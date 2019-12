Vergoeding zorgverzekering Preventief medisch onderzoek

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Preventief medisch onderzoek of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor preventief medisch onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek is medisch onderzoek dat je kunt laten uitvoeren zonder dat de je een concrete gezondheidsklacht hebt of indicatie voor een gezondheidsrisico of -probleem hebt. De basisverzekering dekt geen preventief medisch onderzoek. Sommige zorgverzekeraars bieden wel een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Wie gebruik wil maken van deze vergoeding, moet eerst vooraf contact opnemen met de zorgverzekeraar. Vooral het gaat om een vergoeding voor een onderzoek dat in het buitenland wordt uitgevoerd.

