Vergoeding zorgverzekering Ergotherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Ergotherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor ergotherapie

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Vanuit de basisverzekering krijg je 10 uur ergotherapie vergoed per jaar.

Wil je dat meer uren ergotherapie vergoed worden? Dan kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor ergotherapie? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.