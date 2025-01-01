Vergoeding zorgverzekering Ergotherapie

Ben je op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor (een) Ergotherapie of wil je overstappen naar een andere verzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen, voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Aanvullende verzekering voor ergotherapie

Vanuit de basisverzekering krijg je 10 uur ergotherapie vergoed per jaar. Wil je dat meer uren ergotherapie vergoed worden? Dan kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Kosten ergotherapie

Een behandeling kost ongeveer €20 per kwartier. De duur van een behandeling is afhankelijk van het soort behandeling. Tijdens de intake kun je afspraken maken over de vervolgbehandelingen. Denk aan de duur en het aantal behandelingen die naar verwachting nodig zijn. Bij sommige praktijken betaal je een aan-huis-toeslag.

Denk je erover een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor ergotherapie? Bekijk en vergelijk de voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.