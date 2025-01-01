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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Acnétherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Acnétherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor de behandeling van acné

De behandeling van acne wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Wil je dat deze kosten vergoed worden? Dan moet je een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Kosten acnétherapie

De kosten van acnétherapie zijn afhankelijk van de behandeling. Die variëren van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Meestal zijn er meerdere behandelingen nodig.

Als je de Zorgvergelijker van de Consumentenbond invult, kun je de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Acnétherapie
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Acnétherapie
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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

80%, max. € 200,- p.jr.

€ 16,05

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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 27,35

Top

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 49,95

Jongeren

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 27,20

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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Acnétherapie
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Largepolis

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 18,75

AV Extra

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 31,75

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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

75%, max. € 150,- p.jr.

€ 29,00

AV Top

75%, max. € 150,- p.jr.

€ 51,00

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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Module Gezichtszorg & Orthodontie

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 16,75

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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Acnétherapie
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

ZonderZorgen

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 40,88

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Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Acnétherapie
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

JongerenVerzorgd

80%, max. € 200,- p.jr.

€ 21,15

ExtraVerzorgd 2

80%, max. € 200,- p.jr.

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

80%, max. € 200,- p.jr.

€ 45,80

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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Start

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 13,50

Extra

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 31,50

Compleet

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 54,75

Jij & Gemak

100%, max. € 230,- p. jr.

€ 33,00

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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

100%, max. € 50,- p.jr.

€ 15,85

Extra Aanvullend

100%, max. € 100,- p.jr.

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Startfit

100%, max. € 150,- p.jr. (tot 21 jr.)

€ 9,84

Vrije Keuze Benfit

100%, max. € 200,- p.jr. (tot 21 jr.)

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 300,- p.jr. (tot 21 jr.)

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 400,- p.jr. (tot 21 jr.)

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Extra

door huidtherapeut: 75%, max. € 200,- p.jr. (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts)

€ 14,00

Plus

door huidtherapeut: 75%, max. € 300,- p.jr. (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts)

€ 27,00

Top

door huidtherapeut: 75%, max. € 400,- p.jr. (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts)

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Jongeren AV

100%, max. € 125,- p.jr.

€ 12,75

Standaard AV

75%, max. € 150,- p.jr.

€ 28,50

Uitgebreide AV

75%, max. € 150,- p.jr.

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

75%, max. € 150,- p.jr.

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 2

100%, max. € 85,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, max. € 85,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. € 85,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. € 85,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 85,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 85,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Acnétherapie
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Acnétherapie
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Start

100%, max. € 150,- p.jr. (tot 21 jr.)

€ 9,84

Plus

100%, max. € 200,- p.jr. (tot 21 jr.)

€ 24,46

Optimaal

100%, max. € 300,- p.jr. (tot 21 jr.)

€ 50,48

Top

100%, max. € 400,- p.jr. (tot 21 jr.)

€ 80,00

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ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. € 85,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 39,25

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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Acnétherapie
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

AV Sure

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 27,45

AV Top

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 73,00

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