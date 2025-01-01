Vergoeding zorgverzekering Preventief medisch onderzoek

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Preventief medisch onderzoek of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Bij preventief medisch onderzoek laat je een onderzoek uitvoeren zonder dat je een concrete gezondheidsklacht hebt. Of zonder indicatie voor een gezondheidsrisico of -probleem. De basisverzekering dekt geen preventief medisch onderzoek. Sommige zorgverzekeraars bieden wel een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Wie gebruik wil maken van deze vergoeding, moet eerst vooraf contact opnemen met de zorgverzekeraar. Vooral het gaat om een vergoeding voor een onderzoek dat in het buitenland wordt uitgevoerd.
Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor preventief medisch onderzoek? Vul dan de Zorgvergelijker in. Je kunt dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.
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Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgBasis
€ 4,95
ZorgBewust
€ 8,75
ZorgGoed
€ 14,00
ZorgBeter
€ 23,50
ZorgBest
€ 40,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Laef! 2
€ 13,99
Laef! 3
€ 34,77
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Jongeren
€ 27,20
50 Plus
€ 22,20
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Smallpolis
€ 9,50
Mediumpolis
€ 24,75
Largepolis
€ 51,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgBasis
€ 4,95
ZorgBewust
€ 8,75
ZorgGoed
€ 14,00
ZorgBeter
€ 23,50
ZorgBest
€ 40,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
MeerZeker
€ 22,29
ZonderZorgen
€ 40,88
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Instap
€ 8,95
Start
€ 13,50
Extra
€ 31,50
Compleet
€ 54,75
Jij & Compact
€ 16,45
Jij & Gemak
€ 33,00
Jij & Vitaal
€ 42,95
TandenGaaf 75% tot EUR 250
€ 15,75
TandenGaaf 75% tot EUR 500
€ 26,95
TandenGaaf 100% tot EUR 1000
€ 61,50
TandenGaaf 100% tot EUR 1500
€ 87,50
Fit module
€ 0,00
Fit module
€ 0,00
Fit module
€ 0,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Module Gezond
€ 0,00
Module Energiek
€ 0,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Vrije Keuze Startfit
€ 9,84
Vrije Keuze Benfit
€ 24,46
Vrije Keuze Optifit
€ 50,48
Vrije Keuze Topfit
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Top
€ 49,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgBasis
€ 5,63
ZorgCombi
€ 23,00
ZorgBasis
€ 5,63
ZorgZeker 1
€ 9,96
ZorgZeker 2
€ 32,25
ZorgZeker 3
€ 58,44
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend Goed
€ 9,25
Aanvullend Beter
€ 26,00
Aanvullend Best
€ 41,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Instap
€ 6,50
VGZ Aanvullend Goed
€ 11,50
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
bewuzt fit
€ 5,50
bewuzt gezond
€ 19,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Start
€ 9,84
Plus
€ 24,46
Optimaal
€ 50,48
Top
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie
€ 16,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend 1 ster
€ 10,25
Aanvullend 2 sterren
€ 22,50
Aanvullend 3 sterren
€ 42,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Basis
€ 17,05
AV Sure
€ 24,95
AV Sure + AV Delen
€ 27,45
AV Standaard
€ 25,55
AV Standaard + AV Delen
€ 28,05
AV Standaard Regio
€ 0,00
AV Standaard Regio + AV Delen
€ 0,00
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00