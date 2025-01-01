icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
"
Home Geld & Verzekering Zorgverzekering Vergoedingen zorgverzekering
Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Preventief medisch onderzoek

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Preventief medisch onderzoek of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor preventief medisch onderzoek 

Bij preventief medisch onderzoek laat je een onderzoek uitvoeren zonder dat je een concrete gezondheidsklacht hebt. Of zonder indicatie voor een gezondheidsrisico of -probleem. De basisverzekering dekt geen preventief medisch onderzoek. Sommige zorgverzekeraars bieden wel een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Wie gebruik wil maken van deze vergoeding, moet eerst vooraf contact opnemen met de zorgverzekeraar. Vooral het gaat om een vergoeding voor een onderzoek dat in het buitenland wordt uitgevoerd.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor preventief medisch onderzoek? Vul dan de Zorgvergelijker in. Je kunt dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.

Ontvang het laatste zorgnieuws

Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
 

Schrijf je in

Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

Fysieke check via BENIU, 1x per 12 maanden.

€ 4,95

ZorgBewust

Fysieke check via BENIU, 1x per 12 maanden.

€ 8,75

ZorgGoed

Fysieke check via BENIU, 1x per 12 maanden.

€ 14,00

ZorgBeter

Fysieke check via BENIU, 1x per 12 maanden.

€ 23,50

ZorgBest

Fysieke check via BENIU, 1x per 12 maanden.

€ 40,95

Naar zorgvergelijker

Aevitae (EUCARE)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Laef! 2

100%, max. € 125,- p.jr.

€ 13,99

Laef! 3

100%, max. € 125,- p.jr.

€ 34,77

Naar zorgvergelijker

Anderzorg

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Preventief medisch onderzoek
Naar zorgvergelijker

CZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Jongeren

100%

€ 27,20

50 Plus

100%

€ 22,20

Naar zorgvergelijker

CZdirect

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Preventief medisch onderzoek
Naar zorgvergelijker

De christelijke zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Smallpolis

health Check: 1 x p.jr.

€ 9,50

Mediumpolis

health Check: 1 x p.jr.

€ 24,75

Largepolis

health Check: 1 x p.jr.

€ 51,50

Naar zorgvergelijker

De Friesland

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Preventief medisch onderzoek
Naar zorgvergelijker

DSW Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Preventief medisch onderzoek
Naar zorgvergelijker

FBTO

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Preventief medisch onderzoek
Naar zorgvergelijker

Ik kies zelf van a.s.r.

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

Fysieke check via BENIU, 1x per 12 maanden.

€ 4,95

ZorgBewust

Fysieke check via BENIU, 1x per 12 maanden.

€ 8,75

ZorgGoed

Fysieke check via BENIU, 1x per 12 maanden.

€ 14,00

ZorgBeter

Fysieke check via BENIU, 1x per 12 maanden.

€ 23,50

ZorgBest

Fysieke check via BENIU, 1x per 12 maanden.

€ 40,95

Naar zorgvergelijker

Interpolis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

MeerZeker

health Check: 100%, max. € 200,- p.jr. (1 x p.jr.)

€ 22,29

ZonderZorgen

health Check: 100%, max. € 300,- p.jr. (1 x p.jr.)

€ 40,88

Naar zorgvergelijker

Just

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Preventief medisch onderzoek
Naar zorgvergelijker

Menzis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Preventief medisch onderzoek
Naar zorgvergelijker

Nationale-Nederlanden

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Instap

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 8,95

Start

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 13,50

Extra

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 31,50

Compleet

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 54,75

Jij & Compact

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 16,45

Jij & Gemak

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 33,00

Jij & Vitaal

Vitaliteitsonderzoek: 1 x p.jr. en zie vergoeding Basisverzekering

€ 42,95

TandenGaaf 75% tot EUR 250

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 15,75

TandenGaaf 75% tot EUR 500

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 26,95

TandenGaaf 100% tot EUR 1000

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 61,50

TandenGaaf 100% tot EUR 1500

Zie vergoeding Basisverzekering

€ 87,50

Fit module

preventief onderzoek: € 150,-

€ 0,00

Fit module

preventief onderzoek: € 150,-

€ 0,00

Fit module

preventief onderzoek: € 150,-

€ 0,00

Naar zorgvergelijker

OHRA

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Module Gezond

Niped preventief onderzoek: € 150,-

€ 0,00

Module Energiek

Niped preventief onderzoek: € 150,-

€ 0,00

Naar zorgvergelijker

ONVZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Startfit

gezondheidscheck-up: 100%, max. 1 x p.jr.

