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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Kronen, bruggen en inlays

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Kronen, bruggen en inlays of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Kosten kronen, bruggen en inlays

Kronen, bruggen en inlays worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Ook voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat deze tandheelkundige methodes niet vergoed worden. Wel kun je een aanvullende zorgverzekering afsluiten om (een deel  van) de kosten terug te krijgen.

Voor de uitgebreidere tandartsverzekeringen kun je te maken krijgen met een acceptatieprocedure. De verzekeraar wil dan weten of je kosten voor bijvoorbeeld een kroon verwacht. 

Als je de Zorgvergelijker van de Consumentenbond invult, kunt je de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken en een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

TandGoed

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 13,50

TandBeter

100%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 16,50

TandBest

75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 31,00

TandPlus

75%, max. € 750,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 47,95

Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Tand Laef! Plus

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 15,83

Tand Laef! 1

80%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 17,17

Tand Laef! 2

80%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 30,02

Tand Laef! 3

80%, max. € 750,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 54,38

Tand Laef! 250

100%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 18,94

Tand Laef! 500

100%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 36,22

Naar zorgvergelijker

Anderzorg

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Tand 75% € 250

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 14,25

Tand 75% € 500

75%, max. € 500,- p.jr.

€ 31,35

Naar zorgvergelijker

CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Jongeren

75%, max. € 350,- p.jr.

€ 27,20

Tandarts

75%, max. € 450,- p.jr.

€ 27,00

Uitgebreide Tandarts

75%, max. € 1.150,- p.jr.

€ 48,40

Naar zorgvergelijker

CZdirect

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Tand 100

75%, max. € 100,- p.jr.

€ 7,95

Tand 250

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 13,50

Tand 500

75%, max. € 500,- p.jr.

€ 29,00

Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Tand Small

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 15,25

Tand Medium

75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 26,95

Tand Large

75%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 45,25

Naar zorgvergelijker

De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

AV Tand Opstap

80%, max. € 250,- p.jr.

€ 13,75

AV Tand Doorstap

80%, max. € 500,- p.jr.

€ 27,25

AV Tand Standaard

80%, max. € 250,- p.jr.

€ 16,50

AV Tand Extra

80%, max. € 500,- p.jr.

€ 29,25

AV Tand Optimaal

80%, max. € 1.000,- p.jr.

€ 44,95

Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Top

100%, max. € 450,- p.jr. (niet alle behandelcodes en een max. p. behandelcode)

€ 51,00

Naar zorgvergelijker

FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Module Tand 250

100%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 16,75

Module Tand 500

100%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 32,25

Module Tand 750

100%, max. € 750,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 51,25

Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

TandGoed

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 13,50

TandBeter

100%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 16,50

TandBest

75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 31,00

TandPlus

75%, max. € 750,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 47,95

Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

GebitActief (250 euro)

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 15,88

GebitActief (500 euro)

75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 27,65

GebitActief (1.000 euro)

75%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 48,82

Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Kronen
Naar zorgvergelijker

Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra Aanvullend

75%, max. € 500,- p.jr.

€ 31,90

TandVerzorgd 250

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 14,60

TandVerzorgd 500

75%, max. € 500,- p.jr.

€ 22,65

TandVerzorgd 750

75%, max. € 750,- p.jr. (er geldt een wachttijd van 1 jaar)

€ 38,00

Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Zorg Zeker & Tand

80%, max. € 200,- p.jr.

€ 18,50

Zorg Tand

80%, max. € 250,- p.jr.

€ 10,70

Jij & Compact

75%, max. € 150,- p.jr.

€ 16,45

Jij & Gemak

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 33,00

Jij & Vitaal

100%, max. € 350,- p.jr.

€ 42,95

TandenGaaf 75% tot EUR 250

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 15,75

TandenGaaf 75% tot EUR 500

75%, max. € 500,- p.jr.

€ 26,95

TandenGaaf 100% tot EUR 1000

100%, max. € 1.000,- p.jr.

€ 61,50

TandenGaaf 100% tot EUR 1500

100%, max. € 1.500,- p.jr.

€ 87,50

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Tand Gaaf € 325 (75%)

75%, max. € 325,- p.jr.

€ 15,95

Tand Gaaf € 500 (75%)

75%, max. € 500,- p.jr.

€ 27,95

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Bewuste Keuze tand

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 13,44

Tandfit A

100%, max. € 200,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 14,95

Tandfit B

100%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 35,75

Tandfit C

100%, max. € 1.250,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 49,46

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

TandExtra

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 17,50

TandPlus

75%, max. € 500,- p.jr.

€ 31,50

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Jongeren AV

100%, max. € 75,- p.jr.

€ 12,75

Standaard AV

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 28,50

Uitgebreide AV

100%, max. € 350,- p.jr.

€ 53,00

Extra Uitgebreide AV

100%, max. € 450,- p.jr.

€ 73,00

Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgCombi

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. facing)

€ 23,00

TandZeker 250

80%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. facing)

€ 19,19

TandZeker 500

80%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. facing) (wachttijd van 1 jr.)

€ 35,63

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Tand 250

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. facing)

€ 11,50

Tand 500

75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. facing)

€ 21,50

Tand Goed Pakket

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. facing)

€ 15,50

Tand Beter Pakket

75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. facing)

€ 26,00

Tand Best Pakket

75%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. facing) (wachttijd van 1 jr.)

€ 52,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Tand Goed

80%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. facing)

€ 15,85

VGZ Tand Beter

80%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. facing)

€ 28,85

VGZ Tand Best

80%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. facing) (wachttijd van 1 jr.)

€ 58,00

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

bewuzt gezond

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. facing)

€ 19,50

Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Tand

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 14,45

Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Natura tand

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 13,44

tandplus A

100%, max. € 200,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 14,95

tandplus B

100%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 35,75

tandplus C

100%, max. € 1.250,- p.jr. (m.u.v. facings)

€ 49,46

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. facing)

€ 39,25

Aanvullend ZEKUR Tand

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. facing)

€ 16,95

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZieZo Tand 1

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. facing)

€ 12,95

ZieZo Tand 2

75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. facing)

€ 25,95

Naar zorgvergelijker

Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Tand 1 ster

75%, max. € 250,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 14,50

Aanvullend Tand 2 sterren

75%, max. € 500,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 24,50

Aanvullend Tand 3 sterren

75%, max. € 1.000,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 43,75

Aanvullend Tand 4 sterren

100%, max. € 1.250,- p.jr. (m.u.v. R90)

€ 62,50

Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Sure

75%, max. € 150,- p.jr.

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

75%, max. € 300,- p.jr. (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 27,45

AV Standaard

75%, max. € 150,- p.jr.

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

75%, max. € 300,- p.jr. (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 28,05

AV Standaard Regio

75%, max. € 150,- p.jr.

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

75%, max. € 300,- p.jr. (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 0,00

AV Top

75%, max. € 500,- p.jr.

€ 54,20

AV Top + AV Delen

75%, max. € 1.000,- p.jr. (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 60,70

AV GeZZin

75%, max. € 500,- p.jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

75%, max. € 1.000,- p.jr. (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 73,00

AV Plus

75%, max. € 500,- p.jr.

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

75%, max. € 1.000,- p.jr. (* max. vergoeding geldt voor 2 betalende verzekerden met hetzelfde pakket op een polis)

€ 65,00

AV Gemak

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 21,20

AV Gemak Regio

75%, max. € 250,- p.jr.

€ 0,00

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