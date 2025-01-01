Vergoeding zorgverzekering Camouflagetherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Camouflagetherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.
Camouflagetherapie is een behandeling om littekens, spataderen en huidaandoeningen met kleurafwijkingen minder opvallend te maken. De therapie wordt niet vergoedt vanuit de basisverzekering. Wil je toch een vergoeding van de kosten, dan zul je een aanvullende verzekering moeten afsluiten.
Bij een intake over camouflagetherapie wordt meer informatie gegeven over de kosten. De intake is vaak vrijblijvend en soms gratis. De kosten voor de camouflageproducten zijn afhankelijk van de gekozen producten.
Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor camouflagetherapie? Vul dan de Zorgvergelijker van de Consumentenbond in. Je kunt dan de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.
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Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Laef! 3
€ 34,77
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra
€ 16,05
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 27,35
Top
€ 49,95
Jongeren
€ 27,20
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Largepolis
€ 51,50
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Extra
€ 31,75
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
AV Standaard
€ 29,00
AV Top
€ 51,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Module Gezichtszorg & Orthodontie
€ 16,75
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZonderZorgen
€ 40,88
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
JongerenVerzorgd
€ 21,15
ExtraVerzorgd 2
€ 25,00
ExtraVerzorgd 3
€ 45,80
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra
€ 31,50
Compleet
€ 54,75
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend
€ 15,85
Extra Aanvullend
€ 27,25
Uitgebreid
€ 52,45
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Vrije Keuze Benfit
€ 24,46
Vrije Keuze Optifit
€ 50,48
Vrije Keuze Topfit
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra
€ 14,00
Plus
€ 27,00
Top
€ 49,95
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Jongeren AV
€ 12,75
Standaard AV
€ 28,50
Uitgebreide AV
€ 53,00
Extra Uitgebreide AV
€ 73,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
ZorgZeker 2
€ 32,25
ZorgZeker 3
€ 58,44
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend Beter
€ 26,00
Aanvullend Best
€ 41,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
VGZ Aanvullend Beter
€ 28,50
VGZ Aanvullend Best
€ 47,60
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Plus
€ 24,46
Optimaal
€ 50,48
Top
€ 80,00
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)
€ 39,25
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Uitleg
Vanaf prijs (per maand)
Aanvullend 3 sterren
€ 42,50
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Vanaf prijs (per maand)
AV Basis
€ 17,05
AV Sure
€ 24,95
AV Sure + AV Delen
€ 27,45
AV Standaard
€ 25,55
AV Standaard + AV Delen
€ 28,05
AV Top
€ 54,20
AV Top + AV Delen
€ 60,70
AV GeZZin
€ 66,50
AV GeZZin + AV Delen
€ 73,00
AV Plus
€ 58,50
AV Plus + AV Delen
€ 65,00