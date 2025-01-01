Vergoeding zorgverzekering Kronen, bruggen en inlays

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Kronen, bruggen en inlays of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Kosten kronen, bruggen en inlays

Kronen, bruggen en inlays worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Ook voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat deze tandheelkundige methodes niet vergoed worden. Wel kun je een aanvullende zorgverzekering afsluiten om (een deel van) de kosten terug te krijgen.

Voor de uitgebreidere tandartsverzekeringen kun je te maken krijgen met een acceptatieprocedure. De verzekeraar wil dan weten of je kosten voor bijvoorbeeld een kroon verwacht.

Als je de Zorgvergelijker van de Consumentenbond invult, kunt je de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.