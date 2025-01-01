Vergoeding zorgverzekering Osteopathie

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Aanvullende verzekering osteopathie

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze en valt niet onder de basisverzekering. Om de kosten van een osteopathiebehandeling vergoed te krijgen, moet je een aanvullende verzekering afsluiten.

Kosten osteopathie

Er zijn geen onderlinge prijsafspraken die via de wet zijn vastgelegd. Een osteopaat kan zelf zijn prijs bepalen. Een consult kost gemiddeld €100 voor 45 minuten tot een uur. Bij sommige praktijken is een korter consult mogelijk.