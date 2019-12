Vergoeding zorgverzekering Chiropractie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Chiropractie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor chiropractie

Chiropractie wordt vaak gebruikt bij rug-, nek- en schouderklachten. De chiropractor behandelt blokkades in de wervelkolom waardoor doorstroming van de zenuwen wordt hersteld en het lichaam zichzelf weer kan genezen.

Chiropractie is niet opgenomen in de basisverzekering. Meestal zit de vergoeding in het (aanvullende) pakket alternatieve geneeswijzen. Een behandeling kost ongeveer €60 per uur. Wil je dat deze kosten vergoed worden? Sluit hier dan een aanvullende zorgverzekering voor af.

Een behandeling kost ongeveer €60 per uur.