€ 9,84

Vrije Keuze Benfit

gezondheidscheck-up: 100%, max. 1 x p.jr.

€ 24,46

Vrije Keuze Optifit

preventief medisch onderzoek: 50%, max. € 200,- p.jr.; gezondheidscheck-up: 100%, max. 1 x p.jr.

€ 50,48

Vrije Keuze Topfit

preventief medisch onderzoek: 50%, max. € 350,- p.jr.; gezondheidscheck-up: 100%, max. 1 x p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

Salland Zorgverzekeringen

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Top

gezondheidsonderzoek met leefstijladvies door Care for Human: 100%, max. 1 x p. 3 jr.

€ 49,95

Naar zorgvergelijker

Stad Holland Zorgverzekeraar

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Preventief medisch onderzoek
Naar zorgvergelijker

UnitedConsumers (VGZ)

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

ZorgBasis

100%, max. € 75,- p.jr.

€ 5,63

ZorgCombi

100%, max. € 75,- p.jr.

€ 23,00

ZorgBasis

100%, max. € 75,- p.jr.

€ 5,63

ZorgZeker 1

100%, max. € 300,- p.jr.

€ 9,96

ZorgZeker 2

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, max. € 600,- p.jr.

€ 58,44

Naar zorgvergelijker

Univé

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Goed

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 9,25

Aanvullend Beter

100%, max. € 400,- p.jr.

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 41,00

Naar zorgvergelijker

VGZ

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Instap

100%, max. € 75,- p.jr.

€ 6,50

VGZ Aanvullend Goed

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 11,50

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. € 400,- p.jr.

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. € 500,- p.jr.

€ 47,60

Naar zorgvergelijker

VGZbewuzt

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

bewuzt fit

100%, max. € 75,- p.jr.

€ 5,50

bewuzt gezond

100%, max. € 75,- p.jr.

€ 19,50

Naar zorgvergelijker

VinkVink

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Preventief medisch onderzoek
Naar zorgvergelijker

VvAA zorgverzekering

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Start

gezondheidscheck-up: 100%, max. 1 x p.jr.

€ 9,84

Plus

gezondheidscheck-up: 100%, max. 1 x p.jr.

€ 24,46

Optimaal

preventief medisch onderzoek: 50%, max. € 200,- p.jr.; gezondheidscheck-up: 100%, max. 1 x p.jr.

€ 50,48

Top

preventief medisch onderzoek: 50%, max. € 350,- p.jr.; gezondheidscheck-up: 100%, max. 1 x p.jr.

€ 80,00

Naar zorgvergelijker

ZEKUR

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 16,95

Naar zorgvergelijker

ZieZo van Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Preventief medisch onderzoek
Naar zorgvergelijker

Zilveren Kruis

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 1 ster

100%, max. € 150,- p.jr.

€ 10,25

Aanvullend 2 sterren

100%, max. € 200,- p.jr.

€ 22,50

Aanvullend 3 sterren

100%, max. € 250,- p.jr.

€ 42,50

Naar zorgvergelijker

Zorg en Zekerheid

Uitleg

Vanaf prijs (per maand)

AV Basis

100%, max. 1x p. 2 jr.

€ 17,05

AV Sure

100%, max. 1x p. 2 jr.

€ 24,95

AV Sure + AV Delen

100%, max. 1x p. 2 jr.

€ 27,45

AV Standaard

100%, max. 1x p. 2 jr.

€ 25,55

AV Standaard + AV Delen

100%, max. 1x p. 2 jr.

€ 28,05

AV Standaard Regio

100%, max. 1x p. 2 jr.

€ 0,00

AV Standaard Regio + AV Delen

100%, max. 1x p. 2 jr.

€ 0,00

AV Top

100%, max. 1x p. 2 jr.

€ 54,20

AV Top + AV Delen

100%, max. 1x p. 2 jr.

€ 60,70

AV GeZZin

100%, max. 1x p. 2 jr.

€ 66,50

AV GeZZin + AV Delen

100%, max. 1x p. 2 jr.

€ 73,00

AV Plus

100%, max. 1x p. 2 jr.

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. 1x p. 2 jr.

€ 65,00

Naar zorgvergelijker