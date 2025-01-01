Vergoeding zorgverzekering Preventief medisch onderzoek

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Preventief medisch onderzoek of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor preventief medisch onderzoek

Bij preventief medisch onderzoek laat je een onderzoek uitvoeren zonder dat je een concrete gezondheidsklacht hebt. Of zonder indicatie voor een gezondheidsrisico of -probleem. De basisverzekering dekt geen preventief medisch onderzoek. Sommige zorgverzekeraars bieden wel een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Wie gebruik wil maken van deze vergoeding, moet eerst vooraf contact opnemen met de zorgverzekeraar. Vooral het gaat om een vergoeding voor een onderzoek dat in het buitenland wordt uitgevoerd.

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