Vergoeding zorgverzekering Osteopathie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Osteopathie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Osteopathie is een alternatieve geneeswijze en valt niet onder de basisverzekering. Om de kosten van een osteopathiebehandeling vergoed te krijgen, moet je een aanvullende verzekering afsluiten.
Er zijn geen onderlinge prijsafspraken die via de wet zijn vastgelegd. Een osteopaat kan zelf zijn prijs bepalen. Een consult kost gemiddeld €100 voor 45 minuten tot een uur. Bij sommige praktijken is een korter consult mogelijk.
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Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Laef! 3
€ 34,77
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra
€ 16,05
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 27,35
Top
€ 49,95
Jongeren
€ 27,20
50 Plus
€ 22,20
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Mediumpolis
€ 24,75
Largepolis
€ 51,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Standaard
€ 18,75
AV Extra
€ 31,75
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Compact
€ 10,00
AV Standaard
€ 29,00
AV Top
€ 51,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZonderZorgen
€ 40,88
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
JongerenVerzorgd
€ 21,15
ExtraVerzorgd 2
€ 25,00
ExtraVerzorgd 3
€ 45,80
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra
€ 31,50
Compleet
€ 54,75
Jij & Gemak
€ 33,00
Jij & Vitaal
€ 42,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend
€ 15,85
Extra Aanvullend
€ 27,25
Uitgebreid
€ 52,45
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Bewuste Keuze alternatief
€ 3,92
Vrije Keuze Startfit
€ 9,84
Vrije Keuze Benfit
€ 24,46
Vrije Keuze Optifit
€ 50,48
Vrije Keuze Topfit
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 27,00
Top
€ 49,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Compact AV
€ 10,50
Jongeren AV
€ 12,75
Standaard AV
€ 28,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgZeker 3
€ 58,44
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend Beter
€ 26,00
Aanvullend Best
€ 41,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Natura alternatief
€ 3,92
Start
€ 9,84
Plus
€ 24,46
Optimaal
€ 50,48
Top
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend 2 sterren
€ 22,50
Aanvullend 3 sterren
€ 42,50
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Vanaf prijs (per maand)
AV Basis
€ 17,05
AV Sure
€ 24,95
AV Sure + AV Delen
€ 27,45
AV Standaard
€ 25,55
AV Standaard + AV Delen
€ 28,05
AV Standaard Regio
€ 0,00
AV Standaard Regio + AV Delen
€ 0,00
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00