
€ 33,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend
€ 15,85
Extra Aanvullend
€ 27,25
Uitgebreid
€ 52,45
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Vrije Keuze Startfit
€ 9,84
Vrije Keuze Benfit
€ 24,46
Vrije Keuze Optifit
€ 50,48
Vrije Keuze Topfit
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra
€ 14,00
Plus
€ 27,00
Top
€ 49,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Jongeren AV
€ 12,75
Standaard AV
€ 28,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgZeker 2
€ 32,25
ZorgZeker 3
€ 58,44
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend Beter
€ 26,00
Aanvullend Best
€ 41,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Start
€ 9,84
Plus
€ 24,46
Optimaal
€ 50,48
Top
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend 3 sterren
€ 42,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Sure
€ 24,95
AV Sure + AV Delen
€ 27,45
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00