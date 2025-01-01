Vergoeding zorgverzekering Acnétherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Acnétherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor de behandeling van acné

De behandeling van acne wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Wil je dat deze kosten vergoed worden? Dan moet je een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Kosten acnétherapie

De kosten van acnétherapie zijn afhankelijk van de behandeling. Die variëren van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Meestal zijn er meerdere behandelingen nodig.

Als je de Zorgvergelijker van de Consumentenbond invult, kun je de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.