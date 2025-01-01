icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
"
Home Geld & Verzekering Zorgverzekering Vergoedingen zorgverzekering
Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Bovenooglidcorrectie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Bovenooglidcorrectie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor een bovenooglidcorrectie 

Een bovenooglidcorrectie wordt alleen door de basisverzekering vergoed als er sprake is van een aangeboren afwijking of een chronische aandoening die al vanaf de geboorte aanwezig is. Ook is toestemming van de zorgverzekeraar vereist. In alle andere gevallen kun je een aanvullende verzekering afsluiten om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen.

Let op: een vergoeding uit het basispakket telt mee voor het eigen risico van de zorgverzekering.

Kosten bovenooglidcorrectie 

De kosten van een bovenooglidcorrectie verschillen sterk per kliniek. De behandeling bestaat uit een consult bij de oogarts of de chirurg, de ingreep en de controle na de ingreep.

Als je de Zorgvergelijker van de Consumentenbond invult, kun je de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.

Ontvang het laatste zorgnieuws

Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
 

Schrijf je in

Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

Anderzorg

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

CZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

CZdirect

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

De Friesland

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Optifit

100% (indien medisch noodzakelijk)

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

100% (indien medisch noodzakelijk)

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 3

100% indien medisch noodzakelijk

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Best

100% (indien medisch noodzakelijk)

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Optimaal

100% (indien medisch noodzakelijk)

€ 50,48

Top

100% (indien medisch noodzakelijk)

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Bovenooglidcorrectie
Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

kortingsregeling

€ 17,05

AV Sure

kortingsregeling

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

kortingsregeling

€ 27,45

AV Standaard

kortingsregeling

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

kortingsregeling

€ 28,05

AV Standaard Regio

kortingsregeling

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

kortingsregeling

€ 0,00

AV Top

kortingsregeling

€ 54,20

AV Top + AV Delen

kortingsregeling

€ 60,70

AV GeZZin

kortingsregeling

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

kortingsregeling

€ 73,00

AV Plus

kortingsregeling

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

kortingsregeling

€ 65,00

Naar zorgvergelijker