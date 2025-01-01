Vergoeding zorgverzekering Chiropractie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Chiropractie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Chiropractie wordt vaak gebruikt bij rug-, nek- en schouderklachten. De chiropractor behandelt blokkades in de wervelkolom waardoor doorstroming van de zenuwen wordt hersteld en het lichaam zichzelf weer kan genezen.
Chiropractie is niet opgenomen in de basisverzekering. Meestal zit de vergoeding in het (aanvullende) pakket alternatieve geneeswijzen. Wil je dat deze kosten vergoed worden? Sluit hier dan een aanvullende zorgverzekering voor af.
Als je de Zorgvergelijker van de Consumentenbond invult, kunt je de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.
Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Laef! 3
€ 34,77
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra
€ 16,05
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 27,35
Top
€ 49,95
Jongeren
€ 27,20
50 Plus
€ 22,20
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Mediumpolis
€ 24,75
Largepolis
€ 51,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Standaard
€ 18,75
AV Extra
€ 31,75
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Compact
€ 10,00
AV Standaard
€ 29,00
AV Top
€ 51,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZonderZorgen
€ 40,88
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
JongerenVerzorgd
€ 21,15
ExtraVerzorgd 2
€ 25,00
ExtraVerzorgd 3
€ 45,80
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra
€ 31,50
Compleet
€ 54,75
Jij & Gemak
€ 33,00
Jij & Vitaal
€ 42,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend
€ 15,85
Extra Aanvullend
€ 27,25
Uitgebreid
€ 52,45
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Bewuste Keuze alternatief
€ 3,92
Vrije Keuze Startfit
€ 9,84
Vrije Keuze Benfit
€ 24,46
Vrije Keuze Optifit
€ 50,48
Vrije Keuze Topfit
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 27,00
Top
€ 49,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Compact AV
€ 10,50
Jongeren AV
€ 12,75
Standaard AV
€ 28,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgZeker 3
€ 58,44
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend Beter
€ 26,00
Aanvullend Best
€ 41,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Natura alternatief
€ 3,92
Start
€ 9,84
Plus
€ 24,46
Optimaal
€ 50,48
Top
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend 2 sterren
€ 22,50
Aanvullend 3 sterren
€ 42,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Basis
€ 17,05
AV Sure
€ 24,95
AV Sure + AV Delen
€ 27,45
AV Standaard
€ 25,55
AV Standaard + AV Delen
€ 28,05
AV Standaard Regio
€ 0,00
AV Standaard Regio + AV Delen
€ 0,00
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00