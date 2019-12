Vergoeding zorgverzekering Bovenooglidcorrectie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Bovenooglidcorrectie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor een bovenooglidcorrectie

Een bovenooglidcorrectie wordt alleen door de basisverzekering vergoed als er sprake is van een aangeboren afwijking of een chronische aandoening die al vanaf de geboorte aanwezig is. Ook is toestemming van de zorgverzekeraar vereist. In alle andere gevallen kun je een aanvullende verzekering afsluiten om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen.

Let op: een vergoeding uit het basispakket telt mee voor het eigen risico van de zorgverzekering.

Als je de Zorgvergelijker van de Consumentenbond invult, kun je de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.