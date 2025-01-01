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Vergoedingen zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering Ergotherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Ergotherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor ergotherapie

Vanuit de basisverzekering krijg je 10 uur ergotherapie vergoed per jaar. Wil je dat meer uren ergotherapie vergoed worden? Dan kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Kosten ergotherapie

Een behandeling kost ongeveer €20 per kwartier. De duur van een behandeling is afhankelijk van het soort behandeling. Tijdens de intake kun je afspraken maken over de vervolgbehandelingen. Denk  aan de duur en het aantal behandelingen die naar verwachting nodig zijn. Bij sommige praktijken betaal je een aan-huis-toeslag.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor ergotherapie? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

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Vergoeding van alle verzekeraars

Van deze verzekeraar bieden de volgende aanvullende verzekeringen de onderstaande dekking in 2026.

a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ergotherapie
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Aevitae (EUCARE)

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Vanaf prijs (per maand)

Laef! 3

100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 34,77

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Anderzorg

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ergotherapie
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CZ

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Vanaf prijs (per maand)

Basis

ergotherapie tot 18 jaar: 100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); instructie mantelzorgers: 100%, max. 2 uur p.jr.

€ 10,85

Plus

ergotherapie tot 18 jaar: 100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); instructie mantelzorgers: 100%, max. 2 uur p.jr.

€ 27,35

Top

ergotherapie tot 18 jaar: 100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); instructie mantelzorgers: 100%, max. 2 uur p.jr.

€ 49,95

50 Plus

instructie mantelzorgers: 100%, max. 2 uur p.jr.

€ 22,20

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CZdirect

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ergotherapie
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De christelijke zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Largepolis

100%, max. 3 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 51,50

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De Friesland

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ergotherapie
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DSW Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ergotherapie
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FBTO

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ergotherapie
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Ik kies zelf van a.s.r.

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ergotherapie
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Interpolis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ergotherapie
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Just

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ergotherapie
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Menzis

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Vanaf prijs (per maand)

ExtraVerzorgd 3

100%, max. 5 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 45,80

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Nationale-Nederlanden

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Vanaf prijs (per maand)

Start

ergotherapie tot 18 jaar: 100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); instructie mantelzorgers: 100%, max. 2 uur p.jr.

€ 13,50

Extra

ergotherapie tot 18 jaar: 100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); instructie mantelzorgers: 100%, max. 2 uur p.jr.

€ 31,50

Compleet

ergotherapie tot 18 jaar: 100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); instructie mantelzorgers: 100%, max. 2 uur p.jr.

€ 54,75

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OHRA

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend

ergotherapie tot 18 jaar: 100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); instructie mantelzorgers: 100%, max. 2 uur p.jr.

€ 15,85

Extra Aanvullend

ergotherapie tot 18 jaar: 100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); instructie mantelzorgers: 100%, max. 2 uur p.jr.

€ 27,25

Uitgebreid

ergotherapie tot 18 jaar: 100%, max. 2 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering); instructie mantelzorgers: 100%, max. 2 uur p.jr.

€ 52,45

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ONVZ

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Vanaf prijs (per maand)

Vrije Keuze Topfit

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 80,00

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Salland Zorgverzekeringen

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ergotherapie
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Stad Holland Zorgverzekeraar

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ergotherapie
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UnitedConsumers (VGZ)

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Vanaf prijs (per maand)

ZorgZeker 2

100%, max. 5 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 32,25

ZorgZeker 3

100%, max. 5 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 58,44

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Univé

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend Goed

100%, max. 5 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 9,25

Aanvullend Beter

100%, max. 5 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 26,00

Aanvullend Best

100%, max. 5 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 41,00

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VGZ

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Vanaf prijs (per maand)

VGZ Aanvullend Goed

100%, max. 5 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 11,50

VGZ Aanvullend Beter

100%, max. 5 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 28,50

VGZ Aanvullend Best

100%, max. 5 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 47,60

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VGZbewuzt

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ergotherapie
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VinkVink

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ergotherapie
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VvAA zorgverzekering

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Vanaf prijs (per maand)

Top

100% (aanvulling op de basisverzekering)

€ 80,00

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ZEKUR

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Vanaf prijs (per maand)

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)

100%, max. 5 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 39,25

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ZieZo van Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Deze verzekeraar heeft geen aanvullende verzekeringen die dekking bieden voor Ergotherapie
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Zilveren Kruis

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Vanaf prijs (per maand)

Aanvullend 3 sterren

100%, max. 3 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 42,50

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Zorg en Zekerheid

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Vanaf prijs (per maand)

AV Plus

100%, max. 10 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 58,50

AV Plus + AV Delen

100%, max. 10 uur p.jr. (aanvulling op de basisverzekering)

€ 65,00

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