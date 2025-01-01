icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
"
Home Geld & Verzekering Zorgverzekering Vergoedingen zorgverzekering
Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Osteopathie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Osteopathie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering osteopathie

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze en valt niet onder de basisverzekering. Om de kosten van een osteopathiebehandeling vergoed te krijgen, moet je een aanvullende verzekering afsluiten.

Kosten osteopathie 

Er zijn geen onderlinge prijsafspraken die via de wet zijn vastgelegd. Een osteopaat kan zelf zijn prijs bepalen. Een consult kost gemiddeld €100 voor 45 minuten tot een uur. Bij sommige praktijken is een korter consult mogelijk. 

Ontvang het laatste zorgnieuws

Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
 

Schrijf je in

Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Osteopathie
Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Laef! 3

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 250,- p. jr.

€ 34,77

Naar zorgvergelijker

Anderzorg

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 16,05

Naar zorgvergelijker

CZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 27,35

Top

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 550,- p.jr.

€ 49,95

Jongeren

100%, max. € 30,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 27,20

50 Plus

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 22,20

Naar zorgvergelijker

CZdirect

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Osteopathie
Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Mediumpolis

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 320,- p.jr.

€ 24,75

Largepolis

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 440,- p.jr.

€ 51,50

Naar zorgvergelijker

De Friesland

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Standaard

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 18,75

AV Extra

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 400,- p.jr.

€ 31,75

Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Compact

100%, max. € 25,- p. behandeling, max. € 250,- p.jr.

€ 10,00

AV Standaard

100%, max. € 30,- p. behandeling, max. € 450,- p.jr.

€ 29,00

AV Top

100%, max. € 35,- p. behandeling, max. € 450,- p.jr.

€ 51,00

Naar zorgvergelijker

FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Osteopathie
Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Osteopathie
Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZonderZorgen

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 550,- p.jr.

€ 40,88

Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Osteopathie
Naar zorgvergelijker

Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

JongerenVerzorgd

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 21,15

ExtraVerzorgd 2

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 300,- p.jr.

€ 25,00

ExtraVerzorgd 3

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

€ 45,80

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 31,50

Compleet

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

€ 54,75

Jij & Gemak

100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 33,00

Jij & Vitaal

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 42,95

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 15,85

Extra Aanvullend

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 27,25

Uitgebreid

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

€ 52,45

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Bewuste Keuze alternatief

100%, max. € 25,- p. dag, max. € 100,- p.jr.

€ 3,92

Vrije Keuze Startfit

100%, max. € 30,- p. dag, max. € 100,- p.jr.

€ 9,84

Vrije Keuze Benfit

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 550,- p.jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Plus

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 27,00

Top

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Compact AV

100%, max. € 25,- p. behandeling, max. € 250,- p.jr.

€ 10,50

Jongeren AV

100%, max. € 30,- p. behandeling, max. € 400,- p.jr.

€ 12,75

Standaard AV

100%, max. € 30,- p. behandeling, max. € 450,- p.jr.

€ 28,50

Uitgebreide AV

100%, max. € 35,- p. behandeling, max. € 450,- p.jr.

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100%, max. € 40,- p. behandeling, max. € 450,- p.jr.

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 3

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 300,- p.jr.

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Beter

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 200,- p.jr.

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 300,- p.jr.

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 300,- p.jr.

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr.

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Osteopathie
Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Osteopathie
Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Natura alternatief

100%, max. € 25,- p. dag, max. € 100,- p.jr.

€ 3,92

Start

100%, max. € 30,- p. dag, max. € 100,- p.jr.

€ 9,84

Plus

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr.

€ 24,46

Optimaal

100%, max. € 50,- p. dag, max. € 550,- p.jr.

€ 50,48

Top

100%, max. € 65,- p. dag, max. € 1.000,- p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. € 25,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 39,25

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Osteopathie
Naar zorgvergelijker

Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 2 sterren

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 250,- p.jr.

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 40,- p. dag, max. € 450,- p.jr.

€ 42,50

Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

100%, max. € 25,- p.dag; max. € 250,- p. jr.

€ 17,05

AV Sure

100%, max. € 25,- p.dag; max. € 250,- p. jr.

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

100%, max. € 25,- p.dag; max. € 250,- p. jr.

€ 27,45

AV Standaard

100%, max. € 25,- p.dag; max. € 250,- p. jr.

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

100%, max. € 25,- p.dag; max. € 250,- p. jr.

€ 28,05

AV Standaard Regio

100%, max. € 25,- p.dag; max. € 150,- p. jr.

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

100%, max. € 25,- p.dag; max. € 150,- p. jr.

€ 0,00

AV Top

100%, max. € 40,- p.dag; max. € 460,- p. jr.

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. € 40,- p.dag; max. € 460,- p. jr.

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. € 40,- p.dag; max. € 460,- p. jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. € 40,- p.dag; max. € 460,- p. jr.

€ 73,00

AV Plus

100%, max. € 40,- p.dag; max. € 460,- p. jr.

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. € 40,- p.dag; max. € 460,- p. jr.

€ 65,00

Naar zorgvergelijker