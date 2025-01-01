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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Oefentherapie Mensendieck en Cesar

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Oefentherapie Mensendieck en Cesar of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor oefentherapie Mensendieck en Cesar 

Zowel oefentherapie Cesar als Mensendieck is een erkende paramedische behandelwijze voor het behandelen en voorkomen van klachten door een verkeerde houding of verkeerde bewegingen. Die klachten kunnen zijn ontstaan door een ziekte of afwijking, of door een verkeerde houding. Overigens kunnen de therapieën ook preventief gebruikt worden. Oefentherapie Cesar en Mensendiek worden voor mensen ouder dan 18 jaar maar heel beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak alleen als je een chronische aandoening hebt. Je kunt je hiervoor wel verzekeren via een aanvullende verzekering. 

Kosten oefentherapie Cesar als Mensendieck

Een behandeling voor Mensendieck en Cesar kost meestal rond de €40. De tarieven voor de oefentherapie aan huis liggen gemiddeld hoger.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor oefentherapie Mensendieck en Cesar? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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VGZ

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Oefentherapie Mensendieck en Cesar
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