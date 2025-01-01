Vergoeding zorgverzekering Oefentherapie Mensendieck en Cesar

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Aanvullende verzekering voor oefentherapie Mensendieck en Cesar

Zowel oefentherapie Cesar als Mensendieck is een erkende paramedische behandelwijze voor het behandelen en voorkomen van klachten door een verkeerde houding of verkeerde bewegingen. Die klachten kunnen zijn ontstaan door een ziekte of afwijking, of door een verkeerde houding. Overigens kunnen de therapieën ook preventief gebruikt worden. Oefentherapie Cesar en Mensendiek worden voor mensen ouder dan 18 jaar maar heel beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak alleen als je een chronische aandoening hebt. Je kunt je hiervoor wel verzekeren via een aanvullende verzekering.

Kosten oefentherapie Cesar als Mensendieck

Een behandeling voor Mensendieck en Cesar kost meestal rond de €40. De tarieven voor de oefentherapie aan huis liggen gemiddeld hoger.

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